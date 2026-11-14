金智媛《Doctor X》第10集神級金句爆紅！重塑「以卵擊石」新定義

【Netflix】由韓國知名女星金智媛主演的《Doctor X：白色黑手黨時代》（Doctor X：Mafia in White）由當地SBS電視台製作播映，海外由Netflix同步獨家上架。金智媛在第10集中為搶救命危女童，反遭醫院財團問罪，面對高層冷嘲根本是在「以卵擊石」，她以「雞蛋砸石頭只為留下痕跡」的台詞反駁，引發網民熱議，徹底顛覆大眾對這句成語的固有認知，不少劇迷直言對弱者抗爭的意義有了全新體會。



金智媛主演的《Doctor X：白色黑手黨時代》（Doctor X：Mafia in White）由當地SBS電視台製作播映，海外由Netflix同步獨家上架。（IG@sbsdrama.official）

面對高層冷嘲根本是在「以卵擊石」，金智媛以「雞蛋砸石頭只為留下痕跡」的台詞反駁，徹底顛覆大眾對這句成語的固有認知。（IG@sbsdrama.official）

違規繞過高層 眾醫生冒險搶救命危女童

《Doctor X》第10集劇情講述一眾醫生為搶救病情危殆的女童「賢雅」，甘冒違規及受處分的風險，繞過醫院高層核准程序合力完成高難度手術。在手術室外權貴冷眼旁觀的映襯下，更突顯這群醫護人員孤注一擲救人的勇氣。不少網民大讚金智媛飾演的天才外科醫生桂水晶（又譯：桂秀晶）不畏強權、堅守醫者本心，直呼她「把不公義打開一個缺口，讓人看得熱血沸騰」。

一眾醫生為搶救病情危殆的女童賢雅，甘冒違規及受處分的風險施行高難度手術。（IG@sbsdrama.official）

一眾醫生繞過醫院高層核准程序合力完成高難度手術。（IG@sbsdrama.official）

在手術室外權貴冷眼旁觀的映襯下，更突顯這群醫護人員孤注一擲救人的勇氣。（《Doctor X》劇照）

不少網民大讚金智媛飾演的天才外科醫生桂水晶不畏強權、堅守醫者本心。（IG@sbsdrama.official）

全員遭停職 母親將計就計保眾人

豈料手術成功後，代表財團勢力的「木蓮會」隨即以違反程序為由，下令將所有參與手術的醫護人員全數停職，桂水晶的派遣合約亦遭即時終止。危急關頭，女童賢雅的母親突然現身會場，揚言不僅要起訴參與這場手術的醫生，還要起訴醫院及基金會，原來這是桂水晶的掛名姨媽張熙淑（李姃垠飾）與賢雅母親事先商議的計策，表面上向醫生追究責任，實則藉輿論與家屬壓力迫使木蓮會暫緩處分以保住眾人，緊湊的劇情反轉令不少觀眾拍案叫絕，直呼這場戲「大快人心」。

「木蓮會」以違反程序為由，下令將所有參與手術的醫護人員全數停職。（《Doctor X》劇照）

賢雅的母親突然現身會場，揚言要起訴醫院及基金會。（《Doctor X》劇照）

這是桂水晶的掛名姨媽張熙淑（李姃垠飾）與賢雅母親事先商議的計策。（《Doctor X》劇照）

表面上向醫生追究責任，實則藉輿論與家屬壓力迫使木蓮會暫緩處分以保住眾人。（《Doctor X》劇照）

以卵擊石新解 雞蛋砸石只為留痕

木蓮會高層金昌秀冷嘲這種抗爭是「以卵擊石、徒勞無功」，桂水晶隨即說出全劇最震撼的反擊台詞：「你拿雞蛋砸石頭，從不是為了把石頭砸碎。你砸下去，是為了留下痕跡。隨着時間流逝，它會散發惡臭，牢牢黏在上面，沒人會把它擦掉。會有更多雞蛋不斷飛過來。人們會指着說：就是這裡，那個發臭的地方。」

木蓮會高層金昌秀冷嘲賢雅母親抗爭是「以卵擊石、徒勞無功」。（《Doctor X》劇照）

木蓮會高層金昌秀冷嘲賢雅母親抗爭是「以卵擊石、徒勞無功」，桂水晶隨即說出全劇最震撼的反擊台詞。（網上圖片）

這番對白賦予「以卵擊石」全新解讀，傳統觀念多視「以卵擊石」為不自量力、自取滅亡，但從抗爭角度而言，弱者的奮力一擊本就不奢望一次摧毀對手，只要能留下痕跡讓後來者辨認清楚，犧牲本身便是記錄真相的方式。最終針對桂水晶等人的停職處分亦被迫擱置，有網民感慨留言：

就算一顆雞蛋撞不破高牆，只要留下印記，後面自然會有千萬顆雞蛋跟上。 網民留言

桂水晶的這番對白賦予「以卵擊石」全新解讀，傳統觀念多視「以卵擊石」為不自量力、自取滅亡。（IG@sbsdrama.official）