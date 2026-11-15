劇場版百變小櫻之再見MAGIC咭｜12.10香港公映！TVB經典配音重現

經典動畫《百變小櫻》（Cardcaptor Sakura），其2000年劇場版《劇場版百變小櫻之再見MAGIC咭》（Cardcaptor Sakura:The Sealed Card）將於2026年12月10日首度登陸香港及澳門戲院。這次由木棉花國際（香港）發行，特別提供粵語配音及中文字幕版本。電影自日本首映26年來從未於港澳大銀幕公映，今次特別安排粵語配音版本，對本地觀眾別具情懷，無疑為本地動漫迷圓了多年心願。



2000年劇場版《劇場版百變小櫻之再見MAGIC咭》（Cardcaptor Sakura:The Sealed Card）將於2026年12月10日首度登陸香港及澳門戲院。（網上圖片）

承接TV版結局 小櫻對決「無」之咭

劇情承接電視動畫版第70集大結局，小櫻將52張古羅咭（台譯「庫洛牌」）全數轉化為「小櫻咭」後，在小學六年級的暑假忙於排練撫子祭話劇。此時，一張從未現身的空白牌「無」之咭突然甦醒，逐一吞噬小櫻咭，令小櫻失去法力，危急之際，來自香港的李小狼專程返回日本相助，聯同李莓鈴與知世等好友，協助小櫻結合自己與小狼的真正心意與魔力，將「無」咭轉化為融合愛意與奇蹟的「希望（The Hope）」咭，為電視版留下的告白遺憾畫下完美句點。

《劇場版百變小櫻之再見MAGIC咭》劇情承接電視動畫版第70集大結局，小櫻已將52張古羅咭盡數轉化為「小櫻咭」。（《百變小櫻》劇照）

危急之際，來自香港的魔法師李小狼特意折返日本陪伴。（《百變小櫻》劇照）

26年從未在港公映

電影由淺香守生執導、大川七瀨編劇及動畫公司MADHOUSE製作，作品早於2000年7月15日在日本首映，日本當地亦曾於2025年7月11日推出25周年重映版。香港方面，無綫電視翡翠台曾於2002年首播該片，但過去26年從未在港澳戲院正式公映，今次由木棉花安排登陸院線，總算讓本地動漫迷得償所願。

《劇場版百變小櫻之再見MAGIC咭》由淺香守生執導、大川七瀨編劇及動畫公司MADHOUSE製作。（網上圖片）

翡翠台早於2002年12月27日已播映過該片，而自2000年日本首映以來，時隔26年終於首度在港澳戲院正式公映。（網上圖片）

重現經典電視版配音風格 喚醒童年回憶

今次港澳公映特別安排粵語配音版本，對本地觀眾別具情懷。當年《百變小櫻MAGIC咭》電視版在無綫電視以粵語配音播出，陪伴無數香港人成長，加上男主角李小狼設定為來自香港的魔法師，首部劇場版更取名《百變小櫻之相約在香港》，令該系列對香港觀眾格外親切。消息公布後網民反應熱烈，紛紛留言表示：「等咗26年，終於可以喺戲院補返呢一課」，亦有網民笑言要「帶埋當年啲古羅咭入場，同細個嘅自己重逢」。

等咗26年，終於可以喺戲院補返呢一課。 網民留言

《百變小櫻MAGIC咭》電視版在無綫電視以粵語配音播出，陪伴無數香港人成長。（網上圖片）

男主角李小狼設定為來自香港的魔法師。（《百變小櫻》劇照）

《百變小櫻MAGIC咭》電視版在無綫電視以粵語配音播出，對本地觀眾別具情懷。（《百變小櫻》劇照）

首部劇場版更取名《百變小櫻之相約在香港》，令該系列對香港觀眾格外親切。（《百變小櫻》劇照）

《劇場版百變小櫻之再見MAGIC咭》預告：