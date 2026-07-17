奧德賽｜路蘭堅持實景拍攝　羅拔柏迪臣拍到崩潰：片場要走45分鐘

荷里活金獎名導基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的全新史詩鉅片《奧德賽》（The Odyssey），已於7月16日在香港正式上映。



電影公司近日發布最新幕後花絮，透露劇組為了真實呈現神話中奧德修斯的傳奇旅程，遠赴摩洛哥、希臘、義大利及冰島等地實景拍攝，以極具野心的製作規模打造 IMAX 史詩冒險。然而，路蘭一向堅持的實景至上原則，卻也讓參與演出的荷里活巨星們在拍攝期間吃盡了苦頭。

（《奧德賽》劇照）

麥迪文驚嘆秘境取景 千蒂亞興奮：真的在太平洋中央

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身兼導演、編劇與製片的基斯杜化路蘭表示：「《奧德賽》的故事氣勢磅礴，拍攝這部電影是一項令人興奮的挑戰。」飾演主角奧德修斯的麥迪文更直言，這絕對是他從影以來拍過規模最龐大的電影：

感覺我們像是拍了六或七部電影，這場冒險的每個篇章都在不同地點拍攝，也帶來不同的挑戰。

劇組甚至前往希臘從未有電影進駐過的「涅斯托耳洞穴」架設儀器，將天然奇景轉化為大型攝影棚。

這次加盟演出的新生代女星千蒂亞在片中飾演智慧女神雅典娜，她感性表示，身為演員能夠沉浸在真實環境中是一種奢侈，「我不用假裝自己在船上，因為我真的就在船上，確實是在大海之中拍攝。」飾演佩涅洛佩的安妮夏菲維也認同，唯有面對真實存在的事物，才能為表演增添更多層次。

穿拖鞋化妝走45分鐘！羅拔柏迪臣幽默吐苦水

雖然實景拍攝能為畫面帶來強烈的真實感，但由於取景地點極度偏遠，往往增加抵達的難度。飾演反派安提諾俄斯的羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）便幽默吐槽：

當你拍一般的荷里活電影時，休息的基地營可能離片場只有十秒鐘距離；但當你拍基斯杜化路蘭的電影，光是穿著拖鞋、穿著整套厚重戲服走上山，就得花上45分鐘。

對此，美術指導露絲狄揚（Ruth De Jong）坦言，沒有任何一個拍攝地點是輕鬆容易的，但這些地方都非常符合故事的需求。飾演忒勒瑪科斯的湯賀蘭（Tom Holland）則由衷佩服導演的堅持：「基斯杜化的電影之所以特別，是因為他總是願意多做一步，讓我們在現場感受到更真實的環境，也讓觀眾在戲院中擁有更強的臨場感。」

除了幕後花絮引發熱議外，發行方環球影業的一個大膽決定也引發外媒高度關注。近年來，荷里活片商為了在專業影評人的評價出爐前取得輿論先機，通常會先邀請影迷網站部落客、社群媒體網紅提前觀看電影並發布好評。然而根據《荷里活報導者》報導，環球影業決定打破這項常規，宣布不舉辦《奧德賽》的網紅特映會。

據悉，電影已於7月6日在倫敦舉行盛大的全球首映，隨後便直接舉行傳統媒體與專業影評人的放映會。此舉顯示出導演與片商對電影本身品質擁有極高信心，準備以真金白銀的實力直球對決。這部融合古典神話與當代頂級電影工藝的IMAX鉅作，已於7月16日在全港上映。

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