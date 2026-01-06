蝙蝠俠2︱導演自洩劇情四大重心更抑鬱黑暗　韋恩或面臨精神問題

DC超級英雄電影《蝙蝠俠》（The Batman）於2022年重啟上映，由羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）飾演最新版本蝙蝠俠與布魯斯韋恩，電影當年大受歡迎並衍生《The Penguin）劇集，亦落實將會開拍續集《蝙蝠俠2》。據指即將於2027年上映的《蝙蝠俠2》目前正密鑼緊鼓籌備今年初開鏡，導演Matt Reeves最近更透露劇本進度，自洩四大劇情結構重心，率先吸引影迷入坑增加期待程度！

《蝙蝠俠2》據指將於今年初開鏡。（《蝙蝠俠》電影劇照）

導演Matt Reeves最近更透露劇本進度，自洩四大劇情結構重心！（《蝙蝠俠》電影劇照）

據外媒報道，蝙蝠俠在續作中將會繼續面對洪水過後哥譚城一連串的問題，其中導演Matt Reeves透露布魯斯韋恩將會沉淪在自責心情之中，整體劇情氣氛會採更抑鬱風格！據指，布魯斯韋恩將洪水淹沒哥譚城的人為災難歸疚自己的無能，未能及時阻止謎語人的陰謀；而謎語人未能被阻止、教化與甚至衍生於瘋人院與小丑同謀，亦成為他的遺憾與自責。

蝙蝠俠據指會將洪水淹沒哥譚城的人為災難歸疚自己的無能。（《蝙蝠俠》電影劇照）

再者，年輕的布魯斯韋恩亦處於認識自己、平衡真實與伸張正義兩段人生的階段，在自我認識探索中，無論身體或心靈均無法負荷，甚至出現精神問題。最後在《蝙蝠俠》劇情中，一直以報復邪惡作為動力的蝙蝠俠，更漸漸成為哥譚市民的希望，支撐全城意志精神之下，蝙蝠俠亦因此壓力山大！

蝙蝠俠無法平衡真實與伸張正義兩段人生的階段，無論身體或心靈均無法負荷，甚或出現精神問題。（《蝙蝠俠》電影劇照）

Matt Reeves釋出《蝙蝠俠2》劇情結構重心後，外國影迷網民普遍認為新一集將會採更黑暗風格，亦走向心理驚慄的類型，上集查案偵緝的元素或許未會沿用至續集之中。