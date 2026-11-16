韓團偶像熬10年回流變身男主角！董思成閆桉轉型演員迎事業第二春

【Netflix】兩位前韓團成員董思成（Winwin）與閆桉，同於2016年在韓國男團出道，經歷過鏡頭寥寥及傷病停工的低潮期後，近年各自回流內地影視圈並成功轉型。董思成憑近期開播的青春劇《今天是太陽雨》人氣急升，而閆桉亦憑古裝大劇《嫁金釵》男主角一角備受矚目，令不少網民熱議偶像轉型演員的現實差距，以及選對發展路線的重要性。



董思成憑近期開播的青春劇《今天是太陽雨》人氣急升。（微博@董思成WINWIN）

閆桉憑古裝大劇《嫁金釵》男主角一角備受矚目，令不少網民熱議偶像轉型演員的現實差距。（微博@嫁金釵官微）

韓團十年受盡冷落 兩大2016年出道偶像熬出頭

回顧兩人的演藝軌跡，董思成與閆桉同樣在2016年踏上韓國偶像舞台，分別於7月及10月隨男團NCT 127及PENTAGON正式出道（董思成隨後於2019年再隨威神V在華語樂壇出道）。然而在競爭激烈的K-POP（韓國流行音樂）體系下，外籍成員往往面臨資源分配不均的困境。

董思成與閆桉同樣在2016年踏上韓國偶像舞台，分別於7月及10月隨男團NCT 127及PENTAGON正式出道。（網上圖片）

董思成與閆桉同樣在2016年踏上韓國偶像舞台，分別於7月及10月隨男團NCT 127及PENTAGON正式出道。（網上圖片）

董思成早年在韓團活動期間，屢因歌詞與鏡頭量極少引發粉絲不滿。他於2021年成立個人工作室逐步轉向戲劇發展，直至2026年7月與SM娛樂公司專屬合約正式期滿離巢，全面結束NCT及威神V（WayV）等團體活動。

董思成早年在韓團活動期間，屢因歌詞與鏡頭量極少引發粉絲不滿。（網上影片截圖）

閆桉的韓團之路同樣崎嶇，他曾在事業上升期確診恐慌症，被迫暫停舞台活動長達440天，之後更因頭部皮下腫塊接受手術，直到2023年約滿離開Cube娛樂公司回國發展。不少資深韓流迷感慨，當年看舞台要拿放大鏡找人，如今終於輪到他們擔正主角。

閆桉的韓團之路同樣崎嶇，他曾在事業上升期確診恐慌症，被迫暫停舞台活動長達440天。（網上影片截圖）

《今天是太陽雨》董思成演活高冷學霸 靠寫實演技洗掉偶像標籤

董思成在近期開播的青春劇《今天是太陽雨》中擔正男主角「陳硯周」，再次打響知名度。該劇棄用厚重美顏濾鏡，他以近乎素顏的狀態出鏡，將背負兄長離世創傷、接受心臟手術後休學重返校園的生物系學霸演得內斂克制。

董思成在近期開播的青春劇《今天是太陽雨》中擔正男主角「陳硯周」。（《今天是太陽雨》預告片截圖）

董思成以近乎素顏的狀態出鏡，將背負兄長離世創傷、接受心臟手術後休學重返校園的生物系學霸演得內斂克制。（微博@今天是太陽雨官微）

由於董思成本身畢業於中央戲劇學院表演系，紮實的台詞功底令不少未接觸過韓團的新劇迷在討論區直言：「看了十集才知道他是偶像出身！」「原聲台詞和眼神戲完全不像跨界新人，幸好沒有放棄演戲這條路。」

由於董思成本身畢業於中央戲劇學院表演系，紮實的台詞功底令不少未接觸過韓團的新劇迷震驚。（微博@今天是太陽雨官微）

由於董思成本身畢業於中央戲劇學院表演系，紮實的台詞功底令不少未接觸過韓團的新劇迷震驚。（微博@今天是太陽雨官微）

原聲台詞和眼神戲完全不像跨界新人，幸好沒有放棄演戲這條路。 網民留言

閆桉《嫁金釵》187cm清冷世子升格男一號

另一邊廂，閆桉回國後先憑《大夢歸離》中的千年槐妖「離侖」嶄露頭角，其後更在古裝劇《嫁金釵》中升格男主角「陸濯」。憑藉187厘米的挺拔身形與清冷古裝扮相，他把角色表面冷冽、內心深情的反差演繹得極具張力，自劇集官宣及路透曝光以來便備受關注。

閆桉在古裝傳奇大劇《嫁金釵》中升格男主角英國公府世子「陸濯」（女主角由田曦薇飾演）。（微博@嫁金釵官微）

閆桉憑藉187厘米的挺拔身形與清冷古裝扮相，把角色表面冷冽、內心深情的反差演繹得極具張力，自劇集官宣及路透曝光以來便備受關注。（微博@閆桉）

許多因古裝角色留意到他的觀眾起初對其韓團背景毫無頭緒，直到翻查資料才驚覺他曾是PENTAGON的顏值代表。有網民在社交平台留言笑言：「以為是哪間戲劇學院畢業的新晉小生，結果一查竟然會跳男團舞。」更形容這是「成功回流轉型」，選對發展方向比盲目努力更重要。

許多因古裝角色留意到他的觀眾起初對其韓團背景毫無頭緒，直到翻查資料才驚覺他曾是PENTAGON的顏值代表。（微博@嫁金釵官微）

有觀眾翻查資料才發覺閆桉曾是PENTAGON的顏值代表。（微博@閆桉）

以為是哪間戲劇學院畢業的新晉小生，結果一查竟然會跳男團舞。 網民留言

歸國偶像集體轉戰影視圈 選對賽道成生存法則

近年越來越多在韓發展的華人偶像選擇在約滿後回流轉型演員，原因在於韓國偶像團體壽命有限，外籍成員在個人資源與續約談判上往往處於被動；反觀內地影視市場對具備形體基礎與粉絲號召力的年輕演員需求殷切。

近年越來越多在韓發展的華人偶像選擇在約滿後回流轉型演員。（微博@董思成WINWIN）

韓國偶像團體壽命有限，外籍成員在個人資源與續約談判上往往處於被動。（微博＠閆桉）

董思成與閆桉分別擁有科班表演訓練及舞台鏡頭感，一旦遇上貼合氣質的劇本便能迅速吸納普羅觀眾，兩位同期出道偶像各自憑代表作站穩陣腳，亦為後來者示範了務實的轉型路徑。

董思成與閆桉分別擁有科班表演訓練及舞台鏡頭感，一旦遇上貼合氣質的劇本便能迅速吸納普羅觀眾。（微博@董思成WINWIN）