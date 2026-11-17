荷里活資深女星格蓮高絲（Glenn Close）演技備受肯定，卻8度入圍奧斯卡始終與小金人擦身而過，現年79歲的她終於迎來影壇重要肯定！她在16日登場的「奧斯卡終身成就獎」（Governors Awards）獲頒榮譽獎項，肯定多年來對電影產業的貢獻。談起這份榮耀，格蓮高絲感性表示，自己從不在意奧斯卡頒獎典禮上是否會聽到自己的名字，「我一直認為，能夠身在其中就是最大的榮譽」。



格蓮高絲曾以《阿甲曬命》（The World According to Garp）、《山水又相逢》（The Big Chill）及《孽緣》（Fatal Attraction）等作品獲得奧斯卡提名，累計8度入圍，卻始終未能抱回小金人。這次獲頒領取等同終身成就獎的主席獎，對她而言是演藝生涯的重要肯定。她表示，能夠置身這個場合，受到一路激勵自己、透過作品支持她、帶給她挑戰，並促使她不斷精進的影人肯定，是至高無上的榮譽。

格蓮高絲Glenn Close首度拿到奧斯卡小金人，激動落淚。（GettyImages）

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曾與格蓮高絲合演《孽戀焚情》（Dangerous Liaisons）的尊麥高維治（John Malkovich）負責介紹她登台，形容她堅毅、非常聰明，也帶著一點戒心，並大讚她是一位出色的女演員，清楚知道自己在做什麼，每一次演出都全力以赴。

本屆「奧斯卡終身成就獎」也頒獎肯定導演列尼史葛（Ridley Scott）。現年88歲的他曾執導《異形》（Alien）、《銀翼殺手》（又譯2020、Blade Runner）及《帝國驕雄》（Gladiator）等經典作品，4度獲得奧斯卡提名。曾與他合作《火星任務》的麥迪文（Matt Damon）負責介紹，形容列尼史葛是「掌控全局的大師」。

格蓮高絲Glenn Close首度拿到奧斯卡小金人，激動落淚。（GettyImages）

列尼史葛透過影片接受獎項，並向已故弟弟、電影《壯志凌雲》導演東尼史葛（Tony Scott）致敬。他表示，自己很榮幸也很自豪能獲頒這項殊榮，但也希望代表弟弟一同接受肯定，因為東尼史葛的傑出作品同樣值得獲得這份榮譽。

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