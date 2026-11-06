米高積遜200億遺產臨近分產大限　愛女Paris入稟遺產管理方討47億

已故流行樂之王Michael Jackson（米高積遜）的女兒Paris Jackson（柏里斯積遜）向法院申請，要求將父親遺產中的6億美元（約47億港元）撥入家族信託。她主張，父親過世17年來，遺產已創造數十億美元（10億美元約78億港元）收入，信託卻遲遲未收到款項。遺產管理方則表示，因稅務訴訟尚未結束，目前無法全額撥款。



根據文件，信託旨在照顧米高的三名子女，包括Prince（王子）、柏里斯及Bigi（比基積遜）。三人原應在21歲後開始領取信託收益，30歲起分批取得本金，並於35歲及40歲時領取更多款項。王子再過四個月就滿30歲，柏里斯明年4月滿29歲，Bigi明年2月滿25歲，開始分配本金的時間已迫在眉睫。

女兒指現金充裕 要求執行人發錢

柏里斯在14頁申請書中指出，遺囑執行人經常強調，未採取出售資產償還債務的「傳統做法」，但多年來仍變賣父親相當大部分的資產。

律師團表示，商業交易與不動產出售已帶來大量資金，包括2020年以2200萬美元（約1.7億港元）出售夢幻莊園，以及2016年將Sony及ATV音樂出版公司股權售予索尼。遺囑執行人也曾估計，米高遺產價值介於20億至30億美元（介於約156億至235億港元）。

文件稱，截至2024年12月，遺產持有約8.5億美元（約66億港元）現金；即使扣除潛在債務，仍有約7.6億美元（約59億港元）可供分配，且未計入旗下公司持有的現金。柏里斯因此要求法院命令，將7.6億美元或法院認定合理的金額，扣除相關費用後先撥入家族信託。

柏里斯積遜Paris Jackson（Instagram＠parisjackson）

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管理方否認扣住或刪減款項

遺產管理方回應，柏里斯律師清楚，在法律障礙排除前，無法向慈善基金會及各項信託全額撥款，尤其與美國國稅局的訴訟仍未落幕。國稅局曾要求追繳7億美元（約54億港元）稅款及罰款，雖然金額已獲裁決大幅降低，仍可能變動。

管理方也否認扣住或刪減款項，稱相關說法「完全是捏造」，並表示迄今已向柏里斯及其他受益人，或為其利益支付逾2億美元（約15.68億港元）。

柏里斯團隊則反駁，她要求的是先撥部分款項，遺囑執行人John Branca（布蘭卡）早有能力及義務處理，「拖延多年後，柏里斯別無選擇，只能親自採取行動」。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】