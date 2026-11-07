基斯頓比爾為拍戲有多拚？皮包骨半年變蝙蝠俠　盤點10大代表角色

一個演員為了一部戲劇作品可以努力到什麼程度？基斯頓比爾（Christian Bale）為了貼合角色，可以胖到 100 多kg，也可以瘦到僅有 55 kg，幾乎成了演員敬業的「天花板」！



隨著《沙丘瀚戰：第三部》即將在 12 月上映，近日有網友翻出「比爾為了出演《沙丘瀚戰》中的沙蟲而增重41kg」的舊聞，雖然是假的（你應該不會也誤信了），但網友紛紛留言：

「這是真的，我演旁邊的沙子」

「精準一點，是 41 萬零 266 kg」

「如果是比爾那肯定做得到」

「傳別的演員我是不信，傳比爾就不一樣了」



甚至有人笑說「如果他來演應該不用CGI，給他三個月，自己會吃成沙蟲」！

原因就出自比爾曾經為戲胖到百斤、瘦到 55 kg，體重數字驚訝，看了照片更佩服！今天《COOL》編帶你看看他為一個角色可以花多少心思？回顧比爾這十部經典作品，除了身材，還做了哪些努力！

基斯頓比爾Christian Bale（Instagram@christianbale_）

荷里活最瘋狂人肉橡皮人！基斯頓比爾「55kg皮包骨」半年暴肌變蝙蝠俠 盤點影帝10大玩命角色：

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《滅絕反擊》（Reign of Fire，2002）｜約83kg

2002年上映的《滅絕反擊》講述倫敦的地下工程不小心喚醒巨龍，人類文明岌岌可危。比爾飾演倖存者領袖 Quinn，帶著一群人躲進古堡求生，卻因美國獵龍部隊的到來，被迫決定是否主動出擊。他與馬修麥康納希（Matthew McConaughey）分別飾演守護家園與執意屠龍的兩名領袖，經常因意見不同而起衝突。

《迷魂殺陣》（The Machinist，2004）｜約 55 kg

《迷魂殺陣》（又譯《黑暗時刻》）裡比爾飾演整整一年無法入睡的機械工 Trevor，因長期失眠，導致工作分心意外讓同事失去手臂，後面出現的神祕同事 Ivan，更讓他懷疑自己遭到陷害。

為了呈現角色皮包骨的模樣，比爾在約四個月內減去近 29 kg，瘦到約 55 kg。他透露，那段時間通常只喝些咖啡，想吃東西時才吃蘋果，體力差到連與劇組聊天都會感到疲憊，因此拍攝期間盡量少說話，把力氣留給演出。

《蝙蝠俠：俠影之謎》（Batman Begins，2005）｜約87kg

諾蘭執導的蝙蝠俠三部曲首作，從Bruce Wayne童年失去雙親的創傷說起。比爾飾演離家受訓、重返高譚的Wayne，逐步打造裝備與蝙蝠俠身分，對抗城市的犯罪勢力。電影著重他如何克服恐懼，也奠定了這版蝙蝠俠較寫實、陰沉的風格。

《蝙蝠俠—夜神起義》（The Dark Knight Rises，2012）｜約 89 kg

蝙蝠俠消失八年後，班恩的出現讓高譚再次陷入危機，隱居的 Bruce Wayne 也被迫復出。比爾在三部曲終章演出身心俱疲的Bruce Wayne，面對比自己更強悍的對手，必須重新找回戰鬥的能力。Tom Hardy 飾演班恩，安妮夏菲維（Anne Hathaway）則以貓女瑟琳娜加入故事。

相信觀眾不會對這架蝙蝠俠電單車感到陌生。（《蝙蝠俠：夜神起義》電影）

《騙海豪情》（American Hustle，2013）｜約 103 kg

比爾飾演騙子 Irving Rosenfeld，與 Amy Adams 飾演的搭檔遭 FBI 逮捕後，被迫協助誘捕貪腐政客，卻因妻子介入讓騙局瀕臨失控。為了角色，他大量吃甜甜圈、起司漢堡，讓體重增至 103 kg，還剃去部分頭髮，打造招牌遮禿造型。片中搶眼的大肚腩真的不是道具、效果！

《出埃及記：神王帝國》（Exodus: Gods and Kings，2014）｜約 86 kg

《出埃及記：神王帝國》裡比爾飾演 Moses，與 Joel Edgerton 飾演的法老 Ramses 決裂，要求釋放遭奴役的族人。電影以十災、軍隊追擊與紅海場面呈現出走過程，也描寫摩西面對神諭時的懷疑與掙扎。

接演時，他還留著《騙海豪情》增重後的身形，拍攝期間持續努力減重。他也閱讀《摩西五經》、《古蘭經》等資料，揣摩這位領袖面對神諭時的抗拒與重壓。

《沽注一擲》（The Big Short，2015）｜約 84 kg

改編自 Michael Lewis 的著作，描寫一群投資人看出美國房市泡沫，決定押注市場崩盤。比爾飾演醫師出身的基金經理 Michael Burry，在眾人質疑下堅持自己的判斷。為了演出，他親自拜訪 Burry，觀察本人，也從握鼓棒開始學習打鼓，練習 Pantera 的〈By Demons Be Driven〉，重現這位基金經理靠重金屬音樂紓壓的日常。

《為副不仁》（Vice，2018）｜約 102 kg

Adam McKay 以黑色幽默回顧美國前副總統Dick Cheney的政治生涯，描寫他如何在 George W. Bush 政府中擴張權力。比爾為角色增重約 18 kg，連頸圍也刻意增加，並戴上假牙，每天接受約 4 小時的特殊化妝，呈現橫跨數十年的外貌變化。這番演出讓他入圍奧斯卡最佳男主角，幕後團隊也拿下最佳化妝與髮型設計獎。

《極速傳奇：福特決戰法拉利》（Ford v. Ferrari，2019）｜約 70 kg

《極速傳奇：福特決戰法拉利》比爾飾演英國賽車手 Ken Miles，與 麥迪文（Matt Damon） 飾演的設計師 Carroll Shelby 合作，替福特打造賽車，挑戰 1966 年利曼 24 小時耐力賽的法拉利車隊，同時應付公司高層的干預。

《極速傳奇：福特決戰法拉利》入面嘅賽車場面其實冇乜觀眾。（影片截圖）

為了從《為副不仁》的厚重身形變成精瘦車手，他減去約 32 kg，並到 Bondurant 駕駛學校接受一週訓練，也向曾與 Miles 共事的賽車手 Bob Bondurant 請益。

《雷神奇俠4：愛與雷霆》（Thor: Love and Thunder，2022）｜約 83 kg

《雷神奇俠4：愛與雷霆》劇情講述 Thor 與 Jane Foster 重逢，卻得一起面對企圖消滅眾神的屠神者 Gorr。這部作品比爾飾演因喪女而失去信仰的父親，在遭神明漠視後，拿起死靈劍展開報復。為了打造蒼白皮膚與滿身傷痕，他每天花約 4 小時上妝，收工後還得花約 1 個半小時卸除。

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