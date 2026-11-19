由導演貓的樹（本名袁爽）執導、楊超越與前韓團NCT兼威神V（WayV）成員董思成（Winwin）主演的內地青春劇《今天是太陽雨》，於芒果TV、Netflix兩個串流平台熱播。



惟官方釋出兩人「臉貼臉」親密宣傳短片，加上婚紗照及「求婚式」互動，惹來大批資深粉絲質疑逾越劇集宣傳尺度，觸發集體脫粉潮（即粉絲停止支持並取消關注）。「董思成迎來全面脫粉期」更一度衝上微博熱搜榜首；雖然劇集熱度與藝人帳號追蹤人數不跌反升，但董思成工作室至今未就風波作出回應。



由導演貓的樹（本名袁爽）執導、楊超越與前韓團NCT兼威神V（WayV）成員董思成（Winwin）主演的內地青春劇《今天是太陽雨》，於芒果TV、Netflix兩個串流平台熱播。（微博@今天是太陽雨官微）

惟官方釋出兩人「臉貼臉」親密宣傳短片，惹來大批資深粉絲質疑逾越劇集宣傳尺度，觸發集體脫粉潮（即粉絲停止支持並取消關注）。（微博@不甜李下）

親密宣傳片成導火線 戲外情侶式互動被批越界

由貓的樹執導、檸萌影視出品的《今天是太陽雨》共24集，11月6日在芒果TV及Netflix首播，11日登陸湖南衛視。劇組在宣傳期間造勢攻勢密集，繼11月9日直播牽手、戴頭紗及公主抱後，一段兩人「臉貼臉」的曖昧短片與相關親吻的宣傳物料成為激怒粉絲的導火線。隨後雙方再發佈婚紗照及重現電影《星聲夢裡人》（又譯：《愛樂之城》/《樂來越愛你》，La La Land）經典路燈共舞片段，董思成更在微博發文「Will you?」並標記（Tag）了楊超越，獲對方回覆「Yes」，徹底引爆粉絲不滿。

繼11月9日直播牽手、戴頭紗及公主抱後，一段董思成與楊超越「臉貼臉」的曖昧短片與相關親吻的宣傳物料成為激怒粉絲的導火線。（微博影片截圖）

董思成在微博發文「Will you?」並Tag了楊超越，獲對方回覆「Yes」，徹底引爆粉絲不滿。（微博@董思成WINWIN）

董思成與楊超越相關親吻的宣傳物料成為激怒粉絲的導火線。（微博@董思成WINWIN）

七年老粉不滿爆發 脫粉話題登熱搜第一

爭議發酵下，「董思成脫粉」等相關話題登上微博熱搜第一位。出身韓國男團NCT及威神V（WayV）的董思成，其核心粉絲群長期習慣偶像與異性保持距離。不少粉絲直言並非抗拒吻戲，而是難接受戲外「真人情侶式」的宣傳包裝。有曾追隨董思成多年的老粉絲在社交平台留言表示：「喜歡你七年，就像是真心餵了狗，以後也不要發什麼專輯演戲了，情侶檔網紅就可以了。」

喜歡你七年，就像是真心餵了狗，以後也不要發什麼專輯演戲了，情侶檔網紅就可以了。 粉絲留言

出身韓國男團NCT及威神V（WayV）的董思成，其核心粉絲群長期習慣偶像與異性保持距離。（微博@董思成WINWIN）

有曾追隨董思成多年的老粉絲在社交平台留言表示：「喜歡你七年，就像是真心餵了狗，以後也不要發什麼專輯演戲了，情侶檔網紅就可以了。」。（網上圖片）

不少粉絲直言並非抗拒吻戲，而是難接受戲外「真人情侶式」的宣傳包裝。（網民留言截圖）

粉絲早對劇集有微言 批24集一半屬吻戲

此次熱搜風波實為粉絲積怨的總爆發，偶像轉型拍劇極易觸動粉絲群體。自劇集開播以來，大批粉絲便對《今天是太陽雨》抱持抵制態度，認為親密戲份過於氾濫，批評全劇24集親密戲密度過高，形容「幾乎一半都是吻戲」。劇內密集吻戲加上戲外連串曖昧互動，最終令長期不滿演變成登上熱搜榜首的脫粉潮。

此次熱搜風波實為董思成粉絲積怨的總爆發，偶像轉型拍劇極易觸動粉絲群體。（微博@Bunny小課堂）

大批董思成的粉絲便對《今天是太陽雨》抱持抵制態度，認為親密戲份過於氾濫。（《今天是太陽雨》劇照）

粉絲批評《今天是太陽雨》24集「一半都是吻戲」。（《今天是太陽雨》劇照）