入圍台灣第63屆金馬獎9項大獎的香港電影《善男信女》，導演楊兩全今率演員楊偉倫、鍾雪瑩、彭秀慧、伍詠詩及編劇火車一同出席媒體聯訪。



鍾雪瑩分享片場相處模式時表示，拍戲時通常都是自己一個人，與工作人員講話比較多，「我不常和同劇演員交流，怕影響到別人，每個人對表演的接受度不一樣，有些人不怎麼聊，我不想影響任何人，我就會躲到角落，有人問我才會互動」。

《善男信女》入圍金馬9項大獎，導演楊兩全（左起）率演員楊偉倫、鍾雪瑩、彭秀慧、伍詠詩及編劇火車一同出席媒體聯訪。（聯合新聞網授權使用）

更多鍾雪瑩、楊偉倫訪問照片及《善男信女》劇照：

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鍾雪瑩被問到現實生活中是否真的有正義感，她表示不確定是不是正義感，但她很樂意發表意見，她透露：「我曾經有次在下班時間坐地鐵，通常很多乘客會習慣站在門邊，所以車子裡面有很多空間，我就跟穿瑜伽褲的阿姨說我可不可以走進去，後面就有很多妹妹跟我一起走進去。」

電影中「蟑螂」占有重要戲份，鍾雪瑩透露原本買了很多蟑螂，卻在拍攝前死掉，後來由美術組在拍攝前於附近捕捉。談到蟑螂的去向，鍾雪瑩笑說：「我們的電影其實沒有標榜說拍攝沒有任何蟑螂受到傷害唷！」

片中男女主角皆被親近的人傷害，問起2人是否生活中真有這樣的經驗，鍾雪瑩笑稱幸好沒有跟某些人很親近，但也坦言曾遇過朋友主動向她訴苦，「她跟我講了一些不開心的事，付出我的真心跟她分享，結果她講的都是謊話。」

楊偉倫表示自己沒有被身邊的人傷害過，反而是被不熟的人誤會，「小學有被誤會，以為我要抄答案其實我只是要撿橡皮擦，最後我那科考試直接沒分數。」

片中鍾雪瑩汲汲營營追求演員夢，她笑說現實生活中沒有類似經驗，但確實有在城市中奔波的過往，感慨很多人沒有做一份工作就能完成夢想，自己常跑來跑去，大學剛畢業時還曾在社群上寫下：

我什麼時候能不要八分鐘吃一個飯。

楊偉倫在片中本來有親密動作戲、摸來摸去的畫面，「這是我第一次有床戲發生，但不是有動作的那種，有一些感情溝通的床戲在裡面，我有點緊張，因為我普遍給大家印象不是這樣」。但後來楊偉倫和導演討論，希望修剪親密戲，

但我覺得在我身上發生如果我有動作戲發生觀眾會覺得怪怪的，我有和導演說可以剪掉一些。

另外，料理在片中佔了很重要的元素，問起楊偉倫是否真的會做星洲炒米，他表示真正廚師的功力非一時半刻能做到，自己有接受星洲炒米訓練，若花一整年學習一定能做出來，更開玩笑直說：「我有在PIZZA HUT工作過，也算是會做料理。」

談及《善男信女》一口氣入圍金馬9項大獎，導演楊兩全心生感激，宣布下定決心不吃牛肉1年：「得到這麼多入圍，我覺得很感激，所以就決定到明年的10月1日都不吃牛。」

對於選角與故事走向，楊兩全表示楊偉倫就是非常適合的角色，並強調不想朝戀愛方向發展，「因為這樣會吃掉整個故事的核心價值。」至於鍾雪瑩，楊兩全坦言邀約她時對方已拿下金馬影后，看中她不開心就會直接反應的特質，認為與角色相當契合。

編劇火車則分享參與緣起，透露原本是幫李駿碩做「眾生相」的班底，兩人靠李駿碩牽線，加上她本身就認識鍾雪瑩，當時大家看完劇本都說非常好，便到工作室會面。火車笑說，當時看到改劇本改到快瘋掉的狀態，「我當時看到他真的改劇本改到要瘋掉，沒見過他這麼邋遢的，他現在帥多了。」

延伸閱讀：善男信女｜鍾雪瑩自封客服熱線專家 楊偉倫拍感情戲要質問導演（點圖放大瀏覽▼▼▼）

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