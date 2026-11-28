日本藝能界俊男美女雲集，但能夠經受時間洗禮與輿論考驗的星級夫婦卻屈指可數。在離婚與緋聞屢見不鮮的日本演藝圈中，仍有七對銀色伴侶憑藉各自的方式維繫長久婚姻。



其中包括結婚31年依然恩愛的唐澤壽明與山口智子；當年頂住全城壓力、攜手走過逾26載的木村拓哉與工藤靜香；因《麻辣教師GTO》定情、低調相守25年的反町隆史與松嶋菜菜子；憑坦率告白相伴14載的小栗旬與山田優；低調拍拖5年的生田斗真與清野菜名；應驗中居正廣「神預言」閃婚的松坂桃李與戶田惠梨香；以及由銀幕戰友蛻變成家人的菅田將暉與小松菜奈。



當年頂住全城壓力、攜手走過逾25載的木村拓哉與工藤靜香。（微博@木村拓哉）

應驗中居正廣「神預言」閃婚的松坂桃李與戶田惠梨香。（網上圖片）

由銀幕戰友蛻變成家人的菅田將暉與小松菜奈。（網上圖片）

日本星級夫妻｜1. 木村拓哉與工藤靜香：風暴中牽手逾廿五載

木村拓哉憑男子組合SMAP及經典日劇《悠長假期》紅遍亞洲，工藤靜香則是八十年代女子組合「小貓俱樂部」出身的歌壇天后。兩人早年在綜藝節目《SMAP×SMAP》合唱結緣，後經女星酒井法子牽線及共同滑浪嗜好走近，1999年下半年開始交往。2000年11月，木村在巡迴演唱會上突然宣布婚訊，面對傳媒追問霸氣回應「除了她還有誰」，成為藝能界經典一幕，二人於同年12月正式註冊。

工藤靜香則是八十年代女子組合「小貓俱樂部」出身的歌壇天后。（微博＠工藤Shizuka）

木村拓哉憑男子組合SMAP及經典日劇《悠長假期》紅遍亞洲。（《悠長假期》劇照）

婚後木村多年來絕不在公開場合談論妻女以保護家人，直至近年才破例每逢4月14日妻子生日發文祝賀；今年他貼出靜香童年照賀其56歲生辰，自然流露的愛意獲網民大讚真摯：「這種才是真的愛」、「好甜而不造作」。靜香近年亦持續推出音樂作品及舉行巡迴演唱會，事業家庭兼顧。

木村拓哉與工藤靜香以低調日常打破外界謠言。（IG@takuya.kimura_tak）

婚後木村多年來絕不在公開場合談論妻女以保護家人，直至近年才破例每逢4月14日妻子生日發文祝賀（IG@takuya.kimura_tak）

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日本星級夫妻｜2. 山口智子與唐澤壽明：不求回報的純粹之愛

唐澤壽明與「90年代收視女王」山口智子於1988年合演NHK晨間劇《小純的應援歌》結緣，相戀多年後在1995年12月共諧連理，至今已攜手走過近三十一年。兩人婚後堅持不生育的「丁克族」（雙薪無子女）生活，曾屢遭外界揣測感情生變，但他們多次被目擊在街頭十指緊扣散步，以行動粉碎婚變傳聞。

唐澤壽明與「90年代收視女王」山口智子相戀多年後在1995年12月共諧連理。（《悠長假期》劇照）

唐澤壽明與山口智子婚後選擇不生育的「丁克族」（雙薪無子女）生活，曾屢遭外界揣測感情生變。（《戀愛症候群》劇照）

唐澤曾發表不少愛妻金句，最為人津津樂道的是他對婚姻的透徹理解。山口智子曾在受訪時透露，丈夫唐澤壽明做事細心，比她可靠100億倍，並常說「真正的愛不追求回報」、「想著希望對方愛自己，這種念頭太急功近利」。早前山口智子笑言自己對下廚感到厭倦而「罷工」，唐澤壽明亦爽快支持「我完全OK啊」，這份互相尊重與體諒，成為他們維繫婚姻的關鍵。

想著希望對方愛自己，這種念頭太急功近利。 唐澤壽明

真正的愛不追求回報！ 唐澤壽明

唐澤曾發表不少愛妻金句，最為人津津樂道的是他對婚姻的透徹理解。（網上影片截圖）

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日本星級夫妻｜3. 反町隆史與松嶋菜菜子：細水長流的模範伴侶

反町隆史與松嶋菜菜子1998年因合演《麻辣教師GTO》定情，2001年2月結婚並育有兩名女兒。反町憑《海灘男孩》與《GTO》走紅，松嶋亦以《魔女的條件》、《家政婦三田》穩坐日劇天后寶座。兩人婚後極為低調，絕少在幕前同台，直至2023年才首度合體拍攝廣告，2024年更在特別劇《GTO Revival》中睽違廿六年再度同框，掀起集體回憶。松嶋受訪時曾透露，夫妻日常對話多是「今天幾點回家」、「晚飯在家吃嗎」等生活瑣事，出門前總不忘互道「一起加油」，在平淡中維繫深厚默契。

反町隆史與松嶋菜菜子1998年因合演《麻辣教師GTO》定情，2001年2月結婚並育有兩名女兒。（《麻辣教師GTO》劇照）

《Beach Boys》由反町隆史和竹野內豐雙男主角擔綱。（網上圖片）

松嶋菜菜子以《魔女的條件》、《家政婦三田》穩坐日劇天后寶座。（《美女或野獸》劇照）

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日本星級夫妻｜4. 小栗旬與山田優：直球告白撐起十四年婚姻

小栗旬憑《花樣男子》花澤類走紅，山田優為知名模特兒及演員。兩人2007年為動畫《滑浪奇兵》配音結緣，2008年合作《貧窮男子》後展開戀情。二人曾證實，當年小栗並無拐彎抹角，而是直接向山田的經理人表明「我想跟優交往」。相戀四年後，兩人於2012年3月14日白色情人節註冊結婚，翌年在夏威夷補辦婚禮。婚後小栗的日常衣着配搭多由妻子打理，好友松本潤亦曾透露山田為小栗秘密籌辦驚喜派對，令對方回家時感動落淚。二人現育有四名子女，曾舉家移居美國生活，小栗亦於2023年出任所屬經理人公司社長。

小栗旬憑《花樣男子》花澤類走紅。（網上圖片）

小栗旬與山田優兩人2007年為動畫《滑浪奇兵》配音結緣。（網上圖片）

小栗旬和山田優在2007年為動畫《滑浪奇兵》配音結緣，2008年合作《貧窮男子》後展開戀情。

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日本星級夫妻｜5. 生田斗真與清野菜名：低調五年的承諾

生田斗真1997年參演NHK晨間劇《亞久里》出道，清野菜名高中時期曾接受專業動作訓練，以俐落打戲聞名。兩人2015年合作刑偵劇《無間雙龍》後展開地下情，低調相守五年。2020年6月，二人正式註冊結婚並發表聯名信，坦言在新冠疫情令全球陷入迷惘之際，仍決定攜手度過難關，並期許彼此成為更好的演員。2022年3月二人迎來首名子女；近年清野菜名憑《119緊急呼叫》及《王者天下》系列電影備受矚目，生田斗真亦持續活躍於舞台劇與影視界。

生田斗真1997年參演NHK晨間劇《亞久里》出道。（《無間雙龍》劇照）

清野菜名高中時期曾接受專業動作訓練，以俐落打戲聞名。（IG@seinonana）

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日本星級夫妻｜6. 松坂桃李與戶田惠梨香：「神預言」成真

松坂桃李2009年以特攝劇《侍戰隊真劍者》出道，憑2019年電影《新聞記者》奪日本電影學院獎影帝；戶田惠梨香2006年憑《死亡筆記》彌海砂一角走紅。兩人2013年在《花之鎖》合演，2015年再合作《愚人節》。宣傳期間主持人中居正廣曾笑指二人外形合襯，沒料到五年後竟一語成讖，獲網民封為「神預言」。2020年12月10日，交往期間零緋聞的二人無預警宣布閃婚，2023年5月首名子女出生。松坂受訪時笑言為人父後已戒掉電子遊戲，休假時會陪伴家人及分擔家務，戶田產後亦逐步重返幕前。

戶田惠梨香2006年憑《死亡筆記》彌海砂一角走紅。（網上圖片）

松坂桃李2009年以特攝劇《侍戰隊真劍者》出道，憑2019年電影《新聞記者》奪日本電影學院獎影帝。（網上圖片）

松坂桃李與戶田惠梨香2015年合作《愚人節》。（《愚人節》劇照）

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日本星級夫妻｜7. 菅田將暉與小松菜奈：從銀幕戰友到家人

菅田將暉16歲主演特攝劇《幪面超人W》出道，並憑2017年電影《啊，荒野》奪得日本電影學院獎最佳男主角；小松菜奈則以模特兒身份入行，隨後轉戰影壇。兩人曾先後合演《錯亂的一代》、《溺水小刀》及《糸》三部電影，於2019年秋天正式定情，菅田曾坦言初見小松便一見鍾情，直指自己當時「完全無法轉移視線」。2021年11月15日，二人透過所屬事務所發表聯名親筆信公布婚訊，寫道「視對方為戰友也是內心的支柱，今後將成為家人」，翌年在電影取景地北海道函館舉行婚禮，並於2024年3月宣布首名子女誕生。

菅田將暉16歲主演特攝劇《幪面超人W》出道，並憑2017年電影《啊，荒野》奪得日本電影學院獎最佳男主角。（網上圖片）

小松菜奈則以模特兒身份入行，隨後轉戰影壇。（網上圖片）

菅田將暉與小松菜奈曾先後合演《錯亂的一代》、《溺水小刀》及《糸》三部電影，於2019年秋天正式定情。（《糸》劇照）

菅田曾坦言初見小松便一見鍾情，直指自己當時「完全無法轉移視線」。（《溺水小刀》劇照）

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