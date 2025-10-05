十月煲劇攻略｜宋仲基絕症催淚　菅田將暉濱邊美波拍80年代成長劇

中秋節放假，如果想留在家煲劇的話，可參考最新十月煲劇攻略，觀眾不妨趁着中秋連假開啓一場精彩絕倫的追劇之旅！

Viu Original 原創韓劇《我的青春》

由宋仲基和千瑀嬉主演的Viu Original原創愛情韓劇《我的青春》播出接近一半，劇情亦進入大直路！承最新發展，鮮于海（宋仲基飾）確診「類澱粉沉積症」，失落的他回到花店，初戀情人成濟妍（千瑀嬉飾）卻鼓起勇氣向他表白，他雖又驚又喜，卻因為身患重病不敢接受，成濟妍則表示從現在開始會對他發起猛烈追求！某天鮮于海開車時感覺手腳僵硬發麻，使他不禁擔心病情越發嚴重；翌日他本想在約會時對成濟妍坦白一切，可是他剛走幾步便暈倒在地！鮮于海吊完點滴後冒雨趕回花店，果然看到成濟妍坐在門口等他，兩人發生口角後成濟妍失望而去。

隔天成濟妍醉醺醺來到鮮于海的花店，他無法眼睜睜看着愛人內心受到折磨，於是和盤托出患病一事；經過再三思索後，成濟妍追問他到底得了甚麼病，鮮于海指自己運氣不好的話隨時會死，成濟妍仍在猶豫要不要繼續這段感情，鮮于海卻主動劃清界線。鏡頭一轉，二人在公園見面時鮮于海鼻血直流，轉眼間更失去了成濟妍的蹤影，只見她的單車倒在路旁，地上灑滿鮮血⋯⋯到底這對初戀小情人能否迎來大團圓結局？結局將至，本周劇情定必更加緊湊，觀眾記得在星期五晚上到Viu收看！

韓劇《申社長Project》

由韓石圭領軍的全新話題韓劇《申社長Project》講述前傳奇協商專家申在怡（韓石圭飾）現時是一位深受鄉民愛戴的炸雞餐廳老闆，由於他擁有異於常人的膽識與協商技巧，常常協助他人解決糾紛，因此成為鄰里間的「非正式調解員」！

《申社長Project》開播以來收視持續攀升，上周更以8%刷新自身紀錄，揮低一眾同時段節目登上收視冠軍！不少劇迷大讚故事貼地易理解，韓石圭亦一如以往超狂演出，尤其劇情逐步揭開申社長因為「能醫不自醫」、談判成功卻痛失兒子，最後決定放棄協商專家一職，更讓網民直呼神演繹：「主角是韓石圭無條件觀看」、「根本是教科書級別的演技」；此外曹必立（裴賢成飾）和李施溫（李蕊飾）的對手戲也獲觀眾力讚有火花：「兩個人好配」、「年輕人的感情戲很可愛」中！如果你還未開劇，不妨在十一假期親自感受這部韓劇的魅力。

韓劇《走到月亮為止》

由金永大、李先彬、羅美蘭和趙雅蘭主演的全新職場喜劇《走到月亮為止》講述三位在公司裡處於邊緣位置的「土湯匙」女性員工鄭多海（李先彬飾）、姜恩尚（羅美蘭飾）和金智松（趙雅蘭飾）因現實壓力和職場不公，決定展開一趟「特別」的旅程！最新劇情發展到三人因為薪水微薄難以維持生活，於是開始學習加密貨幣投資，卻在過程中遇到各種困難；此時咸志宇（金永大飾）加入團隊，為他們的生活帶來了全新變化⋯⋯

《走到月亮為止》由《酒鬼都市女人們》製作公司打造，後者於2022年在韓國播出時掀起熱話，不到一年更加碼添食第二季，期後還衍生了相關綜藝節目，可見該劇深受當地觀眾支持！今次《酒鬼》女主角「李光洙女友」李先彬繼續冧莊，擔任《走到月亮為止》鄭多海一角，近日她在第二集再度上演醉酒演技，讓觀眾不禁笑指她酒魂上身；另外本劇客串陣容亦相當強勁，包括當紅男團ZEROBASEONE C位成員章昊、人氣演員姜泰伍以及實力女神鄭恩地，為劇集增添了不少亮點！

韓劇《百次的回憶》

由金多美和辛睿恩主演的全新青春韓劇《百次的回憶》以20世紀80年代為背景，講述100路巴士兩位女乘務員高煐禮（金多美飾）和徐悰喜（辛睿恩飾）之間珍貴的友誼，前者上進顧家、後者熱情如火，她們一拍即合成為最好的知己，可是當含著金湯匙出生的韓才弼（許南俊飾）出現後，姐妹倆的感情又會否受到動搖呢？

懷舊劇種向來是韓劇的拿手好戲，《百次的回憶》深刻描寫了80年代部分社會現象，例如低下階層生活艱苦，高煐禮即使奮發向學，可是礙於家境清寒，加上父母重男輕女，使她的求學之路更見崎嶇；徐悰喜則因為家暴陰霾造成內心傷痛，然而她們在艱難中遇上彼此，彷彿成為了對方的治癒良藥：徐悰喜為高煐禮送上救命錢，高煐禮則為徐悰喜帶來了從未體會過的快樂和關懷，許多觀眾直指兩人表現合拍：「美女們在一起就是開心」、「超喜歡她們談心事的那段戲」！可是《百次的回憶》一大重要議題正是「友情和愛情的考驗」，尤其當高煐禮錯過了表白的機會、韓才弼又和徐悰喜有着相似的過去，他們將如何維持的天秤，絕對是接下來的一大看點。

短劇《金昭玉醉》

由周峻緯和朱麗嵐主演的《金昭玉醉》講述巡天門門主蕭錦玉調查楚王謀反之事時慘遭殺害，卻意外重生於楚王妃陸昭（朱麗嵐飾）之身！陸昭本是眼盲的懦弱女子，在楚王府中飽受欺凌；重生後的蕭錦玉雖失去記憶，卻保留了曾經的智勇；她與名義上的「雙生弟弟」蕭仞（周峻緯飾）攜手，開啓了一場為陸昭與自己復仇的旅程！

隨着劇情發展，網民最關注蕭氏姊弟的情感糾葛：兩人從互相猜忌到信任，再到情感滋生，充滿了極致拉扯與曖昧，尤其他們名義上的「姐弟」身份，更使得這份愛情既禁忌又危險，為劇情增添了刺激性。

短劇《照鏡辭》

由陳瑤、全伊倫領銜主演的古裝愛情短劇《照鏡辭》講述尚書府千金周若兮（陳瑤飾）為了給母親報仇和成就自己的野心，捨棄了與燕王李晏（全伊倫飾）的感情，並處心積慮下嫁太子（何奉天飾）。太子登基後纏綿病榻，周若兮即以鐵腕手段掃清障礙，還為母親報仇雪恨，斬殺周家上下！此時朝野上下流言四起，指皇帝被皇后軟禁，各地藩王打著「清君側，誅妖後」的名號起兵，野心勃勃的周若兮被李晏生擒於後宮，二人卻中了皇帝的陰謀死在皇城下。周若兮在臨終前終於明白自己的錯處，更發誓若有來世絕不重蹈覆轍！這一次她重生為扶薇公主，決心修正錯誤保護李晏，卻沒料到最大的對手竟是三年前的自己⋯⋯

《照鏡辭》於九月中首播後評價一致向好，更在播出2小時內達成「熱度衝破5000」的佳績，觀眾普遍認為該劇的重生設定與眾不同，女主轉生後變成了另一個人物，還與過去的自己對峙，增加了劇情的張力。陳瑤和全伊倫的演技也得到了劇迷的認可，兩人之間的對手戲火花四濺，CP感十足；何奉天飾演的李殊也充分展現了渣夫的模樣，演技入木三分！

陸劇《許我耀眼》

改編自張悅然小說《大喬小喬》，都市情感陸劇《許我耀眼》已強勢登陸Viu，故事講述心機女主播許妍（趙露思飾）與腹黑霸總沈皓明（陳偉霆飾）是一對人人艷羨的夫妻，許妍從小與外婆相依為命、性格倔強，但她憑借自己的努力在大城市站穩腳跟。為了與沈皓明結婚，她不惜編造了一個個謊言，隱藏自己的真實身份和過去​​。然而隨著秘密被逐步揭開，兩人之間的矛盾爆發，正當許妍選擇離開沈皓明的掌控​​，沈皓明卻在失去許妍後才意識到自己對她的深情，開始全力挽回⋯⋯

劇中趙露思一改以往甜妹形象，挑戰複雜的內心戲碼，展現了從說謊者直面真實的轉變​​；陳偉霆飾演的沈皓明則是一位事業成功但內心孤傲的都市精英，他與許妍之間的感情線充滿張力​​，其中趙露思的一場高中生爆喊戲更被喻為神級演繹，絕對值得收看！

日劇《如果這世界是舞台，那後台在哪裡》

雲集日本最炙手可熱的演員菅田將暉、二階堂富美、神木隆之介和濱邊美波等人主演的新番秋季日劇《如果這世界是舞台，那後台在哪裡》以1984年日本泡沫經濟前夕的澀谷為背景，聚焦在一群尚未成名卻努力生活的年輕人，劇情將圍繞著他們的成長苦惱、事業挫折與愛情​​迷宮。在旁人眼裡，他們或許只是無名之輩，但是他們在生活的舞台上努力尋找自己的位置，試圖找出那個尚未出現的「後台」。

現年32歲的菅田將暉是日本藝能界著名的「變色龍」，近年先後憑著電視劇《3年A班-從此刻起，大家都是我的人質-》獲得日劇學院獎最佳男主角和東京戲劇獎最佳男主角獎，其經典作品《花束般的戀愛》更為他帶來第45屆日本電影學院獎最佳男主角獎，影視雙封王，可見他的演技備受業界肯定；《如果這世界是舞台，那後台在哪裡》是他事隔兩年再度主演的電視劇，開播後勢必造成轟動！

由菅田將暉主演的《勿說是推理》特別篇及其電影亦已於Viu上架，香港觀眾不妨趁機重溫；同時亦可安坐家中緊貼以上各地最新劇集進度，快人一步緊貼亞洲煲劇潮流！