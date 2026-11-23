改編自日本漫畫家青山剛昌（Gosho Aoyama）推理經典的《名偵探柯南》，今日（11月23日）強勢登上香港Netflix「今日 Top 10」排行榜冠軍，力壓《嫁金釵》及《DOCTOR X白色黑手黨時代》等話題作品。這部長青作品之所以能在串流平台突圍而出，除了受惠於平台豐富的片庫讓其成為觀眾日常的「送飯神劇」，近日在香港戲院上映的30週年特別篇亦產生了強大的聯動效應，線上線下同步掀起追看熱潮。



改編自日本漫畫家青山剛昌（Gosho Aoyama）推理經典的《名偵探柯南》，今日（11月23日）強勢登上香港Netflix「今日 Top 10」排行榜冠軍。（IG@conan.official影片截圖）

這部連載多年的長青推理動畫之所以能在多部新劇夾擊下突圍而出，主要歸功於兩大關鍵因素。（IG@conan.official影片截圖）

力壓《嫁金釵》等話題新作 穩佔香港區排行榜首

根據Netflix今日（11月23日）顯示的「今日 Top 10」排行榜，《名偵探柯南》擊敗排第2位的古裝劇《嫁金釵》、第3位的醫療劇《DOCTOR X白色黑手黨時代》、第4位的《末路兼職》及第5位的韓國綜藝《魔鬼的計謀》（THE DEVIL'S PLAN），高踞榜首位置。面對多部新上架劇集與綜藝節目競爭，《名偵探柯南》依然能穩佔第一位，證明其跨越世代的強大吸引力。

根據Netflix今日（11月23日）顯示的「今日 Top 10」排行榜，面對多部新上架劇集與綜藝節目競爭，《名偵探柯南》依然能穩佔第一位。（Netflix截圖）

片庫齊全覆蓋主線與劇場版 成港人「送飯」首選

《名偵探柯南》在串流平台長盛不衰的首要原因，在於片庫涵蓋眾多百看不厭的經典作品。電視動畫方面，平台收錄了多季正傳單元，包括與黑衣組織正面交鋒的《漆黑的神秘列車》、《紅與黑的碰撞》等高潮主線，以及多集怪盜基德登場的單元，還有一至兩集完結的獨立推理案件。

《名偵探柯南》在串流平台長盛不衰的首要原因，在於片庫涵蓋眾多百看不厭的經典作品，例如多集怪盜基德登場的單元，還有一至兩集完結的獨立推理案件。（IG@conan.official）

《名偵探柯南》在串流平台長盛不衰的首要原因，在於片庫涵蓋眾多百看不厭的經典作品，例如多集怪盜基德登場的單元，還有一至兩集完結的獨立推理案件。（IG@conan.official）

至於歷代劇場版，串流平台亦上架了公認經典的《貝克街的亡靈》、《迷宮的十字路》、《瞳孔中的暗殺者》以及近年票房報捷的《萬聖節的新娘》與《黑鐵的魚影》等均深受劇迷推崇。這類作品兼顧緊湊推理與獨立觀賞性，觀眾無需從頭追趕複雜長線劇情，方便在午飯、晚飯或睡前點開重溫，不少劇迷更在討論區直言「每次打開Netflix不知看什麼時，點開柯南總不會出錯」。

在歷代劇場版方面，包括經典日系推理《迷宮的十字路》。（IG@conan.official）

近年賣座作品《黑鐵的魚影》均深受劇迷推崇。（IG@conan.official）

每次打開Netflix不知看什麼時，點開柯南總不會出錯。 劇迷留言

30週年特別篇戲院熱映 帶動串流平台重溫熱潮

除了串流平台本身的優勢，大銀幕新作亦為系列注入強大話題熱度。紀念電視動畫開播30週年的2小時特別篇《名偵探柯南第30號殺人事件》已於11月6日在香港及台灣院線上映。故事以新版1萬日圓（約494港元）紙鈔偽造危機展開，集結服部平次、怪盜基德及多名警視廳與黑衣組織共16位人氣角色同場較量。

紀念電視動畫開播30週年的2小時特別篇《名偵探柯南第30號殺人事件》已於11月6日在香港及台灣院線上映。（IG@conan.official影片截圖）

紀念電視動畫開播30週年的2小時特別篇《名偵探柯南第30號殺人事件》已於11月6日在香港及台灣院線上映。（IG@conan.official影片截圖）

《名偵探柯南第30號殺人事件》圍繞新版1萬日圓（約494港元）紙鈔偽造危機展開。（IG@conan.official影片截圖）

加上今年第29部劇場版《名偵探柯南：高速公路的墮天使》（Detective Conan the Movie: Fallen Angel of the Highway）帶動系列討論度持續升溫，不少觀眾在戲院觀影後回流串流平台重溫相關角色集數，笑言「剛在戲院看完30週年特別篇，回家又在Netflix追看動畫，這個月簡直是柯南馬拉松」。

今年第29部劇場版《名偵探柯南：高速公路的墮天使》帶動系列討論度持續升溫。（IG@conan.official）