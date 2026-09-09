盤點日本動畫「播出時間vs劇情時間」　網笑：柯南半年就要死千人

動漫世界裡的時間軸往往與現實生活大不相同，有些作品明明已經連載好幾十年、演了上千集，實際上整個故事線可能才經過短短一、兩年左右。



近日就有日本網友整理出關於「動畫播出時間VS動畫劇中經過時間」的對比資訊，其中播送超過30年的國民推理動畫《名偵探柯南》，其實劇中就也才只經過大約半年的時間，引起許多粉絲討論。

點圖看看這些知名動畫「播出時間vs劇情時間」對比：

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日本網友整理動畫「播出時間vs劇情時間」對比，《名偵探柯南》被無情吐槽：「半年就這麼多刑案？」

根據日本知名動漫帳號「それいけ★¨̮あっきー【本垢】フォロバ祭り17」所整理的資訊，他列舉出5部人氣動畫「播出時間vs劇中經過時間」的對比，包括《JoJo的奇妙冒險第五部黃金之風》動畫播出了10個月，其實劇裡只經過8天；另外《咒術迴戰》播送5年，劇裡時間只過了約5個月；《鬼滅之刃》7年的播送時間在劇中只過了3年；《ONE PIECE》（海賊王）播出整整26年，其實劇裡也才不過約2年半；當然最扯的還是《名偵探柯南》，自1996年1月8日動畫首集播出至今已超過30年，沒想到劇裡竟然才經過了大約半年左右，跟現實生活的時間軸有著巨大差距。

這則貼文也引起了許多網友討論，大家紛紛表示：

「柯南太狠了，短短半年內就讓米花市發生超過1000起殺人事件」

「半年就這麼多刑案的嗎」

「米花市半年內到底過了多少情人節跟聖誕節」

「蛤鬼滅已經7年了嗎」



值得留意的是，除了上述動畫之外，事實上還有不少作品也都有著類似的情形，包括《龍珠Z》那美克星的5分鐘爆炸、以及《男兒當入樽》木暮學長的時間停止三分球……等等。

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