第63屆金馬獎頒獎典禮昨圓滿落幕，由《雙囍》和《功夫》獲3項成為大贏家。金馬執委會執行長聞天祥公布評審內幕，整體得獎分布呈現百花齊放、類型多元的態勢，不僅完全沒有「分獎」情況，更沒有任何一部電影拿下超過3個獎項。



本屆評審團在主席張艾嘉的帶領下，至下午3點出頭就順利完成決選。本屆最佳劇情片競爭極為白熱化，首輪所有入圍電影都有票，一路激戰至第3輪才分出勝負，最終集中在《雙囍》與《善男信女》。在討論此項時，主席張艾嘉特別要求每位評審依序、完整地表達自己對「最佳劇情片」的定義與喜好，因此花費了較多時間。

《善男信女》奪最佳劇情片，監製莊麗真上台領獎，她曾擔任《東京攻略》、《夏日麼麼茶》、《一個好爸爸》、《過時．過節》等電影監製。（金馬直播截圖）

評審團認為，最佳劇情片獲獎的《善男信女》擁有非常出色的結構且驚喜不斷，整體表演生動精準；電影從小人物出發，卻能觀照整個社會，既具備類型片的趣味，符合瘋狂喜劇特質，卻不落入男女主角必定談戀愛的套路，而是走向更寬闊的「雙向救贖」。

最佳導演部分最後集中在《雙囍》許承傑、《我們不是陌生人》陳哲藝與《我們不是什麼》邱禮濤各有支持者，但許承傑在第2輪便獲得較多數票，最終順利勝出。

最佳新導演首輪每位入圍者都有票，最後主要集中在《女孩》舒淇與《善男信女》楊兩全2位新導演身上。評審大讚舒淇能將「壓抑」轉化為影像，視角成熟且有自信，無論是呈現時代感或角色內心都結合得非常出色，最終成功奪下最佳新導演。

舒淇獲最佳新導演，台上痛哭發言。（直播截圖）

最佳男主角組同樣首輪每人都有票，後續討論集中在《雙囍》劉冠廷、《狂忘警探》阮經天與《黑潮》陳澤耀3人身上，最終由劉冠廷在第2輪勝出封帝。

評審認為劉冠廷展現出深沉的情感，是非常困難的演技；戴立忍遊走在瘋狂元素之間的表演遊刃有餘；楊偉倫把委屈生活的寫實感表達得非常有層次；阮經天則演技日漸成熟，層層疊疊的孤獨感也令人動容。

最佳女主角組同樣在首輪每人都有票，隨後聚焦於《第四幕》袁澧林、《善男信女》鍾雪瑩與《我們不是陌生人》楊雁雁身上，最終由袁澧林在第2輪勝出封后。

評審認為袁澧林的表演變化萬千，且在每個轉折點都令人驚豔；余香凝的表演充滿自然、真實的感動；梁翠珊在表達矛盾處境時相當精準；鍾雪瑩把善惡及虛實之間的流動性拿捏得恰到好處；楊雁雁則貢獻了多場令人動容的表演。

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最佳男配角依然首輪每人都有票，第2輪集中在《我們不是什麼》的江𤒹生與《雙囍》的田啟文，以及《我們不是陌生人》的林偉文，最後進入江𤒹生與田啟文的對決，並由江𤒹生勝出。評審指出，江𤒹生的表演難度極高，角色最初在強悍與脆弱之間擺盪，尤其最後「玉石俱焚」的生動演出，完美地與導演風格搭配在一起。

評審指出，江𤒹生的表演難度極高，角色最初在強悍與脆弱之間擺盪，尤其最後「玉石俱焚」的生動演出，完美地與導演風格搭配在一起。（《我們不是什麼》劇照）

最佳女配角翁倩玉在首輪便直接獲得過半票數，是所有獎項中最快產生結果的一項。評審肯定她為電影提供了溫柔與沉穩的力量，正如媒體所言，她是片中的「定海神針」。

最佳新演員中，4位入圍者白小櫻、王宣靜、何曼希與南達古博爾（Nandagopall Mohan）各有支持者，初期呈現拉鋸戰。評審對白小櫻、何曼希皆給予高度鼓勵，也稱讚王宣靜在《泡泡糖女孩》中將「純真與成熟」拿捏得非常精彩；但南達古博爾（Nandagopal Mohan）的表演太過特別，他在沒有台詞的情況下，以充滿張力的肢體表達情緒與渴望，用舞蹈取代無法以語言表達的障礙，反而凸顯更豐富的肢體語言，讓舞蹈不再只是舞蹈，而像更豐富的語言，極具創新性，最終在4位競爭者中勝出。

而此次得獎名單中，以「8票比7票」1票之差險勝的有3個組別，分別是最佳動作設計《功夫》8票擊敗《狂忘警探》7票；最佳紀錄片《離開即景》8票擊敗《那道陽光在外明媚》的7票，以及最佳動畫短片的《深水區》8票擊敗《你不在這個蛋糕裡》7票。

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