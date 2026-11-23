香港男團MIRROR成員江𤒹生（AK）以電影《我們不是什麼》首度入圍金馬獎，片中他飾演底層邊緣同志青年「暉仔」一角，便一舉奪下最佳男配角，得獎當下他一度愣在原地，坦言腦袋完全當機，「真的完全沒有想過會中！」直到過了一兩秒才回過神來，直呼一切宛如夢境，至今仍覺得不可思議。



江𤒹生透露，原本心裡一直認為得獎者會是同項競爭的《雙囍》田啟文，事實上，在評選過程中，兩人也是纏鬥到最終輪，江𤒹生才勝出，評審更盛讚他在片中「玉石俱焚」演技爆發力，情緒張力滿點。

AK江𤒹生以《我們不是什麼》勇奪金馬男配角獎，慶功宴上開心吻獎座。（聯合新聞網授權使用）

慶功宴上，江𤒹生也坦言，其實出發前就告訴自己，不論有沒有得獎，能入圍就是很大的肯定與榮譽，因此完全沒準備感言，直到前一晚經紀公司提醒，才稍微想了一下，也幸虧有提前想，他對自己發表的感言「從韓國練習生到伴舞熬到拿金馬」感到滿意，還有感謝粉絲「謝謝你們從我什麼都不是的時候就喜歡我，你們現在可以很驕傲地跟其他人說，是你們先看到我的」一番真情流露的話語，令人動容。

這次父母也特地來台見證得獎時刻，江𤒹生表示，頒獎典禮中曾趁空檔上樓抱抱爸媽，看到轉播鏡頭帶到父母，還發現媽媽感動落淚，讓他相當感動：

真的很謝謝金馬獎留了兩張票給我爸媽，原本完全沒想過可以把他們一起帶過來，在他們面前見證這麼夢幻的時刻，對我們家來說是很大的moment。

金馬惜別晚會中，江𤒹生也見到舒淇、李安等影壇前輩，坦言緊張到只敢表達對對方作品的喜愛，能夠合影已經非常開心，沒有進一步談合作或交換聯絡方式。至於未來想挑戰的角色，他笑說很想拍喜劇，自己本來就是喜劇愛好者，近兩年演出的舞台劇也以喜劇為主，享受拍攝過程，扮醜、剃光頭都可以嘗試，只是笑稱可能要先跟導演提醒，自己的頭型不一定好看。

AK江𤒹生（右）開心和好友蕭子墨出席慶功宴。（聯合新聞網授權使用）

談到得獎後片酬是否調漲，他幽默表示：

現在市道已經不景氣了，我覺得不應該加價。

強調任何導演有合作機會都歡迎，先看機會，不急著談加價。他也透露，這次演出讓自己更加確定對演戲的熱愛，喜歡透過角色體驗不同人的生活，獎項給了他很大的鼓勵，未來會繼續努力做好每一個作品。

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