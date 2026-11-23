改編自馬伯庸同名小說、由成毅與林更新主演的古裝傳奇劇《兩京十五日》，自11月20日起在央視八套（CCTV-8）、愛奇藝及串流平台Netflix同步上架。



最新劇情中，成毅飾演的明朝太子「朱瞻基」在十五日亡命返京途中，意外闖入青樓並順手整頓違紀官員，這段幽默插曲隨即在社交平台引發熱議，更有觀眾翻查明史發現，朱瞻基登基後確曾發起大規模整頓官場狎妓風氣，劇情細節暗藏真實歷史彩蛋。



改編自馬伯庸同名小說、由成毅與林更新主演的古裝傳奇劇《兩京十五日》，自11月20日於央視八套、愛奇藝與Netflix同步上架。（微博@兩京十五日官微）

成毅飾演的明朝太子「朱瞻基」在十五日亡命返京途中意外闖入青樓並順手整頓違紀官員，這段幽默插曲迅速在社交平台引發熱議。（微博@成毅工作室）

逃亡途中誤闖青樓順手抓官員 短短劇情笑翻全網

在《兩京十五日》最新播出劇情中，太子朱瞻基遭暗殺後隱姓埋名北上趕路，原本正分秒必爭躲避追兵，卻在誤闖青樓期間撞破朝廷官員違紀狎妓，隨即毫不客氣出手整頓，並拋下一句「回京再算賬」。整場戲僅用寥寥數個鏡頭便利落交代，既沒有刻意說教，亦為緊湊的逃亡主線增添幽默反差。

整場戲僅用寥寥數個鏡頭便利落交代，既沒有刻意說教，亦為緊湊的逃亡主線增添幽默反差。（微博@成毅工作室）

太子朱瞻基遭暗殺後隱姓埋名北上趕路，原本正分秒必爭躲避追兵，卻在誤闖青樓期間撞破朝廷官員違紀狎妓。（《兩京十五日》劇照）

太子朱瞻基遭暗殺後隱姓埋名北上趕路，原本正分秒必爭躲避追兵，卻在誤闖青樓期間撞破朝廷官員違紀狎妓。（《兩京十五日》劇照）

太子朱瞻基遭暗殺後隱姓埋名北上趕路，原本正分秒必爭躲避追兵，卻在誤闖青樓期間撞破朝廷官員違紀狎妓，隨即毫不客氣出手整頓。（《兩京十五日》劇照）

大批追劇網民看畢紛紛在社交平台留言「逃命都這麼趕時間還不忘順手掃黃，這太子辦事能力太強」，更有人笑言「本以為是編劇為了過癮硬加的喜劇橋段，結果越看越上頭」。

整場戲僅用寥寥數個鏡頭便利落交代，既沒有刻意說教，亦為緊湊的逃亡主線增添幽默反差。（微博@成毅工作室）

逃命都這麼趕時間還不忘順手掃黃。 網民留言

宣德四年下令裁撤官妓 歷史上的朱瞻基確曾整頓宿娼

隨著「大明掃黃第一人」成為網絡熱話，不少歷史迷隨即翻出《大明律·刑律》條文考證，當中明確規定「凡官吏宿娼者，杖六十」，官員子孫宿娼亦同罪。

不少歷史迷隨即翻出《大明律·刑律》條文考證，當中明確規定「凡官吏宿娼者，杖六十」，官員子孫宿娼亦同罪。（網上圖片）

據《中國新聞網（中新網）》歷史專題報道，明宣宗朱瞻基登基後推動「仁宣之治」，深刻洞悉文武百官生活糜爛對帝國統治的侵蝕，遂於宣德四年（1429年）革除兩京官妓制度，嚴禁官員狎妓，違者直接「罷職永不敘用」，成為明代整頓官場風紀的代表事件。

不少歷史迷隨即翻出《大明律·刑律》條文考證，當中明確規定「凡官吏宿娼者，杖六十」，官員子孫宿娼亦同罪。（網上圖片）

明宣宗朱瞻基登基後推動「仁宣之治」，於宣德四年（1429年）革除兩京官妓制度，嚴禁官員狎妓，違者直接「罷職永不敘用」。 《中國新聞網》專題報道

劇中成毅飾演的青年儲君在民間親睹百官荒淫後憤而出手，正好為其日後登基肅清吏治鋪墊心理動機。有網民在討論區點評「差點以為把現代網絡用語帶回古代，原來歷史上的朱瞻基比劇裡還狠」，亦有觀眾表示「把皇帝登基後的政績提前埋進太子微服見聞裡，劇本伏筆埋得太妙」。

差點以為把現代網絡用語帶回古代，原來歷史上的朱瞻基比劇裡還狠。 網民留言

歷史細節嚴謹獲讚有誠意 《兩京十五日》靠小彩蛋扭轉口碑

劇集由執導過《大明王朝1566》的名導張黎攜手安巍聯合執導，開播初期曾因主角原聲對白節奏引發討論，但隨著劇情推進，劇組在明代漕運制度、市井風貌及《大明律》典故上的考究逐漸贏得觀眾認可。

今次「順手掃黃」情節既貼合人物性格發展，又巧妙呼應宣德朝真實政令，成功帶動劇集熱度持續攀升，正如網民在社交平台總結「真正用心的歷史劇從不靠對白硬灌知識，而是讓觀眾看完忍不住自己去翻史書」。

今次的「順手掃黃」情節既貼合人物性格發展。（微博@兩京十五日官微）

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