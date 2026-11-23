由內地女星代露娃與賴偉明領銜主演的古裝劇《寶珠》，於11月18日在芒果TV及Disney+同步開播，講述市井屠戶之女為擺脫原生家庭而嫁入漕運世家、與病弱嫡子聯手逆襲的故事。該劇上線僅6集播放量便火速衝破1億，然而因女主角「市井女屠戶嫁病弱公子」的設定與今年3月初田曦薇、張凌赫主演的《逐玉》劇情部分雷同，遭大批網民調侃古裝偶像劇集體陷入「殺豬女宇宙」。



由內地女星代露娃與賴偉明領銜主演的古裝劇《寶珠》，於11月18日在芒果TV及Disney+同步開播。（微博@寶珠官微）

《寶珠》女主角「市井女屠戶嫁病弱公子」的設定與今年初田曦薇、張凌赫主演的《逐玉》劇情部分雷同。（微博@網劇逐玉）

屠戶女再配病弱公子 《寶珠》與《逐玉》被嘲可組女團

《寶珠》中代露娃飾演市井屠戶之女「金寶珠」，為逃離原生家庭，毛遂自薦嫁入漕運世家，成為雙腿致殘且看似病弱的嫡子「謝硯」（賴偉明飾）妾室。

《寶珠》中代露娃飾演市井屠戶之女「金寶珠」。（微博@寶珠官微）

金寶珠為逃離原生家庭，毛遂自薦嫁入漕運世家，成為雙腿致殘且看似病弱的嫡子「謝硯」（賴偉明飾）妾室。（《寶珠》劇照）

金寶珠為逃離原生家庭，毛遂自薦嫁入漕運世家，成為雙腿致殘且看似病弱的嫡子「謝硯」（賴偉明飾）妾室。（《寶珠》劇照）

然而這套「手持殺豬刀的潑辣少女配陰鬱悲情貴公子」公式，與今年3月由田曦薇、張凌赫主演的《逐玉》如出一轍，連大婚當日提刀闖青樓抓人的豪放橋段亦被指似曾相識。

這套「手持殺豬刀的潑辣少女配陰鬱悲情（美強慘）貴公子」公式，與今年3月由田曦薇、張凌赫主演的《逐玉》如出一轍。（微博@網劇逐玉）

《寶珠》大婚當日提刀闖青樓抓人的豪放橋段亦被指似曾相識。（《寶珠》劇照）

大批網民在社交媒體毒舌調侃「古裝劇到底還要殺幾頭豬，再拍兩部就能組殺豬女團了」，亦有人點評「不是討厭市井女主，是受夠了編劇只會複製貼上」。

不是討厭市井女主，是受夠了編劇只會複製貼上。 網民留言

播放量破億評論區卻充斥負評 「邊罵邊看」推高熱度

《寶珠》開播後接連登上「古裝偶像劇到底還要殺幾頭豬」等多條熱搜榜，留言區亦充斥負評，但該劇越罵越紅，開播前預約人數已達300萬，上線僅6集便突破1億播放量。不少觀眾坦言劇情雖老套但節奏輕快，適合當作日常「送飯神劇」。

《寶珠》開播後接連登上「古裝偶像劇到底還要殺幾頭豬」等多條熱搜榜，留言區亦充斥負評。（微博@寶珠官微）

該劇在罵聲中熱度越燒越旺，開播前預約人數已達300萬，上線僅6集便突破1億播放量。（微博@寶珠官微）

該劇在罵聲中熱度越燒越旺，開播前預約人數已達300萬，上線僅6集便突破1億播放量。（微博@寶珠官微）

古偶棄柔弱套路 跟風草根猛女反惹審美疲勞

內地古裝劇近年明顯出現人設轉向，從早年流行柔弱待救的大家閨秀，全面興起「拎刀賺錢、自己呼風喚雨」的草根猛女風潮。

內地古裝劇近年明顯出現人設轉向。（微博@寶珠官微）

從早年流行柔弱待救的大家閨秀，全面改吹「拎刀賺錢、自己呼風喚雨」的草根猛女風潮。（微博@寶珠官微）

製作方看準觀眾對甜寵套路的審美疲勞，紛紛轉攻草根階層的職業女性角色，卻因跟風過密導致同質化嚴重。正如網民在社交平台指出「觀眾想看的是真正有血有肉的底層生命力，而不是換件古裝就拿著殺豬刀談戀愛的離地童話」。

製作方看準觀眾對甜寵套路的審美疲勞，紛紛轉攻草根階層的職業女性角色，卻因跟風過密導致同質化嚴重。（微博@寶珠官微）

製作方看準觀眾對甜寵套路的審美疲勞，紛紛轉攻草根階層的職業女性角色，卻因跟風過密導致同質化嚴重。（微博@寶珠官微）