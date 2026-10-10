代露娃控訴原生家庭遭打臉　破產母當月嫂供藝考　網民狂轟白眼狼

有時候不得不佩服《我家那閨女2026》找家庭關係觀察範本、製造熱點的能力。張家齊媽媽的爭議還沒降温，接檔張家齊母女的95後演員代露娃和其母親，又被推上了風口浪尖。但這一次，被罵的是女兒。



代露娃訴苦經歷原生家庭創傷後，卻遭網友起底父母破產媽媽去當月嫂苦撐她上藝考培訓機構，引爆她「只談誤解和傷害，不提託舉」的爭議，熱搜詞條是「代露娃 獻祭父母」。

代露娃被網民罵上微博熱搜（微博）

10月7日晚，「代露娃發長文回應」衝上熱搜第一。她坦承自己在節目中表達失當，並否認自己高考是網傳的200多分，澄清藝考費用不是網傳的十幾萬甚至上百萬，並感謝「所有罵醒她」的人，稱希望藉此機會學會好好去愛和表達。

剛播了一期，就鬧出這麼大的風波，恐怕是在節目裏盡情吐槽父母的她沒想到的。

事情起因是這樣的。10月4日，《我家那閨女2026》播出最新一期，接棒張家齊的閨女是29歲的女演員代露娃，她曾出演《長相思》《白月梵星》等古偶劇，被網友誇「晉江式演技」的話題曾登上熱搜。

她攜55歲的媽媽楊麗娜（採購員，已退休）登場。但出場沒多久，代露娃和閨蜜講述自己高三時期的家庭經歷，就引發了熱議。

代露娃在《長相思》中飾演阿念（微博@電視劇長相思）

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代露娃講到成長過程中的委屈和遺憾時，有一肚子苦水，吐露父母不關心自己，「罪證」有：

一、在她看來，從小因為自己學習能力太差被忽略，是家裏的「透明人」，大家庭裏的寵愛都給了弟弟（姑姑的兒子）。

二、家裏人都不看好她考大學，藝考路費是自己用參加一個超市比賽贏的獎金所付。

三、藝考拿到多所學校的合格證後，要抓緊時間準備文化課了，但自己想放鬆兩天，就被父親打了一巴掌。她為此氣到離家出走一個月，但父母不聞不問。因為高考要拿準考證被迫回家，但離家出走這件事就翻篇了，父母再沒提過。

四、她上大學時出去拍戲，在山裏冷到發燒，撐不住的時候打電話跟媽媽哭，是工作以來第一次想找媽媽求安慰。但媽媽的回應卻是「別人能行你咋不行」，說當演員這條路是她自己選的。當時男友的媽媽卻給她安慰，讓她覺得前男友的家人才更像她的家人，唸叨起前男友媽媽的好來滔滔不絕。

五、媽媽不記得她不吃香菜，不記得她不吃薑，不記得她不吃魚，有次還在她最愛的湯裏放了香菜。

但代露娃也知道父母的不易，她提到了高中家裏遇到變故，資金鏈斷裂，媽媽原本是事業女強人，為了維持家庭開銷，重新學習育兒知識去當月嫂。

她當演員也不完全是因為喜歡，還因為想多掙錢，改善家裏情況，現在把工資卡放在她媽媽那裏，但她知道媽媽不花她的錢。

她說：自己真想過，有能力的時候，直接跟父母斷聯，「但我做不到，因為我還是心太軟」。

觀察室的張家齊補充一句，「她跟我的區別是，她心更軟一點我心硬。「

播到這裏，所有人都進入了她的敘事中，觀察室的嘉賓們皺着眉頭看着代露娃的媽媽，輪番質疑其做法，問為什麼女兒離家出走一個月也不去找。母親的說法是：女兒跑出去後電話打不通，同學也不知道她去哪了，但他們差不多知道女兒是住在藝考機構給安排的酒店宿舍了，補課的地方。

這一期播出當晚，輿論的矛頭都指向了代露娃的媽媽，認為其冷漠、不關心孩子，「張家齊媽媽後繼有人了」。代露娃被認為是靠自己掙錢藝考的逆襲小孩，而且還孝順父母，收穫了很多同情。

但與上一輪輿論幾乎一邊倒地支持張家齊不同，有人心疼，也有人覺得不對味。

很快，另一種聲音冒了出來。有網友稱代露娃只提藝考路費是超市比賽兩萬元獎金，隻字不提藝考機構培訓費用的大頭都是父母出的；還有未經證實的傳聞稱代露娃高三「模考只有200多分」，因為成績太差，父母甚至做好賣房送她留學的打算；還有網友指出代露娃吐槽十幾年前在上海考試住的每晚一百五的酒店「一米五的小床」的說法過於誇張，一米五根本算不上小床，是明星不接地氣誇大自己的感受……這些東西加在一起，風向就變了。

網友質疑代露娃只講自己視角受的傷，不提父母為她扛了什麼，稱其在「賣慘」，完全不考慮出鏡的媽媽可能因此遭遇網暴，想立東亞原生家庭創傷但獨立自主考上名校的人設來獲取路人緣；還有人翻出她15歲早戀學習成績差的舊事，一併擺到枱面上，稱她這個人「不真誠」「不配得到同情」，甚至給她安上「太妹」的標籤。

於是，節目播出第二天，輿論全面翻轉，「代露娃 獻祭父母」「代露娃翻車」「代露娃持續掉粉」「代露娃不被同情的原因」等話題衝上熱搜。

輿論發酵三天後，10月7日晚上，代露娃發了一篇長文。

她稱自己認真看完了這幾天網上的討論，心情複雜，「有驚慌、有錯愕、有感慨」。她說上節目的本意，是想替小時候的自己問一些問題，想借着這個機會，讓一家人找到新的溝通方式，節目組面試時也提醒她要藉此機會把成長過程中跟家人有困惑或者沒解決的問題擺出來。

但她承認，自己忽略了表達的分寸，「我以為坦誠就是把所有細節，當時的情緒都儘可能還原出來，然後得到答案，甚至一度被情緒衝昏了頭腦」，結果就是不同的人聽到有不同的感受，甚至把愛她的父母推到了情緒的對面。

「現在回頭看，我好像一直期待媽媽能對我直白表達愛意，但我自己，卻也沒能學會好好用語言向他們說出愛。」

她還澄清了一些傳言，稱自己高考分數確實不高，但不是網傳的200多分；藝考費用也不是網傳的十幾萬上百萬，但已經是當時父母能給的全部。對於還在流傳的截圖和「揣測」，她說會選擇用合法合規的方式處理。

長文最後一句是：

謝謝所有罵醒我的人，也謝謝願意聽我說話的人。

這件事之所以在網上有了一番輿論反轉，大概是因為它踩中了一個很多人都熟悉的點：東亞父母心中，物質上的託舉，是他們拼盡全力給孩子的愛，而敏感的孩子更在乎情感上的回應，這兩者不能互相代替。但如果只讓一方有轉述的權利，視角就會失衡。

從母親的視角看，她做了她能做的一切。

家裏經濟出了狀況，她放下身段立馬去學怎麼育兒，當月嫂供女兒追夢。女兒把工資卡交給她，她不捨得花，替她存着。在媽媽的觀念裏，我給你吃好喝好，把最好的都給你，這就是愛，語言和行為上不知道怎麼表達愛。

而如今，被自己視為驕傲的女兒，卻在一檔公開播出的節目上如此不留情面地控訴自己做媽媽的種種不稱職，從演播室裏代露娃媽媽的表情也能看出來，她很意外被如此評價，特別失落。

從代露娃的視角看，她記住的是家裏人誇表弟，對她文化課成績不好的失望，她不吃的香菜被放進她最愛的湯裏，離家出走一個月沒有人來找，發燒時聽到的是「別人能行你咋不行」。

這些在大人眼裏可能是「雞毛蒜皮」的事，在小孩心裏，每一件都很委屈，變成了證明「她不被在乎」的證據。長大掙錢後，她竟然覺得自己還跟父母來往是「不計前嫌」。

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母親覺得：我們為你做了那麼多，你怎麼只記得那一巴掌。女兒覺得：我一路這麼爭氣盡量靠自己闖出了名堂，但我最需要你的時候你卻那麼冷冰冰。

這兩種記憶應該都是真的。這場爭議，說到底是視角的不同。一個女兒站在自己的傷裏自顧自訴苦，一個母親站在自己的付出裏無奈地沉默，中間隔着的那些誤解，被節目放大給所有人看。

一個人把自己家裏的事攤開來講，講完之後被全網審判，這個滋味大概也不好受，但換個角度想，共同面臨這場爭議，也許反而是這對母女關係走向親近的一個起點。全網都在站隊，對他們家來說，是一個不得不面對彼此的契機。

代露娃畢竟是公眾人物，接這檔節目時，肯定也清楚這類節目會引發什麼樣的討論，掂量過自己在節目上展現家庭關係困境可能給自己演藝事業帶來的影響。所以，被罵之後及時反思、發長文回應，也算是團隊現階段能最大程度止損的做法了。

母女關係能不能真正走近，還得看後面。畢竟一檔節目改變不了幾十年的相處模式，至少現在這個口子被撕開了。

不過話說回來，按網上常講的那句「黑紅也是紅」，這波輿論對代露娃這樣一個比較「糊」的所謂「二三線」藝人來說，可能還是出圈的有效方式。只是演員終究還是要看作品。

如果節目後期母女倆能展現出不一樣的一面，或者她以後有不錯的作品播出，那今天這些爭議，或許就會變成另一種註腳。

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