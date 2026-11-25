由任時完與薛仁雅主演的懸疑愛情韓劇《我的有罪之人》昨晚（24日）大結局，任時完憑藉孤僻潔癖的少爺「尹伊俊」（又譯：尹以俊）吸粉無數。出道十多年來他極少接演富家子弟，反而憑藉《逆權大狀》（又譯：辯護人）、《未生》、《他人即地獄》、《少年時代》及《魷魚遊戲》系列這5部「又窮又慘」的草根代表作，磨練出「劇拋臉」神演技。



由任時完與薛仁雅主演的懸疑愛情韓劇《我的有罪之人》昨晚（24日）大結局。（IG@tvn_drama）

任時完憑藉孤僻潔癖的少爺「尹伊俊」吸粉無數。（《我的有罪之人》劇照）

任時完出道十多年來極少接演富家子弟，反而憑藉《他人即地獄》及《魷魚遊戲》系列等5部「又窮又慘」的草根代表作，磨練出「劇拋臉」神演技。（IG@yim_siwang）

1.《逆權大狀》演活遭嚴刑拷打的窮學生

2013年任時完首次參演大銀幕作品《逆權大狀》，飾演無端捲入政治案件、在獄中遭受酷刑折磨的純樸大學生「朴鎮宇」。為還原角色的憔悴狀態，他不但素顏出鏡更狂減體重，與影帝宋康昊同場飆戲毫不怯場，最終勇奪青龍電影獎人氣明星獎，奠定「偶像轉演員教科書」地位。有影迷重溫該片時點評「他在審訊室裏絕望的眼神完全不像新人，那場戲直接把他的偶像標籤撕得乾乾淨淨」。

2013年任時完首次參演大銀幕作品《逆權大狀》，飾演無端捲入政治案件、在獄中遭受酷刑折磨的純樸大學生「朴鎮宇」。（《逆權大狀》宣傳圖片）

任時完為還原角色的憔悴狀態，不但素顏出鏡更狂減體重，與影帝宋康昊同場飆戲毫不怯場。（《逆權大狀》宣傳圖片）

2.《未生》演繹職場底層新人引發全城共鳴

2014年播出的《未生》，是任時完電視劇生涯的里程碑。他在劇中飾演圍棋職業夢碎、僅有高中學歷的綜合貿易公司實習生「張克萊」。他穿著不合身的舊西裝，在辦公室戰戰兢兢求生存的模樣，精準道盡無數上班族的辛酸，該角色亦令他奪得百想藝術大賞電視部門男子新人演技獎。

2014年任時完主演的《未生》是其電視劇生涯的里程碑，他在劇中飾演圍棋職業夢碎、僅有高中學歷的綜合貿易公司實習生「張克萊」。（《未生》劇照）

任時完在劇中穿著不合身的舊西裝在辦公室戰戰兢兢求生存的模樣，精準道盡無數上班族的辛酸。（《未生》劇照）

3.《他人即地獄》詮釋住進破舊考試院的壓抑青年

2019年退伍復出後，任時完接演驚悚懸疑劇《他人即地獄》，飾演從鄉下到首爾打拚、因經濟拮据被迫住進陰森廉價考試院（韓國分租雅房）的作家「尹鍾宇」。在室友長期精神壓迫與生活困頓下，他細膩演繹出角色從隱忍善良一步步走向黑化崩潰的心理轉折，展現出極具張力的暗黑演技。

2019年任時完接演驚悚懸疑劇《他人即地獄》，飾演從鄉下到首爾打拚、因經濟拮据被迫住進陰森廉價考試院的作家「尹鍾宇」。（《他人即地獄》宣傳海報）

在室友長期精神壓迫與生活困頓下，任時完細膩演繹出角色從隱忍善良一步步走向黑化崩潰的心理轉折。（《他人即地獄》宣傳圖片）

4.《少年時代》滿口忠清道方言的窩囊高中生

2023年他在喜劇《少年時代》中徹底拋開偶像包袱，飾演在學校屢遭欺凌、轉學後卻被誤認成打架王的窩囊窮小子「張秉泰」。為演活角色，他提前數月苦練忠清道方言，並設計出縮肩駝背、眼神閃躲的肢體細節，爆笑又心酸的演出助他奪得青龍系列大獎視帝。有劇迷看畢《我的有罪之人》後對比驚呼「看了四集才認出高冷少爺竟然是那個土裡土氣的張秉泰，這換臉級演技太可怕」。

2023年任時完在喜劇《少年時代》中徹底拋開偶像包袱，飾演在學校屢遭欺凌、轉學後卻被誤認成打架王的窩囊窮小子「張秉泰」。（《少年時代》劇照）

為演活角色，任時完提前數月苦練忠清道方言，並設計出縮肩駝背、眼神閃躲的肢體細節。（《少年時代》劇照）

5.《魷魚遊戲》系列化身負債累累的落魄KOL

近年任時完更踏上國際舞台，加盟全球現象級韓劇《魷魚遊戲》第二及第三季，飾演因投資加密貨幣失敗而欠下巨債、被迫參加致命遊戲的落魄KOL（網絡紅人）「李名器」。他在生死關頭與人性考驗之間掙扎的複雜演出，再度向全球觀眾證明其駕馭底層悲劇人物的功力。正如網民在社交平台總結「別人演有錢人靠名牌堆砌，任時完演窮人卻能讓觀眾隔著螢幕感受到生活重壓，這才是真正的實力派」。

任時完加盟全球現象級韓劇《魷魚遊戲》第二及第三季，飾演因投資加密貨幣失敗而欠下巨債、被迫參加致命遊戲的落魄KOL（網絡紅人）「李名器」。（IG@netflixkr）

任時完在生死關頭與人性考驗之間掙扎的複雜演出，向全球觀眾證明其駕馭底層悲劇人物的功力。（《魷魚遊戲》劇照）

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