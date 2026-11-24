由任時完與薛仁雅主演的tvN懸疑愛情韓劇《我的有罪之人》（又名《偽裝戀愛》）今晚（24日）迎來大結局，任時完飾演的潔癖高冷財閥三世「尹伊俊」，再度成為劇迷熱議焦點。戲中他飾演連花瓶擺放位置都要計較、體弱到需由女保鏢守護的傲嬌少爺，戲外卻是釜山工科學霸兼馬拉松狂人，下文介紹5件日常小事認識這位「偶像轉演員教科書」。



由任時完與薛仁雅主演的tvN懸疑愛情韓劇《我的有罪之人》（又名《偽裝戀愛》）今晚（24日）迎來大結局。（IG@tvn_drama）

任時完飾演的潔癖高冷財閥三世「尹伊俊」再度成為劇迷熱議焦點。（IG@yim_siwang）

1.大學聯考高分入讀釜山大學機械工學系

任時完1988年出生於韓國釜山，在學時期是名副其實的學霸，初中及高中曾擔任學生副會長。他在韓國大學修學能力試驗考獲450分（滿分500分）的優異成績，順利考入名校釜山大學機械工學系，後來為追逐歌手夢才毅然休學前往首爾發展。不少網民翻出其學歷背景紛紛感慨「這成績在韓國完全可以當頂尖工程師，長得帥腦袋還這麼靈光太不科學」。

任時完1988年出生於韓國釜山，在學時期是名副其實的學霸，初中及高中曾擔任學生副會長。（網上圖片）

2.男團ZE:A帝國之子時期曾不適應鏡頭

2010年任時完以九人男團ZE:A（帝國之子）主唱身份出道，但團隊初期人氣平平，加上他性格內斂慢熱，面對綜藝鏡頭常顯得手足無措。直至2012年憑古裝劇《擁抱太陽的月亮》少年「許炎」一角爆紅，其後更獲影帝宋康昊勸說「你還是好好演戲吧」，才正式確立演員之路。有老粉在討論區感觸留言「當年他在團裡安安靜靜幾乎沒鏡頭，幸好沒有放棄才遇見適合自己的舞台」。

2010年任時完以九人男團ZE:A（帝國之子）主唱身份出道。（《ZE:A Returns》影片截圖）

2012年任時完憑古裝劇《擁抱太陽的月亮》少年「許炎」一角爆紅。（《擁抱太陽的月亮》劇照）

3.入伍服役考獲特級戰士資格成為助教

看似斯文秀氣的任時完，卻在2017年進入京畿道楊州市陸軍新兵教育隊，在服役期間他展現出驚人毅力。憑藉射擊、體力及精神戰力等各項考核全數達標的優異表現，入伍僅兩個月便獲選為助教，更獲頒象徵軍中最高榮譽的「特級戰士」稱號。大批網民看過其軍中履歷大讚「長著一張文弱書生臉，體能卻比誰都強悍，自律程度讓人佩服」。

看似斯文秀氣的任時完，卻在2017年進入京畿道楊州市陸軍新兵教育隊服役期間展現驚人毅力。（網上影片截圖）

任時完憑藉射擊、體力及精神戰力等各項考核全數達標的優異表現，入伍僅兩個月便獲選為助教。（網上圖片）

4.戲外熱愛馬拉松更為拍戲練出6%體脂

在《我的有罪之人》中任時完飾演體弱到需要女保鏢單手公主抱的少爺，戲外卻是韓國演藝圈著名的長跑狂人，經常在清晨相約好友朴寶劍等人沿漢江跑步，並多次參加10公里馬拉松賽事。他早前拍攝電影《1947波士頓》時，更嚴格控制飲食與訓練，把體脂率降至驚人的6%。有劇迷在社交平台笑言「戲裡演嬌弱少爺讓人想保護，戲外脫下衣服全是精實肌肉，這反差感十足」。

在《我的有罪之人》中任時完飾演體弱到需要女保鏢單手公主抱的少爺。（《我的有罪之人》劇照）

任時完戲外是韓國演藝圈著名的長跑狂人，經常在清晨相約好友朴寶劍等人沿漢江跑步。（IG@yim_siwang）

任時完早前拍攝電影《1947波士頓》時，更嚴格控制飲食與訓練。圖上方。（《1947波士頓》宣傳海報）

任時完早前拍攝電影《1947波士頓》時，更嚴格控制飲食與訓練，把體脂率降至驚人的6%。（網上圖片）

5.演反派太逼真連經理人公司都要發聲明澄清

私下性格溫和有禮、長期低調捐款行善的任時完，演起反派卻令人毛骨悚然。他過去在電影《緊急迫降》（又譯：緊急宣言）及《原本以為只是手機掉了》把變態罪犯演得入木三分，逼真到令觀眾產生心理陰影，甚至逼得所屬公司PLUM A&C在社交平台幽默發文澄清「任時完本人不會傷害人」。不少觀眾回想此事仍忍不住笑道「演技好到要公司發聲明保平安，在韓國演藝圈大概找不出第二人」。

任時完過去在電影《緊急迫降》（又譯：緊急宣言）把變態罪犯演得入木三分。（《緊急迫降》劇照）

任時完過去在《原本以為只是手機掉了》把變態罪犯演得入木三分，逼真到令觀眾產生心理陰影。（《原本以為只是手機掉了》劇照）

任時完本人不會傷害人。 任時完所屬公司PLUM A&C發文

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