韓國男星任時完（Yim Siwan）近日憑著tvN熱播劇《我的有罪之人》（又名《偽裝戀愛》、Love in Disguise）再度掀起話題。他在劇中飾演冷靜多疑、捲入女秘書命案的泰剛集團（又譯：泰康集團）財閥三世尹以俊（又譯：尹伊俊），與過往在《他人即地獄》（Strangers From Hell）及《少年時代》（Boyhood）等作品中的形象截然不同，超強反差感讓不少觀眾大呼「看了四集才認出來」，再次印證其「劇拋臉」實力。



韓國男星任時完（Yim Siwan）近日憑著tvN熱播劇《我的有罪之人》（又名《偽裝戀愛》、Love in Disguise）再度掀起話題。（IG@tvn_drama）

任時完在《我的有罪之人》中的形象與過往在《他人即地獄》（Strangers From Hell）中的形象截然不同。（IG@ocn_official）

任時完在《我的有罪之人》中的形象與過往在《少年時代》（Boyhood）中的形象截然不同。（IG@coupangplay_official）

對比兩大代表作 反差演活高冷財閥

在《我的有罪之人》中，尹以俊（任時完飾）身為泰剛集團（又譯：泰康集團）第三代繼承人，因無端捲入殺人案淪為嫌疑人，性格高冷孤僻且對身邊人充滿戒心，與潛伏在他身邊的刑警姜在熙（薛仁雅飾）展開連場試探與交鋒。

在《我的有罪之人》中，尹以俊（任時完飾）身為泰剛集團（又譯：泰康集團）第三代繼承人。（IG@tvn_drama）

在《我的有罪之人》中，尹以俊（任時完飾）性格高冷孤僻且對身邊人充滿戒心。（IG@tvn_drama）

在《我的有罪之人》中，尹以俊（任時完飾）與潛伏在身邊的刑警姜在熙（薛仁雅飾）展開連場試探與交鋒。（IG@tvn_drama）

將尹以俊這個財閥角色，與任時完過往兩部代表作對比，更可見其「一人千面」的可塑性。在2019年驚悚劇《他人即地獄》中，任時完飾演初到首爾生活的考試院住客尹鍾宇，由最初的壓抑隱忍一步步走向精神崩潰與黑化，陰鬱眼神令人不寒而慄。

在《他人即地獄》中，任時完飾演初到首爾生活的考試院住客尹鍾宇。（IG@ocn_official）

在《他人即地獄》中，任時完飾演初到首爾生活的考試院住客尹鍾宇，由最初的壓抑隱忍一步步走向精神崩潰與黑化。（IG@ocn_official）

在《他人即地獄》中，任時完由最初的壓抑隱忍一步步走向精神崩潰與黑化，陰鬱眼神令人不寒而慄。（網上圖片）

在2023年喜劇《少年時代》中，任時完又徹底拋開包袱，化身滿口忠清道方言，頻頻遭校園欺凌的老土高中生張秉泰，怯懦又搞笑的模樣毫無偶像包袱。有網民看劇後留言：「我追《我的有罪之人》足足看了四集才發現男主角竟然是任時完，每次看他的戲都要反覆核對演員表！」

在《少年時代》中，任時完徹底拋開包袱，化身遭校園欺凌的老土高中生張秉泰。（IG@coupangplay_official）

在《少年時代》中，任時完拋開包袱，化身滿口忠清道方言的老土高中生張秉泰。（IG@coupangplay_official）

在《少年時代》中，任時完飾演的老土高中生張秉泰毫無偶像包袱。（IG@coupangplay_official）

任時完一人千面 擺脫過往角色

任時完每逢接演新角色，都會連帶調整說話口音、神態與小動作，徹底打破大眾對男團偶像轉型演員的既定刻板印象。以《少年時代》為例，任時完為了演活鄉下高中生張秉泰，刻意學講濃重的忠清道方言，加上縮起肩膀、眼神閃躲的模樣，完全演活了小人物的怯懦。到了《他人即地獄》，他把尹鍾宇長期受壓迫的緊繃感藏進低啞聲線與不安眼神之中，演活一個被環境逼到失控的普通人。而來到《我的有罪之人》，僅靠凌厲眼神與冷酷氣場便撐起財閥繼承人的壓迫感。不少劇迷對此深感共鳴，紛紛讚歎：「任時完就是真正的『劇拋臉』，完全演什麼像什麼，不會讓人聯想到上一個角色！」

任時完每逢接演新角色，都會連帶調整說話口音、神態與小動作，徹底打破大眾對男團偶像轉型演員的既定刻板印象。（網上圖片）

在《少年時代》中，任時完為了演活鄉下高中生張秉泰，刻意學講濃重的忠清道方言，加上縮起肩膀、眼神閃躲的模樣，完全演活了小人物的怯懦。（IG@coupangplay_official）

在《他人即地獄》中，任時完把尹鍾宇長期受壓迫的緊繃感藏進低啞聲線與不安眼神之中，演活了一個被環境逼到失控的普通人。（IG@ocn_official）

在《我的有罪之人》中，僅靠凌厲眼神與冷酷氣場便撐起財閥繼承人的壓迫感。（IG@tvn_drama）