改編自馬伯庸同名歷史小說、由張黎執導的古裝傳奇劇《兩京十五日》，自11月20日起在央視八套（CCTV-8）、愛奇藝及Netflix同步熱播。劇集由成毅領銜主演、林更新特別演出，講述明朝皇太子「朱瞻基」（成毅飾）遭暗殺後沿京杭大運河十五日生死逃亡返京的故事。這位古裝劇一線男星在片場搏命敬業，成名路上更經歷多年沉澱，以下3點認識最真實的成毅。



改編自馬伯庸同名歷史小說、由張黎執導的古裝傳奇劇《兩京十五日》，自11月20日起在央視八套（CCTV-8）、愛奇藝及Netflix同步熱播。（微博@兩京十五日官微）

劇集由成毅領銜主演，講述明朝皇太子「朱瞻基」（成毅飾）遭暗殺後沿京杭大運河十五日生死逃亡返京的故事。（微博@兩京十五日官微）

1.嚴重畏高卻拒用替身 親拍吊威也摔地及深水戲

今次拍攝《兩京十五日》，成毅主動洗去過往仙俠劇濾鏡，投入大量水上與泥濘實景拍攝。鮮為人知的是，他私下患有嚴重畏高症，卻堅持高難度動作戲親身上陣，曾在拍攝高空吊威也（鋼絲）戲份時意外失手摔落、後腦著地，事後仍低調報平安繼續開工；拍3米深水肉搏戲時更憋氣真打，當時全無察覺，直至翌日睡醒見到滿身瘀青才感到劇痛。他在片場甚至嫌化妝師塗得太乾淨，親自抓泥巴往手臂和脖頸狂抹，網民看畢花絮大讚「現在很多小生連灰塵都不敢沾，他實在太敬業」。

成毅今次拍攝《兩京十五日》，主動洗去過往仙俠劇濾鏡，投入大量水上與泥濘實景拍攝。（微博@兩京十五日官微）

成毅私下患有嚴重畏高症，卻堅持高難度動作戲親身上陣，曾在拍攝高空吊威也戲份時意外失手摔落、後腦著地，事後仍低調報平安繼續開工。（網上影片截圖）

成毅拍3米深水肉搏戲時更憋氣真打，痛感直至翌日睡醒發現滿身瘀青才察覺。（微博@成毅工作室）

2.曾遭導演狠嗆「別做演員」 咬牙熬過10年配角期

成毅如今雖然穩坐古裝劇大男主寶座，但演藝路其實走得極為坎坷。1990年出生於湖南懷化的他畢業於中央戲劇學院表演系，2011年出道後足足跑了近十年龍套。他早期試鏡曾被導演當眾狠嗆「你這輩子都別做演員了」，但他沒有放棄，反而養成每晚收工必寫表演檢討筆記的習慣，逐場檢討走位與情緒細節，直到30歲才憑仙俠劇《琉璃》中深情隱忍的「禹司鳳」一角迎來事業大爆發。

成毅1990年出生於湖南懷化，畢業於中央戲劇學院表演系，2011年出道後足足跑了近十年龍套。（網上圖片）

成毅養成每晚收工必寫表演檢討筆記的習慣，直到30歲才憑仙俠劇《琉璃》中深情隱忍的「禹司鳳」一角迎來事業大爆發。（《琉璃》宣傳圖片）

你這輩子都別做演員了。 早期導演對成毅說

3.本名「傅詩淇」獲暱稱「淇淇」 報大一歲竟為提早入學

不少新追劇的觀眾常好奇粉絲為何愛叫他「淇淇」，其實源於其本名「傅詩淇」。此外，早年曾有網民翻出他的戶籍資料質疑「年齡造假」，前經理人梁婷其後親自發文還原暖心真相，指出成毅童年由嫲嫲照顧長大，家人為了讓他提早一年入學讀書，加上他小時候個子比同齡孩子高，報戶口時才把年齡報大了一歲。成毅至今每晚收工仍堅持預習次日通告單，直言「每天工作學習很快樂，只覺得時間不夠用」。

不少新追劇的觀眾常好奇粉絲為何愛叫成毅「淇淇」，其實源於其本名「傅詩淇」。（微博@成毅工作室）

成毅至今每晚收工仍堅持預習次日通告單，直言「每天工作學習很快樂，只覺得時間不夠用」。（微博@成毅工作室）

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