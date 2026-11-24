由成毅領銜主演，林更新特別演出的古裝傳奇劇《兩京十五日》，正於央視八套（CCTV-8）及愛奇藝熱播，並於海外串流平台Netflix同步上架。改編馬伯庸同名小說，原著小說本以林更新飾演的南京捕快吳定緣為敘事核心，劇版卻把重心全面轉向成毅飾演的太子朱瞻基，林更新更由「領銜主演」改列「特別出演」，在網上掀起熱議。



由成毅領銜主演，林更新特別演出的古裝傳奇劇《兩京十五日》，正於央視八套（CCTV-8）及愛奇藝熱播，並於海外串流平台Netflix同步上架。（微博@兩京十五日官微）

原著小說本以林更新飾演的南京捕快吳定緣為敘事核心，劇版更將林更新由「領銜主演」改列「特別出演」。（微博@兩京十五日官微）

主角變動 林更新降格惹不滿

《兩京十五日》早期宣傳主打成毅與林更新「雙男主角」陣容，兩人同列「領銜主演」。然而劇組後來公布最新演員名單時，成毅在領銜主演名單中位列第一，林更新則改列「特別出演」。此番演員名單排序變動，引起原著書迷不滿，並質疑劇版偏離小說原有的角色比重。有網民更直言：「當初因為雙男主角期待了這麼久，結果開播變成單一男主角加特別出演，難怪書迷耿耿於懷。」

《兩京十五日》早期宣傳主打成毅與林更新「雙男主角」陣容，兩人同列「領銜主演」。（微博@兩京十五日官微）

《兩京十五日》劇組後來公布最新演員名單時，成毅成為唯一「領銜主演」。（微博@兩京十五日官微）

《兩京十五日》劇組後來公布最新演員名單時，林更新改列「特別出演」。（微博@兩京十五日官微）

當初因為雙男主角期待了這麼久，結果開播變成單一男主角加特別出演？ 網民留言

原著真主角吳定緣 劇版淪搞笑護衛

原著主要透過南京捕快吳定緣（林更新飾）、女醫蘇荊溪（姜珮瑤飾）與年輕官員于謙（吳幸鍵飾）等基層群像視角描寫皇權。當中吳定緣表面酗酒懶散、見錢眼開，實為靖難之役舊臣鐵鉉的遺孤，與明朝皇室背負血海深仇，不僅肩負複雜的身世復仇線，更與蘇荊溪發展出曖昧感情，因此多數書迷公認吳定緣才是原著第一男主角。

原著主要透過南京捕快吳定緣（林更新飾）、女醫蘇荊溪（姜珮瑤飾）與年輕官員于謙（吳幸鍵飾）等基層群像視角描寫皇權。（微博@兩京十五日官微）

吳定緣表面酗酒懶散、見錢眼開，實為靖難之役舊臣鐵鉉的遺孤，與明朝皇室背負血海深仇。（微博@兩京十五日官微）

吳定緣不僅肩負複雜的身世復仇線，更與蘇荊溪發展出曖昧感情，因此被多數書迷公認為原著第一男主角。（微博@兩京十五日官微）

反觀劇版播出後，劇情大幅聚焦於太子朱瞻基（成毅飾）遇襲與逃亡的成長線，吳定緣則被弱化成「護駕侍衛」兼負責搞笑的角色。原著最吸引人之處在於「太子朱瞻基、小捕快吳定緣、女醫蘇荊溪、小吏于謙」4人各懷目的與內心矛盾，劇版前期卻把大量篇幅放在朱瞻基身上，致令其他角色的內心衝突未及展開。有觀眾評論：「劇版拍出了一個人怎樣配得上那把椅子，卻輕輕放過了那把椅子本身值不值得被那麼多人用命去扛。」

劇版播出後的劇情大幅聚焦於太子朱瞻基（成毅飾）遇襲與逃亡的成長線。（微博@兩京十五日官微）

劇版播出後，吳定緣的戲份被弱化成「護駕侍衛」兼負責搞笑的角色。（微博@兩京十五日官微）

原著最吸引人之處在於每個人各懷目的與內心矛盾，劇版前期卻把大量篇幅放在朱瞻基身上，致令其他角色的內心衝突未及展開。（微博@兩京十五日官微）

劇版拍出了一個人怎樣配得上那把椅子，卻輕輕放過了那把椅子本身值不值得被那麼多人用命去扛。 觀眾留言

為成毅改寫劇本 基層視角變帝王線

劇集敘事視角出現重大轉向，源於選角階段的策略調整。據影視圈幕後傳聞，劇組早於2023年籌備期接觸成毅時，曾洽談吳定緣一角，後續因主創考量及角色定位，成毅最終接演太子朱瞻基，並對人物成長弧線進行深入調整。

《兩京十五日》劇組早於2023年籌備期接觸成毅時，曾洽談吳定緣一角。（微博@成毅工作室）

《兩京十五日》劇組原本屬意由成毅出演原著主角吳定緣，但成毅最終接演太子朱瞻基，並對人物成長弧線進行深入調整。（微博@成毅工作室）

製作方為了配合成毅的選擇與市場號召力，歷時兩年對劇本進行重大修改，把原本由小人物出發的「基層群像視角」，徹底改寫為以太子為中心的「帝王視角」，令劇集呈現與原著截然不同的敘事重心。

《兩京十五日》製作方為了配合成毅的選擇與市場號召力，改變了原本由小人物出發的「基層群像視角」。（微博@兩京十五日官微）