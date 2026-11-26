荷里活（Hollywood）科幻史詩《沙丘瀚戰：第三章》（簡稱：沙丘3，Dune:Part Three）將於12月中旬在各地陸續登場，香港地區定於12月17日上映、台灣16日上映，而北美院線則於12月18日公映。



距離前作已相隔逾兩年，以下整理5大極簡懶人包，快速回顧保羅（Timothée Chalamet，甜茶飾）與荃妮（Zendaya，辛蒂亞飾）決裂前情、時間快轉約12至15年後的帝國危機、無電腦世界觀、羅拔柏迪臣加盟等演員陣容亮點，以及片長與觀影門檻，輕鬆接軌最終章。



荷里活（Hollywood）科幻史詩《沙丘瀚戰：第三章》將於12月中旬在各地陸續登場。（IG@dunemovie）

距離前作已相隔逾兩年，以下整理5大極簡懶人包，快速回顧保羅（Timothée Chalamet，甜茶飾）與荃妮（Zendaya，辛蒂亞飾）決裂前情。（IG@dunemovie）

1.奪位後娶公主氣走荃妮 發動星際聖戰

前兩部電影中，添麥菲查洛美（又譯：提摩西·查拉梅，Timothée Chalamet）飾演的保羅亞崔迪（Paul Atreides）在家族遭滅門後逃入沙漠星球厄拉科斯（Arrakis），最終駕馭沙蟲復仇奪得皇位。為鞏固權力，保羅宣布政治聯姻迎娶伊如蘭公主（Princess Irulan），令愛人荃妮（Chani）心碎離去，他更向拒絕臣服的星際家族發動聖戰。

保羅為鞏固權力，宣布政治聯姻迎娶伊如蘭公主（Princess Irulan）。（《沙丘3》預告片截圖）

保羅為鞏固權力，宣布政治聯姻迎娶伊如蘭公主（Princess Irulan）。（《沙丘3》預告片截圖）

保羅宣布政治聯姻迎娶伊如蘭公主（Princess Irulan），令愛人荃妮（Chani）心碎離去。（IG@dunemovie）

2.時間跳轉近十五年 救世主淪為冷血暴君

本作改編自原著小說《沙丘救世主》（Dune Messiah），時間軸直接推進近十五年。登基後的保羅以平頭冷酷造型示人，他發動的星際聖戰已造成數百億人喪生，昔日救世主被宗教狂熱反噬為殘酷暴君，更遭宇航公會與貝尼傑瑟里特姊妹會（Bene Gesserit）聯手密謀刺殺。原著書迷點評「千萬別把保羅當成傳統英雄，這部片最震撼的地方就是揭穿救世主神話有多可怕」。

本作改編自原著小說《沙丘救世主》（Dune Messiah），時間軸直接推進近十五年。（IG@dunemovie）

登基後的保羅以平頭冷酷造型示人，他發動的星際聖戰已造成數百億人喪生，昔日救世主被宗教狂熱反噬為殘酷暴君。（IG@dunemovie）

3.沒有電腦的未來宇宙 全靠「香料」維繫航行

《沙丘》宇宙因早年爆發人機大戰，戰後嚴格禁止製造任何模仿人腦的電腦與人工智能，星際導航全靠服用「香料」（Spice）預知航線的領航員與超級計算人腦「門塔特」（Mentat），因此唯一出產香料的厄拉科斯成為全宇宙必爭之地。

《沙丘》宇宙因早年爆發人機大戰，戰後嚴格禁止製造任何模仿人腦的電腦與人工智能。（《沙丘3》預告片截圖）

4.鄧肯複製人復活 羅拔柏迪臣演變臉刺客

除Zendaya、科倫絲佩芝（又譯：佛蘿倫絲普伊，Florence Pugh）及莉碧嘉費格遜（又譯：蕾貝卡弗格森，Rebecca Ferguson）回歸外，陣容再添驚喜。第一部犧牲的鄧肯艾達荷（Jason Momoa，積遜莫瑪飾）將以複製人「死靈/海特」（Hayt）復活；安雅泰萊采兒（又譯：安雅·泰勒喬伊，Anya Taylor-Joy）演繹成年妹妹阿麗亞（Alia），羅拔柏迪臣（又譯：羅伯特·帕丁森，Robert Pattinson）則化身擅長易容的刺客反派「斯凱泰爾」（Scytale），獲影迷大讚「這演員陣容豪華到令人驚歎」。

安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）演繹成年妹妹阿麗亞（Alia）。（IG@dunemovie影片截圖）

羅拔柏迪臣化身擅長易容的刺客反派「斯凱泰爾」（Scytale）。（IG@dunemovie）

5.片長約150分鐘 港台12月中旬搶先北美上映

《沙丘瀚戰：第三章》片長約150分鐘，香港將於12月17日上映（部分IMAX場次於15至16日推優先場），台灣於12月15日推優先場（16日全面上映），搶先北美12月18日公映。此外，前傳劇集《沙丘：預言》設定在正傳一萬年前，未看亦完全不影響理解電影主線，觀眾可直接入場享受大銀幕魅力。資深影迷總結「只要記住『保羅當上皇帝後惹來全宇宙反擊』這條主線，下月直接進戲院享受IMAX視聽震撼就夠了」。

《沙丘瀚戰：第三章》片長約150分鐘。（IG@dunemovie）

前傳劇集《沙丘：預言》設定在正傳一萬年前，未看亦完全不影響理解電影主線，觀眾可直接入場享受大銀幕魅力。（IG@dunemovie）