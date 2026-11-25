Marvel的超級英雄大片《復仇者聯盟5：末日降臨》（又譯：《復仇者聯盟5：毀滅日》，Avengers:Doomsday），在港澳台地區將於12月16日上映，比美國12月18日的檔期搶先兩天。該片最新預告近日曝光，講述在多元宇宙危機全面爆發之際，昔日演正派角色「鐵甲奇俠」（Iron Man）的羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）回歸飾演大反派「末日博士」（Doctor Doom），與基斯伊雲斯（Chris Evans）飾演的「美國隊長」史提夫羅傑斯（Steve Rogers）展開正邪交鋒。



在最新預告中，末日博士直視已回歸平淡生活的史提夫，冷峻說出1句英文對白：「偷來的生命要還！」（All of you have lived stolen lives, but now you must give them back）這句話就像直插美國隊長的心臟，像是預示這班超級英雄的末日要來了，瞬間令全球影迷熱切期待。



Marvel超級英雄大片《復仇者聯盟5：末日降臨》將於12月16日在香港上映。（IG@marvelstudios）

電影講述在多元宇宙危機全面爆發之際，羅拔唐尼回歸飾演大反派「末日博士」，與基斯伊雲斯飾演的史提夫羅傑斯展開正邪交鋒。（《復仇者聯盟5：末日降臨》預告片截圖）

末日博士一句「偷來的生命要還」 直戳美國隊長最大軟肋

末日博士在預告中直視史提夫羅傑斯，冷峻說出「偷來的生命要還」。這句台詞精準刺中史提夫在《復仇者聯盟4：終局之戰》歸還無限寶石後，選擇留在過去時間線與舊愛佩姬卡特（Peggy Carter）共度餘生的決定，令這段本不屬於主時間線的幸福生活，成為多元宇宙失衡與反派追討代價的導火線。

末日博士在預告中直視史提夫羅傑斯，冷峻說出「偷來的生命要還」。（《復仇者聯盟5：末日降臨》預告片截圖）

末日博士在預告中直視史提夫羅傑斯，冷峻說出「偷來的生命要還」。（《復仇者聯盟5：末日降臨》預告片截圖）

這句台詞精準刺中史提夫歸還無限寶石後，選擇留在過去時間線與舊愛佩姬卡特共度餘生的決定。（《復仇者聯盟5：末日降臨》預告片截圖）

大批Marvel迷在社交平台直呼背脊發涼「這句對白把美隊的幸福生活定性為原罪，這反派壓迫感十足」，更有人精準點評「當年大家為美隊圓滿結局流淚，現在編劇親手把這把刀插回來」。

這句對白把美隊的幸福生活定性為原罪，這反派壓迫感十足。 網民留言

羅拔唐尼換身份回歸霸氣依舊 鐵甲奇俠變宿敵反差震撼

昔日以「鐵甲奇俠」（Iron Man）一角拯救宇宙的羅拔唐尼，今次徹底拋開英雄光環，披上墨綠色斗篷化身陰沉冷酷的末日博士。預告中他僅靠低沉聲線與眼神壓迫便震懾全場，在史提夫與佩姬卡特於小屋撫養兒子Steven Grant Rogers，享受平靜家庭時光之際，末日博士以多元宇宙毀滅之姿強勢威脅，令昔日戰友以正邪對立姿態重逢。

昔日以「鐵甲奇俠」（Iron Man）一角拯救宇宙的羅拔唐尼，今次徹底拋開英雄光環，披上墨綠色斗篷化身陰沉冷酷的末日博士。（《復仇者聯盟5：末日降臨》預告片截圖）

預告中羅拔唐尼僅靠低沉聲線與眼神壓迫便震懾全場，在史提夫於小屋抱著嬰兒享受平靜時光之際強勢闖入。（《復仇者聯盟5：末日降臨》預告片截圖）

末日博士以多元宇宙毀滅之姿強勢威脅，令昔日戰友以正邪對立姿態重逢。（《復仇者聯盟5：末日降臨》預告片截圖）

懷舊情懷全面升溫 美國隊長為守護家庭再度披甲迎戰

隨著預告曝光末日博士對史提夫新家庭的直接威脅，這場跨越多元宇宙的對決已不只是拯救世界，更變成美國隊長為守護妻兒與「偷來的幸福」而戰的生存保衛戰。

末日博士對史提夫新家庭的直接威脅。（《復仇者聯盟5：末日降臨》預告片截圖）

末日博士對史提夫新家庭的直接威脅，這場跨越多元宇宙的對決不只是拯救世界。（《復仇者聯盟5：末日降臨》預告片截圖）

目前片方尚未公開更多正片細節，但這句反派金句已成功為電影推高話題熱度，有資深影迷在社交平台總結「最好的反派台詞從不需要長篇大論，一句話就足以讓整個宇宙的英雄陷入道德兩難」。