復仇者懶人包｜新手入場前必睇10部骨幹電影 重溫美國隊長十年史
漫威電影宇宙（MCU）新作《復仇者聯盟5：末日降臨》（又譯：復仇者聯盟：毀滅日，Avengers:Doomsday）於12月16日率先在香港等部分海外市場上映，官方日前發布最終預告，羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）以大反派末日博士身份登場，而基斯伊雲斯（Chris Evans）亦確認回歸飾演史提夫羅傑斯（Steve Rogers），兩人將於片中展開充滿戲劇宿命感的正面對抗。距離上映不足三星期，面對十多年來數十部漫威電影與劇集，不少想入場的新手難免望而卻步。以下盤點關於電影復仇者系列世界觀的10部「骨幹」電影，觀看前5部便足以掌握核心脈絡，輕鬆入場。
首5部必睇：英雄起源與世界觀建立
1.《鐵甲奇俠》（又譯：鋼鐵俠，Iron Man）：
作為整個漫威電影宇宙的起點，電影完整交代了東尼史達（Tony Stark）從傲慢軍火商蛻變成超級英雄的心路歷程。看過這部作品，才能深切體會曾作為正義化身的羅拔唐尼，今次「倒戈」演反派的強烈戲劇反差。
2.《美國隊長：復仇者先鋒》（又譯：美國隊長1，Captain America:The First Avenger）：
這部作品詳細交代了史提夫羅傑斯（Steve Rogers）在二戰時期由瘦弱青年成為超級士兵的經歷，以及他與佩姬卡特的遺憾愛情，同時首度引出貫穿多部電影的關鍵道具「宇宙魔方」。
3.《復仇者聯盟》（又譯：復仇者聯盟1，The Avengers）：
有了鐵甲奇俠與美國隊長兩大靈魂人物鋪排，連同雷神、變形俠醫、黑寡婦及鷹眼組成的六大元老在此片首度集結紐約，由互相猜忌到合力擊退洛基率領的外星軍團，正式確立復仇者聯盟的團隊核心與默契。
4.《美國隊長2》（又譯：美國隊長2：冬日戰士，Captain America:The Winter Soldier）：
全片走諜戰懸疑風格，揭露神盾局早遭敵對組織九頭蛇滲透瓦解。這場背叛徹底動搖了美國隊長對體制與權力的信任，亦為日後他與鐵甲奇俠決裂埋下重要伏筆。
5.《銀河守護隊》（又譯：銀河護衛隊1，Guardians of the Galaxy）：
電影將故事舞台從地球大幅拉闊至外太空，透過一群宇宙邊緣人的冒險，向觀眾講解「無限寶石」的宇宙級起源與威力，讓地球與宇宙兩條主線順利接軌。
有網民表示：「原本以為入坑漫威要補看幾十部電影，實際看完這5部才發現地球與宇宙兩條主線已經相當清晰，對工作繁忙的打工仔而言非常省時。」
後5部選睇：復仇者分裂至終局之戰
6.《復仇者聯盟2：奧創紀元》（又譯：復仇者聯盟2，Avengers:Age of Ultron）：
電影講述東尼史達為保護地球而研發人工智能，卻意外引發毀滅性災難。事件令團隊內部矛盾浮面，直接點燃英雄之間對安全與自由的理念分歧。
7.《美國隊長3：英雄內戰》（又譯：美國隊長3：內戰，Captain America:Civil War）：
《美國隊長3》將累積已久的裂痕推上高峰，鐵甲奇俠與美國隊長因超級英雄監管協議及冬日戰士（又譯：酷寒戰士）的舊怨徹底決裂，昔日戰友兵戎相見，復仇者聯盟從此四分五裂。
8.《雷神奇俠3：諸神黃昏》（又譯：雷神3，Thor:Ragnarok）：
《雷神3》徹底重塑雷神一角，講述他在失去戰鎚與家園後激發真正神力。片尾更直接銜接大反派魁隆（又譯：薩諾斯/滅霸，Thanos）的巨艦攔截難民船，是進入終章前的重要前哨站。
9.《復仇者聯盟3：無限之戰》（又譯：復仇者聯盟3，Avengers:Infinity War）：
《復仇者聯盟3》講述分散各地的英雄被迫倉促迎戰，但仍無法阻止魁隆集齊六顆無限寶石。電影結局以魁隆彈指抹去宇宙一半生命作結，將英雄們推入前所未有的絕境。
10.《復仇者聯盟4：終局之戰》（又譯：復仇者聯盟4，Avengers: Endgame）：
倖存英雄孤注一擲穿越時空逆轉戰局，迎來全系列最震撼的大決戰。最終鐵甲奇俠壯烈犧牲，美國隊長歸還寶石後選擇留在過去度過餘生，為這段十年傳奇寫下句號。