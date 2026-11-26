漫威電影宇宙（MCU）新作《復仇者聯盟5：末日降臨》（又譯：復仇者聯盟：毀滅日，Avengers:Doomsday）於12月16日率先在香港等部分海外市場上映，官方日前發布最終預告，羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）以大反派末日博士身份登場，而基斯伊雲斯（Chris Evans）亦確認回歸飾演史提夫羅傑斯（Steve Rogers），兩人將於片中展開充滿戲劇宿命感的正面對抗。距離上映不足三星期，面對十多年來數十部漫威電影與劇集，不少想入場的新手難免望而卻步。以下盤點關於電影復仇者系列世界觀的10部「骨幹」電影，觀看前5部便足以掌握核心脈絡，輕鬆入場。



漫威電影宇宙（MCU）新作《復仇者聯盟5：末日降臨》將於12月16日在香港上映。（《復仇者聯盟5：末日降臨》海報）

官方發布的最終預告揭示羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）將以大反派末日博士身份登場。（《復仇者聯盟5：末日降臨》海報）

首5部必睇：英雄起源與世界觀建立

1.《鐵甲奇俠》（又譯：鋼鐵俠，Iron Man）：

作為整個漫威電影宇宙的起點，電影完整交代了東尼史達（Tony Stark）從傲慢軍火商蛻變成超級英雄的心路歷程。看過這部作品，才能深切體會曾作為正義化身的羅拔唐尼，今次「倒戈」演反派的強烈戲劇反差。

《鐵甲奇俠》作為整個漫威電影宇宙的起點，電影完整交代了東尼史達（Tony Stark）從傲慢軍火商蛻變成超級英雄的心路歷程。（《鐵甲奇俠》海報）

2.《美國隊長：復仇者先鋒》（又譯：美國隊長1，Captain America:The First Avenger）：

這部作品詳細交代了史提夫羅傑斯（Steve Rogers）在二戰時期由瘦弱青年成為超級士兵的經歷，以及他與佩姬卡特的遺憾愛情，同時首度引出貫穿多部電影的關鍵道具「宇宙魔方」。

《美國隊長：復仇者先鋒》詳細交代了史提夫羅傑斯（Steve Rogers）在二戰時期由瘦弱青年成為超級士兵的經歷。（《美國隊長：復仇者先鋒》海報）

3.《復仇者聯盟》（又譯：復仇者聯盟1，The Avengers）：

有了鐵甲奇俠與美國隊長兩大靈魂人物鋪排，連同雷神、變形俠醫、黑寡婦及鷹眼組成的六大元老在此片首度集結紐約，由互相猜忌到合力擊退洛基率領的外星軍團，正式確立復仇者聯盟的團隊核心與默契。

有了鐵甲奇俠與美國隊長兩大靈魂人物鋪排，雷神、變形俠醫、黑寡婦及鷹眼組成的六大元老在《復仇者聯盟》首度集結紐約。（《復仇者聯盟》海報）

4.《美國隊長2》（又譯：美國隊長2：冬日戰士，Captain America:The Winter Soldier）：

全片走諜戰懸疑風格，揭露神盾局早遭敵對組織九頭蛇滲透瓦解。這場背叛徹底動搖了美國隊長對體制與權力的信任，亦為日後他與鐵甲奇俠決裂埋下重要伏筆。

《美國隊長2》走諜戰懸疑風格，揭露神盾局早遭敵對組織九頭蛇滲透瓦解。（《美國隊長2》海報）

5.《銀河守護隊》（又譯：銀河護衛隊1，Guardians of the Galaxy）：

電影將故事舞台從地球大幅拉闊至外太空，透過一群宇宙邊緣人的冒險，向觀眾講解「無限寶石」的宇宙級起源與威力，讓地球與宇宙兩條主線順利接軌。

《銀河守護隊》透過一群宇宙邊緣人的冒險，向觀眾講解「無限寶石」的宇宙級起源與威力，讓地球與宇宙兩條主線順利接軌。（《銀河守護隊》海報）

有網民表示：「原本以為入坑漫威要補看幾十部電影，實際看完這5部才發現地球與宇宙兩條主線已經相當清晰，對工作繁忙的打工仔而言非常省時。」

後5部選睇：復仇者分裂至終局之戰

6.《復仇者聯盟2：奧創紀元》（又譯：復仇者聯盟2，Avengers:Age of Ultron）：

電影講述東尼史達為保護地球而研發人工智能，卻意外引發毀滅性災難。事件令團隊內部矛盾浮面，直接點燃英雄之間對安全與自由的理念分歧。

《復仇者聯盟2》講述東尼史達為保護地球而研發人工智能，卻意外引發毀滅性災難。（《復仇者聯盟2》海報）

7.《美國隊長3：英雄內戰》（又譯：美國隊長3：內戰，Captain America:Civil War）：

《美國隊長3》將累積已久的裂痕推上高峰，鐵甲奇俠與美國隊長因超級英雄監管協議及冬日戰士（又譯：酷寒戰士）的舊怨徹底決裂，昔日戰友兵戎相見，復仇者聯盟從此四分五裂。

《美國隊長3》將累積已久的裂痕推上高峰，鐵甲奇俠與美國隊長因超級英雄監管協議及冬日戰士的舊怨徹底決裂，昔日戰友兵戎相見。（《美國隊長3》海報）

8.《雷神奇俠3：諸神黃昏》（又譯：雷神3，Thor:Ragnarok）：

《雷神3》徹底重塑雷神一角，講述他在失去戰鎚與家園後激發真正神力。片尾更直接銜接大反派魁隆（又譯：薩諾斯/滅霸，Thanos）的巨艦攔截難民船，是進入終章前的重要前哨站。

《雷神3》徹底重塑雷神一角，講述他在失去戰鎚與家園後激發真正神力，是進入終章前的重要前哨站。（《雷神3》海報）

9.《復仇者聯盟3：無限之戰》（又譯：復仇者聯盟3，Avengers:Infinity War）：

《復仇者聯盟3》講述分散各地的英雄被迫倉促迎戰，但仍無法阻止魁隆集齊六顆無限寶石。電影結局以魁隆彈指抹去宇宙一半生命作結，將英雄們推入前所未有的絕境。

《復仇者聯盟3》講述分散各地的英雄被迫倉促迎戰，但仍無法阻止魁隆集齊六顆無限寶石，最後以魁隆彈指抹去宇宙一半生命作結。（《復仇者聯盟3》海報）

10.《復仇者聯盟4：終局之戰》（又譯：復仇者聯盟4，Avengers: Endgame）：

倖存英雄孤注一擲穿越時空逆轉戰局，迎來全系列最震撼的大決戰。最終鐵甲奇俠壯烈犧牲，美國隊長歸還寶石後選擇留在過去度過餘生，為這段十年傳奇寫下句號。