由成毅領銜主演，改編自馬伯庸同名小說的古裝傳奇劇《兩京十五日》正於央視八套（CCTV-8）及愛奇藝熱播，海外串流巨頭Netflix亦同步播出。劇組官方昨日（26日）更新第二週追劇日曆，正式公布全劇26集將於12月2日迎來大結局。



隨著劇情步入尾聲，央視與愛奇藝VIP的更新節奏將有所調整：前者維持每晚兩集連播，後者則於12月1日起改為單集更新，最終兩大平台將於同日收官，讓一眾劇迷得以同步見證結局，減少被劇透的風險。



由成毅領銜主演，改編自馬伯庸同名小說的古裝傳奇劇《兩京十五日》正於央視八套（CCTV-8）及愛奇藝熱播，海外串流巨頭Netflix亦同步播出。（微博@兩京十五日官微）

11月27日至12月2日最新排播 電視與串流平台同日結局

根據官方最新追劇日曆，11月27日（星期五）至11月30日（星期一），央視八套每晚7時30分連播2集，由第15集播至第22集；愛奇藝VIP會員則於每日晚上7時30分更新2集，由第17集播至第24集，進度較電視台領先兩集。

《兩京十五日》最新追劇日曆。（微博@兩京十五日官微）

踏入12月1日（星期二）晚上7時30分，愛奇藝VIP改為每日更新1集，當晚播出第25集，央視同日則播出第23至24集。至12月2日（星期三），央視八套連播第25至26集，愛奇藝VIP亦同步推出第26集大結局，兩大平台同日落幕。

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