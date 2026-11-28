由成毅（本名傅詩淇）與林更新主演的古裝傳奇劇《兩京十五日》，自11月20日在央視八套（CCTV-8）、愛奇藝及Netflix同步開播後，收視與話題度持續攀升。然而，該劇近日卻因極具爭議的「拉閘停電式」剪輯手法引發內地及海外網民熱議，不少觀眾投訴每集看到緊要關頭便突遭黑屏中斷，連泰國劇迷亦直言難以適應。



由成毅（本名傅詩淇）與林更新主演的古裝傳奇劇《兩京十五日》，自11月20日在央視八套（CCTV-8）、愛奇藝及Netflix同步開播後，收視與話題度持續攀升。（微博＠兩京十五日官微）

《兩京十五日》近日因極具爭議的「拉閘停電式」剪輯手法引發內地及海外網民熱議。（微博＠兩京十五日官微）

無緩衝硬切考驗觀眾 下集不設「前情提要」

所謂「拉閘停電式結尾」，是指劇集每到約45分鐘的單集時長上限，便毫無預警地切斷畫面，直接跳轉至廣告與片尾曲，猶如被人突然拉下電閘。無論角色台詞是否說完、動作是否連貫，畫面一律戛然而止；而下一集開頭亦不設前情提要或片段回顧，直接無縫續接上集斷點，被劇迷戲稱為「推電式開局」。

所謂「拉閘停電式結尾」，是指劇集每到約45分鐘的單集時長上限，便毫無預警地切斷畫面，直接跳轉至廣告與片尾曲，猶如被人突然拉下電閘。（網上圖片）

《兩京十五日》無論角色台詞是否說完、動作是否連貫，畫面一律戛然而止。（微博＠兩京十五日官微）

而《兩京十五日》下一集開頭亦不設前情提要或片段回顧，直接無縫續接上集斷點，被劇迷戲稱為「推電式開局」。（微博＠兩京十五日官微）

改編馬伯庸小說 十五日運河生死奔襲

《兩京十五日》改編自馬伯庸同名歷史小說，由《大明王朝1566》導演張黎與安巍聯合執導，背景設於明朝洪熙元年。故事講述皇太子朱瞻基（成毅飾）南下巡視南京時遭遇連環爆炸暗殺，同時接獲皇帝病危密信，必須在短短15日內沿京杭大運河北上兩千二百餘里趕回北京受詔繼位。他與捕快吳定緣（林更新飾）、女醫師蘇荊溪（姜珮瑤飾）及官員于謙（吳幸鍵飾）組成小隊，一路衝破重重截殺。全劇共26集，定於12月2日迎來大結局。

《兩京十五日》改編自馬伯庸同名歷史小說，由《大明王朝1566》導演張黎與安巍聯合執導，背景設於明朝洪熙元年。（微博＠兩京十五日官微）

故事講述皇太子朱瞻基（成毅飾）南下巡視南京時遭遇連環爆炸暗殺，同時接獲皇帝病危密信，必須在短短15日內沿京杭大運河北上兩千餘里趕回北京繼位。（微博＠兩京十五日官微）

情緒驟斷引兩極評價 「炮彈飛足一夜」成網絡熱話

傳統電視劇慣於在每集結尾刻意留下懸念以吸引觀眾追看，該劇反其道而行的剪輯方式令不少觀眾大感不適。有泰國劇迷在社交平台表示無法適應這種硬切節奏；亦有內地網民抱怨「太子只起了半個身子、台詞未講完就出字幕」，甚至在第16集結尾出現大炮剛發射便黑屏、直至翌晚新一集才落地的場面，被網民調侃「一枚炮彈飛足20多個小時」。不過，亦有支持者認同這種剪輯風格，指出導演張黎早前曾強調全劇僅26集、節奏極度緊湊，認為毫無冗餘鋪墊的硬切反而營造出「與時間賽跑」的臨場窒息感，令人欲罷不能。

太子只起了半個身子、台詞未講完就出字幕。 網民留言

傳統電視劇慣於在每集結尾刻意留下懸念以吸引觀眾追看，該劇反其道而行的剪輯方式令不少觀眾大感不適。（網上圖片）