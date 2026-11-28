內地古裝劇《兩京十五日》於昨日（27日）播出最新劇情，成毅飾演的大明太子朱瞻基在濟南城目睹官兵屠殺無辜百姓，決定放棄隱藏行蹤，當眾拔劍高喊「孤是大明太子」，以儲君身份震懾亂兵。他雖成功救下百姓，但儲君身份一旦曝光，隨即引來幕後黑手追殺及地方勢力包圍，令緊迫的15日北上繼位之路再添變數。



內地古裝劇《兩京十五日》於11月27日播出最新劇情，成毅飾演的大明太子朱瞻基在濟南城目睹官兵屠殺無辜百姓，決定放棄隱藏行蹤。（微博@兩京十五日官微）

朱瞻基雖成功救下百姓，但儲君身份一旦曝光，隨即引來幕後黑手追殺及地方勢力包圍，令緊迫的15日北上繼位之路再添變數。（《兩京十五日》劇照）

北上逃亡遇亂局 捨身亮明身份救百姓

該劇改編自馬伯庸同名小說，講述洪熙元年太子朱瞻基奉旨南下，在南京遭遇連環爆炸襲擊後，必須在十五日內趕回北京繼位。為了避開沿途追殺，朱瞻基與小捕快吳定緣（林更新飾）、小吏于謙（吳幸鍵飾）及女醫師蘇荊溪（姜珮瑤飾）組成逃亡小隊，沿大運河隱姓埋名北上逾兩千二百里。

《兩京十五日》改編自馬伯庸同名小說，講述洪熙元年太子朱瞻基奉旨南下，在南京遭遇連環爆炸襲擊後，必須在十五日內趕回北京繼位。（微博@兩京十五日官微）

為了避開沿途追殺，朱瞻基與小捕快吳定緣、文官于謙及女醫師蘇荊溪組成逃亡小隊，沿運河隱姓埋名北上逾兩千里。（微博@兩京十五日官微）

北上小隊抵達濟南後，正值當地百姓在鐵鉉忌日插柳祭祀，山東舊部靳榮率軍突然殺上山，亂箭齊發之際，一名孩童險些喪命。面對「兵屠民」的荒誕亂局，蘇荊溪勸阻朱瞻基切勿輕舉妄動，他僅堅定回應「孤能」，隨即提劍上前喝問「靳四在哪」。在遭官兵質疑時，他毫不猶豫自報家門：「孤是大明太子！」

朱瞻基提劍上前喝問「靳四在哪」。（《兩京十五日》劇照）

在遭官兵質疑時，他毫不猶豫自報家門。（《兩京十五日》劇照）

在遭官兵質疑時，他毫不猶豫自報家門：「孤是大明太子！」。（《兩京十五日》劇照）

暴露身份的三大後果：時間耗損與權力危機

成毅在這場戲中由內斂轉向威嚴，原聲演出令在場亂兵震懾下跪，成功保住百姓性命。然而，在敵我未明的局勢下公開儲君身份，隨即為他招來三重危機：

成毅在這場戲中由內斂轉向威嚴。（《兩京十五日》劇照）

成毅的原聲演出令在場亂兵震懾下跪，成功保住百姓性命。（《兩京十五日》劇照）

1.喪失暗處優勢，淪為明處活靶：

過去他能順利突圍，全賴行蹤成謎；如今太子在濟南的消息一旦傳開，幕後黑手與各地反叛勢力必將調動重兵圍剿，暗殺風險倍增。

過去朱瞻基能順利突圍，全賴行蹤成謎。（微博@兩京十五日官微）

如今太子在濟南的消息一旦傳開，幕後黑手與各地反叛勢力必將調動重兵圍剿，暗殺風險倍增。（微博@兩京十五日官微）

2.拖延返京死線，恐失繼位良機：

身份公開後，朱瞻基無法再低調趕路，必須正面應付山東官場，並與各方勢力周旋。在「15日返京」的最後期限下，每耽擱一個時辰，北京朝堂的權力真空便多一分變數。

身份公開後，朱瞻基無法再低調趕路，必須正面應付山東官場，並與各方勢力周旋。（微博@兩京十五日官微）

在「15日返京」的最後期限下，每耽擱一個時辰，北京朝堂的權力真空便多一分變數。（微博@兩京十五日官微）

3. 引爆多方勢力連鎖反應：

隨著吳定緣得知自己正是鐵鉉後人，其身世之謎與太子身份曝光後引發的連場危局互相交織。朱瞻基雖贏得濟南民心，卻亦將自己與團隊推向生死博弈的風眼，後續如何破局重掌主動權，成為劇情最大焦點。

隨著吳定緣得知自己正是鐵鉉後人，其身世之謎與太子身份曝光後的危局互相交織。（微博@兩京十五日官微）