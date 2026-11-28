由內地男星成毅主演的古裝劇《兩京十五日》近日於央視八套、愛奇藝及Netflix同步播出。雖然劇集開播後收視與話題度迅速攀升，但成毅飾演的明朝皇太子朱瞻基卻引發兩極評價，不少觀眾批評其造型、體態及對白均欠缺儲君威嚴，甚至嘲諷他似「東宮廠公」。這場爭議更意外令內地男星朱亞文在2019年（約7年前）劇集《大明風華》中飾演的同一角色再度翻紅。



由成毅主演的古裝傳奇劇《兩京十五日》近日於央視八套、愛奇藝及Netflix熱播。（微博@兩京十五日官微）

成毅引發的口碑爭議意外令朱亞文在7年前（2019年）《大明風華》飾演的同一角色再度翻紅。（微博@大明風華）

成毅妝造原聲演繹惹議 被批欠儲君氣場

劇中成毅衣領偏高、帽簷壓低，配合昏暗燈光與清冷氣質，令不少觀眾感到違和。從角色本質而言，明朝儲君即使身處險境，言行間仍應透出一份與生俱來的皇室底氣與鋒芒；然而成毅的處理明顯偏向內收與脆弱，肩背線條略顯單薄，眼神亦較少流露上位者的壓迫感。有觀眾指，這種演法更常見於仙俠苦情角色，套用到歷史儲君身上便容易流於陰柔。有網民更直言「其扮相與偏瘦削的體態文氣過盛，欠缺帝王應有的厚重氣場，看起來更像『東宮太監』」。

劇中成毅衣領偏高、帽簷壓低，配合昏暗燈光與清冷氣質，令不少觀眾感到違和。（《兩京十五日》影片截圖）

成毅的處理明顯偏向內收與脆弱，肩背線條略顯單薄，眼神亦較少流露上位者的壓迫感。（《兩京十五日》影片截圖）

除了外形爭議，成毅全程不經配音、親聲演繹對白，亦被指放大了角色的違和感。部分網民批評他咬字偏含糊、發聲位置偏輕，在對峙戲及危機關頭未能以聲線穩住場面，削弱角色的說服力。不過亦有劇迷護航，指《兩京十五日》主打太子逃亡趕路的驚險歷程，成毅刻意摒棄生硬的配音腔，加上偏憔悴的狀態，反而更能呈現角色前期的慵懶與逃亡時的疲憊。

成毅對白咬字被指偏含糊、發聲位置偏輕，在對峙戲未能以聲線穩住場面，削弱了角色的說服力與投入感。（《兩京十五日》影片截圖）

成毅對白咬字被指偏含糊、發聲位置偏輕，在危機關頭未能以聲線穩住場面，削弱了角色的說服力與投入感。（《兩京十五日》影片截圖）

朱亞文曾遭同類負評 靠層次演技翻紅

隨著「東宮太監」的討論發酵，網民紛紛翻出2019年《大明風華》裏朱亞文飾演的朱瞻基作對比。巧合的是，7年前《大明風華》開播初期，朱亞文身穿飛魚服亮相時，同樣被批不像皇太孫，更遭網民形容「廠裏廠氣」。當時朱亞文曾在網上貼出惡搞圖反問：「我娘嗎？」並解釋角色前期的玩世不恭只是在皇權夾縫中求存的「保護色」，更直言「大家慢慢往後看，這個人物會越來越豐富，越來越堅挺」。

隨著「東宮太監」的討論發酵，網民將朱亞文與成毅飾演的同一角色作對比。（網上圖片）

朱亞文身穿飛魚服亮相時，同樣被批不像皇太孫，更遭網民形容「廠裏廠氣」。（《大明風華》影片截圖）

朱亞文曾在網上貼出惡搞圖反問：「我娘嗎？」（微博@朱亞文）

如今觀眾重新審視《大明風華》，發現朱亞文當年的演繹極具層次。他前期把野心藏於嬉皮笑臉之下，後期登基稱帝則站姿沉穩，單靠眼神與低沉有力的對白便壓住滿朝文武。不少當年批評過他的網民紛紛留言「道歉」，盛讚他演活了明宣宗的城府與霸氣，並笑言他是「全靠同行襯托，熱度天上來」。

如今觀眾重新審視《大明風華》，發現朱亞文當年的演繹極具層次，前期將野心藏於嬉皮笑臉之下。（《大明風華》劇照）