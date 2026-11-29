改編自作家Twentine同名小說、台灣導演連奕琦執導的愛情犯罪劇《不為人知的故事》，近日在內地串流平台優酷開播。劇集由黃軒與金晨主演，講述失去左腿的前臥底緝毒警「陳銘生」與冷艷文物修復師「楊昭」之間的禁忌愛戀。兩人繼2016年《女醫·明妃傳》後相隔10年再度合作，劇中廚房煮飯突變激情擁吻，以及病房氧氣罩吻戲片段迅速在網上洗版，成年人之間克制又試探的親密張力，獲網民大讚遠勝一般「甜寵劇」。



改編自作家Twentine同名小說、台灣導演連奕琦執導的愛情犯罪劇《不為人知的故事》近日在優酷開播。（微博@不為人知的故事）

劇集由黃軒與金晨領銜主演，講述失去左腿的前臥底緝毒警「陳銘生」與清冷文物修復師「楊昭」之間的禁忌愛戀。（微博@不為人知的故事）

廚房煮飯突變激情擁吻 熟男熟女曖昧感勝甜寵套路

《不為人知的故事》於11月26日在優酷全網獨播。劇中黃軒飾演在任務中失去左腿、隱姓埋名當的士司機的「陳銘生」，金晨則化身性格疏離的文物修復師「楊昭」。

劇中黃軒飾演在任務中失去左腿、隱姓埋名當的士司機的「陳銘生」。（微博@不為人知的故事）

金晨在劇中飾演性格疏離的文物修復師「楊昭」。（微博@不為人知的故事）

在最新釋出的片段中，兩人在暖黃色廚房燈光下原本正在煮飯，隨著肢體碰觸與深情對視，氣氛瞬間升溫並自然擁吻。整場戲摒棄刻意慢鏡頭轉圈等偶像劇套路，將成年人壓抑已久的情感張力表露無遺。大批網民看畢片段在社交平台留言：「這才是熟男熟女該有的吻戲張力啊，今天晚飯吃這個」。

黃軒、金晨在暖黃色廚房燈光下原本正在煮飯，隨著肢體碰觸與深情對視，氣氛瞬間升溫並自然擁吻。（《不為人知的故事》預告片截圖）

兩人在暖黃色廚房燈光下原本正在煮飯，隨著肢體碰觸與深情對視，氣氛瞬間升溫並自然擁吻（《不為人知的故事》預告片截圖）

金晨與黃軒的吻戲將成年人壓抑已久的情感張力演得淋漓盡致。（《不為人知的故事》預告片截圖）

這才是熟男熟女該有的吻戲張力啊！ 網民留言

黃軒減重演斷腿粗獷司機 病房氧氣罩吻戲惹哭書迷

為貼合潛伏多年、歷經滄桑的殘疾臥底形象，黃軒開拍前刻意減重7.5公斤（約16.5磅，內地15斤），拍攝期間更全程保持跛行步態，即使雨戲中假肢滲滿汗水亦堅持實拍。

黃軒拍攝期間更全程保持跛行步態，即使雨戲中假肢滲滿汗水亦堅持實拍。（微博@不為人知的故事）

黃軒拍攝期間更全程保持跛行步態，即使雨戲中假肢滲滿汗水亦堅持實拍。（《不為人知的故事》預告片截圖）

除廚房心動時刻外，劇中還原原著經典的「病房氧氣罩吻戲」同樣引發熱議，陳銘生重傷戴著氧氣罩躺在病床上，楊昭主動俯身親吻的畫面既克制又充滿破碎感。不少原著書迷精準點評「這種越克制越令人心動的試探比強行派糖高級太多」。

劇中還原原著經典的「病房氧氣罩吻戲」同樣引發熱議。（《不為人知的故事》預告片截圖）

《華燈初上》導演連奕琦掌鏡 低飽和光影勾勒成人禁忌感

該劇由曾執導《華燈初上》的連奕琦掌鏡，導演刻意採用低飽和冷暖光影區分角色心理狀態，精準捕捉「粗獷斷腿司機」與「高冷御姐」之間身份懸殊與命運無常的情感拉扯。

導演刻意採用低飽和冷暖光影區分角色心理狀態。（《不為人知的故事》預告片截圖）

導演刻意採用低飽和冷暖光影區分角色心理狀態，精準捕捉「粗獷斷腿司機」與「高冷御姐」之間身份懸殊與命運無常的禁忌拉扯。（《不為人知的故事》預告片截圖）

導演刻意採用低飽和冷暖光影區分角色心理狀態，精準捕捉「粗獷斷腿司機」與「高冷御姐」之間身份懸殊與命運無常的禁忌拉扯。（《不為人知的故事》預告片截圖）

黃軒與金晨相隔10年再度攜手，無需繁複對白便能透過眼神交鋒傳遞濃烈情感。有觀眾在社交平台總結：「相隔十年二搭默契果然不一樣，兩個人光是站在一起不說話就已經很有故事感」。

金晨與黃軒兩位主演相隔十年再度攜手，無需繁複對白便能透過眼神交鋒傳遞濃烈情感。（微博@不為人知的故事）

金晨與黃軒兩位主演相隔十年再度攜手，無需繁複對白便能透過眼神交鋒傳遞濃烈情感。（微博@不為人知的故事）