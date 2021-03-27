【哥斯拉大戰金剛】哥斯拉絕非無敵　電影史上曾遭兩大巨獸擊敗

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由華納兄弟及傳奇影業共同研發的「怪獸宇宙」第四部作品《哥斯拉大戰金剛》（Godzilla vs. Kong）終於上映，影迷除了可以見證最強王者誕生外，今次還可以見到粉絲期待已久的「機械哥斯拉」登場，三大巨獸的戰鬥畫面足夠讓影迷過足戲癮。既然「怪獸宇宙」涉及過不同巨獸，那麼又有那隻巨獸可以挑戰哥斯拉的王者地位呢？

電影的打鬥場面絕對非常好看。（《哥斯拉大戰金剛》劇照）

《哥斯拉大戰金剛》故事承接《金剛：骷髏島》（Kong：Skull Island）及《哥斯拉II：王者巨獸》（Godzilla: King of the Monsters）的劇情，講述「君主計劃」的地質學家Nathan希望為金剛尋找新家園，可是在遠古時期，牆上的壁畫展示了哥斯拉曾與金剛有過一次決鬥。

哥斯拉根本就是無敵。（《哥斯拉大戰金剛》劇照）

由於需要為金剛尋找新家園，「君主計劃」需要把牠從「骷髏島」保護區移出來，於是引起了哥斯拉的注意，兩大巨獸展開第二回合的決鬥；但另一方面，科技公司「頂峰」秘密研發「機械哥斯拉」，最終金剛與哥斯拉聯手，一起對抗「機械哥斯拉」。整過「怪獸宇宙」涉及不同巨獸，那麼又有那隻巨獸可以與哥斯拉匹敵呢？

點擊下圖即睇有那隻巨獸可以挑戰哥斯拉的王者地位呢！！！

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