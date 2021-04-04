濁水漂流︱揭吳鎮宇即興爆粗　導演李駿碩：唔係刻意安排

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《濁水漂流》今日在第45屆香港國際電影節舉行亞洲首映，導演李駿碩率領久未露面的李麗珍、蔡思韵、朱柏康、寶佩如葉童及柯煒林等一同出席首映活動。

攝：梁碧玲

導演李駿碩表示，《濁水漂流》的靈感源自2012年通州街清場，當時導演仍在讀新聞系，於是採訪了通州街的一眾露宿者，並在2017年寫下了《濁水漂流》的劇本。點擊下圖即睇《濁水漂流》預告圖片！！！

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當時《濁水漂流》的預告一出，吳鎮宇貼地的演出引起不少人的共鳴。導演坦言，劇本確實有好多粗口：「劇本都好多粗口，也有部分對白是鎮宇的即興，他有一種神韻。」導演續指出，由於吳鎮宇即興演出，其他演員都需要跟從：「當他離開劇本的時候，其他人都需要繼續拍攝，所以我好幸運有一班隨時準備好即興的演員。」

《濁水漂流》今日在第45屆香港國際電影節舉行亞洲首映。（梁碧玲 攝）

至於吳鎮宇搭配李麗珍這組合，導演表示沒有刻意安排：「好鍾意她《千言萬語》的演出，當時找了《千言萬語》的美術指導幫手。」而李麗珍又非常喜歡這劇本，於是就形成了這組合：「並非刻意找吳鎮宇配李麗珍。」

最後，談到《濁水漂流》入圍2021年鹿特丹國際影展片單，對此，導演坦言希望視野可以更廣闊：「拍一部戲如何與世界溝通，如何在這世界找到自己的位置。」

至於吳鎮宇搭配李麗珍這組合，導演表示沒有刻意安排。（梁碧玲 攝）

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