【總是有愛在隔離】主題曲正式曝光　群星獻聲撐電影業

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-04-12 12:45

由香港十間電影公司合資開拍的電影《總是有愛在隔離》將在本月22日上映，除了演出陣容鼎盛之外，連電影主題曲《如果心裏是愛》都得到不少歌手踴躍參與，早前一眾歌手在限聚令下分批到錄音室完成今次這首大合唱的作品。

《總是有愛在隔離》電影主題曲《如果心裏是愛》正式曝光。（官方圖片）

《總是有愛在隔離》電影主題曲 《如果心裏是愛》由盧冠廷作曲，並由唐書琛填詞，並由劉德華、張學友、李克勤、容祖兒、草蜢、蘇永康、梁漢文、周柏豪、薛凱琪、鄭欣宜、鄧麗欣、鄭融、連詩雅、吳浩康等獻唱。擔任歌曲監制的盧冠廷稱雖然由作曲到錄音、編曲等，時間上較匆忙，但大家一顆合力的心，令這一首完成品「更有feel」。他亦坦言透過今次跟一眾歌手合作，認識了不少新面孔和靚聲王。

鄧麗欣自爆被盧冠廷當年的一首經典歌曲「陪着你走」所感動，自己又寫了一首「陪着我走」向這位前輩致敬。（官方圖片）

對於首次跟盧冠廷合作的容祖兒表示份外興奮，更稱是一次難得的機會，而祖兒的歌聲更獲盧冠廷讚賞；至於鄧麗欣自爆被盧冠廷當年的一首經典歌曲「陪着你走」所感動，自己又寫了一首「陪着我走」向這位前輩致敬，所以當見到盧老師時，也急不及待告知自己憑歌寄意，讓他喜出望外。

對於首次跟盧冠廷合作的容祖兒表示份外興奮，更稱是一次難得的機會，而祖兒的歌聲更獲盧冠廷讚賞。（官方圖片）

草蜢三位經驗豐富的歌手在盧冠廷的領導下，一下子便完成錄音，蔡一傑表示因為疫情影響下，很久沒有入錄音室，連草蜢三位都很久沒見面，蔡一智則希望借這首歌提醒大家注意衛生和健康。錄音去到尾聲，草蜢遇到鄧麗欣，也來個自拍自娛輕鬆一下。

另外，連詩雅、鄭融在錄音室巧遇偶像劉德華，兩人都把握機會來個合照留念。雖然一眾歌手每人只是錄一小段甚至只得兩三句歌曲，但大家都好用心作準備。

錄音去到尾聲，草蜢遇到鄧麗欣，也來個自拍自娛輕鬆一下。（官方圖片）