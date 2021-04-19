【鐵達尼號】結局靈感來自華人生還者　占士金馬倫親證其事

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-04-19 12:00

以鐵達尼號沉沒事件中6名倖存華人作題材的紀錄片《六人》（The Six），近日在內地上映，電影探討他們在船上的經歷，以及如何在這樁造成1500人死亡的重大意外中逃出生天。而1997年上映的經典電影《鐵達尼號》（Titanic）中，導演占士金馬倫（James Cameron）亦受6位華人其中一人所啟發，而決定了主角Jack與Rose結局。

電影中Jack與Rose的結局原來受華人生還者的經歷啟發。（劇照）

相個大家都記得《鐵達尼號》最後，Jack讓Rose留在浮木上直至獲救，而他就活生生浸在冰海中凍死，是個淒美又傷感的結局，原來這個設定的創作靈感，來自真實事件中獲救的華人方榮山，據《六人》的導演Arthur Jones透露，當年方榮山抱著門板獲救，而他向占士金馬倫求證電影結局是否跟這件事有關，占士親口承認正是。

《六人》為獲救的華人平反。（電影海報）

更多《六人》預告畫面

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過去有不少外國媒體報導指，6名華人是以不光彩的手段來爭取救援，包括扮成婦女混入婦女優先的救生艇，或不理其他人夾硬擠上救生艇。《六人》的出現就是為了替他們平反，當中5人是所有婦女和兒童離開後，才登上最後一艘救生艇，而方榮山是抱著浮木直至獲救。