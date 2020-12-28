【鐵達尼號】紀錄片首公開法官日記　災難責任竟然唔係船長？

由占士金馬倫（James Cameron）執導；里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）及琦溫斯莉（Kate Winslet）主演的《鐵達尼號》（Titanic），電影部份情節改編自1912年4月所發生的鐵達尼號沉沒事故。當時導演除了重現了郵輪美輪美奐的內部外，還拍出當時海難的無情。早前有英國紀錄片公開了鐵達尼號的最後秘聞，就是當年法官對案件所撰寫的私人日記。

電影《鐵達尼號》的故事相信至今仍有許多人會記得。（《鐵達尼號》劇照）

當年負責調查鐵達尼號沉沒事故的法官John Bigham，其私人日記首次向外公開，讓大家更加了解這次海難。據紀錄片《Titanic's Lost Evidence》指出，該名法官的玄孫Ned Bigham在家中找到一個盒子，而盒內裝有一本紅色皮革裝訂的私人日記。當時法官John Bigham把他的整個調查過程都寫上日記內，並表示他聆聽了數百名證人的供詞後，他認為鐵達尼號在夜間收到冰山警告，但仍缺乏演習，更從沒有減速航行，這讓他感到非常不安。

外界認為船長史密夫需負起責任，但當時法官John Bigham竟然不認同。（《鐵達尼號》劇照）

雖然John Bigham在其日記指出，鐵達尼號當時是超速，但他又強調「不能責怪船長史密夫」，反指加州人號（SS Californian）貨船的船長Stanley Lord，皆因他認為當時加州人號與鐵達尼號非常接近，並足以向郵輪伸出援手。然而他在日記多次提及，為何鐵達尼號在收到冰山警告後，但都如常駛經此地，更質疑鐵達尼號從沒有進行救生艇的演習：「有兩艘船曾經通知鐵達尼號『冰山、小冰山、浮冰』。」

據了解，鐵達尼號上有約2,224名乘客，最終造成超過1,500名乘客死亡。（《鐵達尼號》劇照）

John Bigham在其日記指出，當時位於鐵達尼號附近的加州人號貨船，船長聲稱沒有收過鐵達尼號的求救電話，原來當時貨船的無線設備早已在關閉；但當貨船在鐵達尼號以北19.5英里時，前者其實曾警告後者小心撞上冰山，但當時鐵達尼號的無線電運營商卻指責他們，稱貨船干擾他們的工作，而他們的工作聲稱只為傳達乘客的訊息。

鐵達尼號上僅有20艘救生艇，有指如果全部滿載，也僅能容納一半的乘客。（《鐵達尼號》劇照）

另外，鐵達尼號上僅有20艘救生艇，如果全部滿載，也僅能容納2,224名乘客中的一半。因此John Bigham在日記指出，他認為船員根本從沒有經過足夠的訓練，所以不懂使用救生艇，而他當時的判決也導致了航運業的變化，當中包括增加了用於客船的救生艇及24小時無線電通訊的啟用。

雖然鐵達尼號沒有救生艇的演習，但John Bigham都不認為是最致命。（《鐵達尼號》劇照）

身為鐵達尼號的研究專家兼律師Craig Sopin稱：「John Bigham的個人想法及他對證人供詞的想法都獲紀錄，我從事法律工作超過30年。你僅會聽到法官最後的意見，但不會看到法官的日記：「他質疑鐵達尼號超速，為什麼取消救生艇的演習。John Bigham有航海背景，他所撰寫的質疑，是他經驗之談。」

John Bigham認為「不能責怪船長史密夫」。（《鐵達尼號》劇照）

除此之外，曾有歷史學家質疑為何史密夫船長沒有減速，原因或歸咎於鐵達尼號上最具影響力的乘客，並鐵達尼號的持有者，白星航運的董事長J Bruce Ismay，有指他當時不希望鐵達尼號遲到而讓當時在場的記者等候。所以即使鐵達尼號收到危險警告，仍沒有減速的意圖。