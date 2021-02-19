【鐵達尼號】電影隱藏結局再度網上瘋傳　網民笑稱：絕對毀經典！

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-02-19 20:25

由占士金馬倫（James Cameron）執導；里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）與琦溫斯莉（Kate Winslet）主演的《鐵達尼號》在1997年上映，當年觀眾都被這個淒美的愛情故事所感動。然而有網民近日重新上載了《鐵達尼號》一個較少人知道的結局，瞬間在網上掀起話題，不少網民留言回覆指，如果當時導演選用這個結局，《鐵達尼號》應該不能成為經典。

電影當年叫好叫座，更成為影迷的話題。（《鐵達尼號》劇照）

《鐵達尼號》在1997年上映時叫好叫座，更成為當年話題之作。電影除了獲得14項奧斯卡提名外，全球票房超過18.4億美元。之後在2012年推出3D電影版本，最終讓全球票房再進帳3.3億美元，全球票房累計21.8億美元。

當年結局講述年邁的Rose向大家說出埋藏在心中84年的秘密，她曾未向任何人，其中包括她已故的丈夫，提及她這段刻骨銘心的往事。當晚Rose走到凱爾迪什號的船尾，並在沒有人看到的情況下，把外界一直尋找不到的「海洋之心」拋下海中。

當年結局之一的場景是鐵達尼號殘骸回復昔日光彩，而Rose見到Jack在頭等主樓的梯上等候她。（《鐵達尼號》劇照）

之後鏡頭一轉，見到年邁的Rose睡着了，或已經逝去，而本來已經沉沒的鐵達尼號殘骸回復昔日光彩，更在昔日頭等主樓的梯上與Jack重逢。當時時鐘清楚顯示時間為2時20分，即現實中鐵達尼號沉沒的時間。

當年這個結局感動了不少觀眾，然而原來當年導演曾為此拍下另一個結局，而這個鮮為人知的結局收錄在2005年的DVD版本。近日這個結局又再在網上出現，更瞬間掀起話題。點擊下圖即睇《鐵達尼號》另一版結局！

有網民突然重新上傳《鐵達尼號》的另一版結局，再度引起網民熱議。（Twitter 擷圖）