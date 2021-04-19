【濁水漂流】吳鎮宇演露宿者為公義發聲　再派貼地金句引起共鳴

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-04-19 20:15

由《翠絲》導演李駿碩執導；吳鎮宇、謝君豪及李麗珍等主演的《濁水漂流》剛在第45屆香港國際電影節舉行亞洲首映。電影公司今日（19日）公開了新預告，由吳鎮宇飾演的露宿者繼續大派金句。

電影公司今日公開了《濁水漂流》全新預告。（《濁水漂流》預告擷圖）

《濁水漂流》由李駿碩自編自導，並由吳鎮宇、謝君豪、李麗珍、蔡思韵、朱栢康、寶珮如及新晉演員柯煒林等主演。電影改編自2012年通州街清場的真人真事，講述一班在深水埗天橋底下聚居的露宿者，因為城市再發展而長期遭到掃蕩清場的故事。電影公司今日發佈了最新的預告，並宣布將在今年6月3日香港上映。

飾演露宿者的吳鎮宇再派貼地金句。（《濁水漂流》預告擷圖）

在去年12月出爐的香港版預告中，見到首次挑戰露宿者角色的吳鎮宇連珠砲發：「起咗咁X多樓」、「棟棟都咁X高」、「香港把X呀」等，控訴香港被高樓大廈包圍，道盡不少香港人心聲。點擊即睇《濁水漂流》的香港版預告圖片！！！

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在新預告，吳鎮宇再度大派金句，電影未正式上映，已經成功引起關注。全新預告長近2分鐘，吳鎮宇在開首即拋出一句「深水埗是窮人居住的地方」，之後鏡頭一轉，見到食環及警察清場「所有垃圾都要清走」，深深不忿的吳鎮宇即時大叫：「甚麼4垃圾，這是我的家當」，同飾演露宿者的李麗珍趕到，聲援「對面地盤的垃圾你又不去清理」，但只換來一句「警察做事不用你教」。

《濁水漂流》改編自2012年通州街清場的真人真事。（《濁水漂流》預告擷圖）

之後飾演社工的蔡思韵前來協助他們索償，傳媒開始關注露宿者的狀況，但傳媒僅關心露宿者為何會吸及露宿。之後有其他露宿者問吳鎮宇：「政府好聲好氣同你談判，你還想怎樣？」，後者即霸氣表示：「政府做X錯事就要道歉」，為了尊嚴及公義，沒有退縮的餘地。