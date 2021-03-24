mm2三寶｜《濁水漂流》接力《一秒拳王》　《殘影空間》揚名歐洲

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-03-24 15:45

繼高先三寶後，mm2都推出自家三寶，三套港產片包括《一秒拳王》、《濁水漂流》及《殘影空間》，率先打頭陣的《一秒拳王》贏盡口碑。

《一秒拳王》贏盡口碑票房更已衝破700 萬。（《一秒拳王》電影海報）

由李駿碩導演執導，吳鎮宇、謝君豪、李麗珍、蔡思韵、朱栢康、寶珮如及柯煒林主演、關注露宿者議題的電影《濁水漂流》，早前入圍今年荷蘭鹿特丹影展「大銀幕」競賽單元，於當地放映後大獲好評！電影亦都入圍今屆香港國際電影節「火鳥大獎」競賽單元，並將於下月4日在電影節進行亞洲首映，首度在香港與觀眾見面。

《濁水漂流》：由吳鎮宇、李麗珍、謝君豪主演，以關注露宿者題材為主。（《濁水漂流》劇照）

此外，由新加坡導演陳志文執導，鄧麗欣主演的《殘影空間》以及《一秒拳王》都有份衝出亞洲，獲得世界最大的奇幻影展「比利時布魯塞爾國際奇幻電影節」邀請參展，歐洲的觀眾都可以欣賞到港產片。而早前獲選為「香港電影評論學會大獎」推薦電影的《一秒拳王》更已連續8 日蟬聯票房冠軍，累積票房更已衝破700 萬。

凌文龍和鄧麗欣在老人院開工。（《殘影空間》花絮相片）

mm2一直都有跟新晉導演合作，其中新晉導演林森將會拍攝電影《窄哥》，將講述一個有關清潔工的故事，而另一位新晉導演謝家褀則會拍攝名為《七月返歸》的恐怖驚悚電影，期望可以繼續以不同的題材故事，帶給觀眾力量與新鮮感。