【真三國無双‧專訪】五女侍一夫　「董卓」林雪：熱到無福消受

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-04-23 08:30

由周顯揚執導；林雪、古天樂、楊祐寧及王凱等主演的《真·三國無双》將在下周四上映，相信全港的「無双」迷及戲迷都非常期待這部電影。早前周顯揚導演及飾演董卓的林雪接受《香港01》訪問，前者談到如何把遊戲與歷史糅合成電影；而後者表示，雖然戲中董卓艷福不淺，但對於林雪而言，真是有苦自己知。

攝：梁碧玲

林雪雖然未能在戲中使出「無双」，但他表示最鍾意打仗時這套戲服。（《真·三國無双》劇照）

對於電影版有幸獲「光榮特庫摩」（KOEI TECMO）官方授權，導演坦言是一種榮幸：「過程都幾迂迴及艱辛。日本公司有一種文化，在獲得版權前需要有很多溝通及條款。」導演續指出，當日方授權後，它們就不會干涉：「這是非常清晰，沒有過問如何拍攝及選角，但商標及角色造型牽涉公司形象，所以偏差不能太大。」至於何時洽談改編權，導演表示大約在2015年至2016年：「當時是剛拍完《黃飛鴻之英雄有夢》之後。」

導演周顯揚坦言申請官方授權的過程都幾迂迴及艱辛，皆因需要有很多溝通及處理條款等問題。（梁碧玲 攝）

然而對於林雪而言，他就沒有接觸過遊戲《真·三國無双》：「《三國演義》大家都知，四大名著之一。」他笑言更不清楚董卓是誰：「知道要做董卓後，就立刻找遊戲版來看，這個人跟我非常似樣。」他還透露，為了電影做足功課，專門去了解何謂「無双」。

可是，林雪及後表示，原來他的角色不能使出「無双」絕招：「我無得用『無双』，只有一把刀。」在旁的導演即解釋：「一開場董卓用大刀打黃巾，他的戰鬥力比關羽及呂布弱，看電影就知道等級。」

林雪坦言沒有打過《真·三國無双》，而當他足功課時就發現，他跟董卓非常神似。（梁碧玲 攝）

林雪雖然未能在戲中使出「無双」，但他表示仍然最鍾意打仗時的戲服：「有盔甲、有斧頭、有龍頭，沙場決戰，好有英雄感覺，真是馬上威風。」據他指出示，單是這套盔甲及武器已經重30磅：「那種霸氣，感覺就像大地在我腳下。」然而實情是有苦自己知，皆因拍攝打仗時是7月，氣溫高達攝氏45度：「每拍完一個鏡頭，如果時間許可，我一定把外套脫下。」

獲「光榮特庫摩」官方授權的《真·三國無双》將在下星期四上映，相信是許多影迷及機迷都期待的電影。（《真·三國無双》劇照）

戰鬥場面固然辛苦，但沒想到宮庭戲同樣辛苦。其中有一幕見到林雪飾演的董卓艷福不淺，但對於林雪而言，這幕「真的無福消受」，原來拍攝位置未能安放冷氣，讓穿上戲服的林雪大呼好焗：「戲服非常厚，一出汗，大家就有味道，導演安排一張床給我，張床熱到呢，還有蚊帳，入面有五條女，加一條仔，你試想像一下幾熱呀！」

林雪表示原來宮庭戲拍攝同樣辛苦。（《真·三國無双》劇照）

林雪續表示，拍攝時大家的汗互相滴落對方身體，認真難忘：「大家都好多汗，你的汗不小心滴落我到，我的汗不小心滴落你到，真是無福消受，如果有冷氣就一流。但世事就是這樣，真是難忘。」難怪導演也表示，連他都中了兩次暑：「日日都有人中暑，群演日日都十幾個中暑，連我都中暑。」

林雪直言縱然艷福無邊，但因為天氣酷熱及戲服關係，讓他無福消受。（《真·三國無双》劇照）

最後，林雪談到與古天樂在戲中飾演兩父子，他表示真的機會不多：「戲中是父子，我叫他義子，真是無太多機會，私底下是好兄弟，我叫他做大佬。」而古天樂早前在微博表示拍攝時眼睛受傷，問導演事發經過時，他直言驚心動魄，但幸好吉人自有天相：「他被方天畫戟的尖部刺傷眼睛，我第一個走上前，見到他成面血，原來是眼睛受傷，但古仔說先完成拍攝，因為當時我們租了一部可以快速拍攝的機器。」

導演聽罷，當然不容許，最後全隊人收工，而古天樂就被送往醫院：「眼白縫了8針，他（古天樂）也是首次聽到眼睛可以縫針，好彩不是眼珠或瞳孔，如果就會盲，真是吉人自有天相。」

林雪談到與古天樂在戲中飾演兩父子，他表示與後者一直都是好兄弟，今次能演父子更覺機會難得。（《真·三國無双》劇照）

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Credit：Cubus 28 x 月下酌