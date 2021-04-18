【真·三國無双】古天樂演戰神「飛將」呂布　正史記載勝仗僅三場

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-04-18 20:09

由周顯揚執導；古天樂、林雪、王凱及楊祐寧等主演的《真·三國無双》將在下周四香港上映，相信一眾影迷及機迷都非常期待。說起關於《三國志》的遊戲，相信大家都會知道遊戲中武力最強的武將必定是呂布，究竟這位號稱三國第一猛將的呂布，他在歷史之中的武力又有多強大呢？

古天樂與古力娜扎分別在戲中飾演呂布與貂蟬，據了解，貂蟬是《三國演義》中的角色。（影片擷圖）

《真·三國無双》以東漢末年為背景，講述黃巾之亂後，董卓率兵抵達洛陽後獨攬朝野，導致十八路諸侯組成聯軍出兵伐董，而當年董卓擁有一位讓人聞風喪膽的「飛將」呂布。有人說呂布勇猛無雙，但亦人說他是「三姓家奴」，究竟歷史中的呂布是一位怎樣的將軍呢？

古天樂在《真．三國無双》飾演呂布。（影片擷圖）

呂布出生於五原郡九原，即今天的內蒙古一帶。呂布因驍勇善戰在并州任職，後來他獲刺史丁原賞識，任命他為主簿。無論是《三國志》、《三國演義》或其他野史，都肯定了他是數一數二的猛將，當中在裴注的《曹瞞傳》中曾記載「人中呂布，馬中赤兔」，說明了最好的馬是赤兔馬，而最好的武將就是呂布。

董卓與義子呂布的合照，前者最後被呂布刺殺。（《真三國無双》劇照）

然而有歷史學家提出，呂布參與的戰役大概有十幾場，但明顯取勝的戰事大概只得三次。據了解，第一次是他在投靠袁紹時期，協助袁紹打敗黃巾餘黨黑山軍張燕、第二次是靠陳珪的反間計大敗袁術、而第三次則是他攻下劉備的小沛。可是，史書記載了他不時的敗仗，其中有聯軍討伐董卓時，當時呂布與胡軫意見不合，而被孫堅擊潰。最厲害的是，孫堅更兩度擊敗呂布，而在《三國志·武帝紀》中還記載了他被李進打敗的事，然而當時呂布軍的兵糧不足及士兵人數有差距，然而之後關於李進的典故並沒有太多史書記載。

呂布刺殺董卓的橘段在戲中沒有詳細交代。（《真三國無双》劇照）

之後呂布在刺殺董卓後兩個月，其舊部屬李傕和郭汜等本想解散部隊逃亡，途中遇賈詡獻計，李傕召集董卓舊部，攻入京城，呂布戰敗後倉皇逃亡。當時正史曾有一次單挑的記載，《三國志》裴注引《英雄記》：「汜、布乃獨共對戰，布以矛刺中汜，汜後騎遂前救汜，汜、布遂各兩罷。」 呂布只是用矛刺傷郭汜，之後後者的騎兵營救，兩軍撤退。

呂布的武力在不同的《三國志》遊戲中都屬於首位。（《真‧三國無双》劇照）

之後在濮陽之戰，呂布多次與曹操軍隊戰鬥，但都敗陣而回。甚至當部下郝萌叛變時，全身赤裸的呂布狼狽從糞坑逃命。最後呂布的根據地下邳被曹操軍隊攻佔，最終呂布在眾叛親離下，被曹操處死於白門樓。雖然呂布敗仗多，但他確實曾經擊敗劉備，還逼使曹操親自出征討伐他。再加上《三國演義》後期把「轅門射戟」變成膾炙人口的經典故事，讓呂布成為不同《三國志》遊戲的第一戰神。

呂布擁有方天畫戟，讓他的武力更強。（《真‧三國無双》劇照）

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