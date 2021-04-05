【真·三國無双】拆解呂布關羽身高之謎　古天樂被迫增高

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-04-05 17:15

在《真·三國無双》遊戲系列中，每逢玩家擊敗敵軍將領玩家操縱的角色必以日語高呼「敵将、討ち取ったり！（成功擊敗敵將了！）」。粉絲對這句日語一定耳熟能詳，由於這句日語發音與「敵將is Dr.Lee」相近，電影公司近日就邀請了真正的「Dr.Lee」李家仁醫生開設「無双專科」，解說有關《真·三國無双》的疑難雜症。

古天樂在《真‧三國無双》飾演呂布。（《真‧三國無双》劇照）

由導演周顯揚執導及監製，古天樂、楊祐寧及韓庚主演的《真·三國無双》，改編自日本同名遊戲。電影版獲「光榮特庫摩」（KOEI TECMO）官方授權，並將在本月29日香港上映。由於「敵将、討ち取ったり！」的日語發音與「敵將is Dr.Lee」相近，電影公司找來李家仁醫生開設「無双專科」，而首集的主題是「呂布關羽真係生得好高？」

韓庚在戲中飾演關羽。（《真·三國無双》預告擷圖）

十分喜愛中國歷史的李家仁醫生稱：「《三國演義》入面提到關羽身長九尺，呂布身高一丈，一丈是十尺，當時一尺等同現在的23厘米左右，聽落呂布最少有兩米三高，即是高過姚明少少，所以片中特別用了五百幾個電腦鏡頭，讓古天樂同韓庚等演員增高。」李醫生續表示：「古語有云『人中呂布，馬中赤兔』，呂布除了武藝出眾外，還非常英俊，所以找古天樂做呂布最好不過。」從電影的片段可以見到，「戰神」呂布及「武聖」關羽兩位英雄明顯「高人一等」鶴立雞群。

+ 7 + 7 + 7

對於今次「無双專科」，李醫生笑言今次拍攝感覺好得意：「我找了港台《晨光第一線》的日本通小白，以日文讀了這句話，我先明白為何要找我，原來是日文『敵將is Dr.Lee』。」雖然李醫生本身沒有打遊戲機，但對《三國演義》很熟悉：「我熱愛中國歷史，從小就看呂布關公劉備等等，這段歷史深深在我腦中。」

《真·三國無双》將在本月29日香港上映。（《真·三國無双》預告擷圖）