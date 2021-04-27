【奧斯卡2021】收視創新低急跌58%　內地網民奇招祝賀趙婷奪大獎

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-04-27 12:45

《第93屆奧斯卡頒獎禮》昨日（26日）圓滿結束，受新冠肺炎疫情影響，本屆典禮星光黯淡，形式上亦有不少變動，引起不少爭議。據外國媒體報導，典禮直播收視率創史上新低，只有985萬名觀眾收看，比去年下跌58%。而其實，去年有近2364萬人收看直播，已經是歷屆最差收視。

今屆頒獎禮星光黯淡，畢彼特擔任頒獎嘉賓已令人十分興奮。（Getty Images）

外媒估計收視大幅下跌，是因為過往奧斯卡都安排在二月尾至三月初舉行，今屆延期令不少人誤以為頒獎禮已舉行而沒有收看直播；而受疫情影響，不少入圍作品都是線上串流平台的製作，沒有在傳統戲院上映，觀眾不熟悉入圍電影，對今屆頒獎禮的關注度亦大減。

內地網民幫《浪跡天地》改名分享電影奪獎喜訊。（網上截圖）

而華裔女導演趙婷憑《浪跡天地》（Nomadland，內地譯︰無依之地）勇奪本屆奧斯卡最佳電影、最佳導演及最佳女主角三項大獎成為大贏家，但內地疑因趙婷多年前的辱國言論而封殺《浪跡天地》，更取消直播奧斯卡頒獎禮，「浪跡天地」等相關字眼亦被消失。不過內地網民沒有因此放棄祝賀趙婷為國爭光，在微博上以「無1之地」、「有靠之天」、「不能依靠的地方」等字眼取而代之來分享喜訊。