惡行之外｜古天樂捧新人林家熙Locker　楊偲泳挑戰輕度弱智被虐打

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-04-27 17:00

由新晉導演郭文奇執導，兩大影帝古天樂、林家棟再度攜手合作的電影《惡行之外》，除了有影帝坐陣外，古天樂更力捧旗下三位新人，包括憑《試當真》人氣急升的林家熙（Locker）、楊偲泳（Renci）以及第四代邦民女林婷。

Locker林家熙今次在戲中飾演林家棟與車婉婉兒子。（官方提供）

最近憑YouTube頻道《試當真》人氣急升，「周圍都係」Locker林家熙，今次在戲中飾演林家棟與車婉婉兒子，更會跟兩位同門師妹楊偲泳以及林婷一同上陣，Locker回應：「好彩我哋幾個本來都好熟，大家知道有份一起演這部戲時，已私下溝通研究為角色劇本做定功課。」

《惡行之外》古天樂林家棟影帝再合作 齊齊挑戰做爸爸為仔女復仇

Locker在訪問中搞笑回應老豆（林家棟）緊要過老闆（古天樂）。（官方提供）

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Locker在訪問中不時感激老闆古天樂給予新人不少機會，期間在旁聽著的林家棟突然起身搞笑地展現父愛，問Locker：「老竇緊要，還是老闆（古天樂）緊要？」Locker識趣地回答：「老竇！」而飾演輕度弱智的楊偲泳透露在電影中有不少動作戲，最激烈的一場就是被影帝林家棟追打。

楊偲泳首次飾演輕度弱智，首次拍戲的林婷則飾演患有小兒麻痹症。（官方提供）

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楊偲泳今次將會首次飾演輕度弱智，她透露在戲中有不少動作戲，最激烈的一場便是被林家棟追着來打。而首次參演電影的林婷，在戲中飾演一位自小患有小兒麻痹症的女生。開鏡當日便立刻投入拍攝，且要面對演父親的古天樂，不過林婷表現淡定，順利完成首日演出。而她對於這個「爸爸」的感覺，林婷竟趣緻的形容說：「比我想像中善良好多；可能以往被古生酷的外型影響，一直都以為他惡惡地，接觸後原來好親民！」

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