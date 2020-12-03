意大利恐怖片《The Nest》嚇破膽獲網民激讚：配樂就讓人毛骨悚然

由意大利導演Roberto De Feo執導的驚慄懸疑電影《The Nest》（台譯：鬼巢），自從國外公開預告後，悠和的配樂襯托陰森的場景，瞬間在網上掀起話題。有網民指電影預告僅靠鋼琴配樂就能讓人毛骨悚然，讓人超級期待。電影準備在台灣上映，未知香港又會否上映呢？

《The Nest》是意大利小演員Justin Korovkin（左）及Ginevra Francesconi第一部參演的電影作品。（《The Nest》劇照）

《The Nest》是意大利新晉導演Roberto De Feo的首部長片，電影講述Samuel與母親Elena住在深山裡的豪宅，由於Samuel下半身癱瘓，所以他只能長期在豪宅內活動，而他的母親也時常照顧他。

直到某天，一位年輕的女僕Denise出現，瞬間讓Samuel的單調生活出現了變化。因為她的出現，讓Samuel開始對豪宅外的世界充滿好奇，可惜遭母親Elena阻撓，Samuel仍然沒法離開這座豪宅。

《The Nest》以神秘恐怖大宅為背景，未看電影都感到心寒。（《The Nest》劇照）

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由於Denise的出現，讓Samuel的生活出現改變，於是母親Elena開始想盡辦法對付Denise。除此之外，原來這神秘豪宅暗藏詭異的「恐怖家規」。如果違反家規，違例者將需要接受各式各樣的可怕的刑罰，從腦波電擊及鎖喉綑綁等。

13歲的Justin Korovkin在戲中飾演Samuel。（《The Nest》劇照）

另外，由於Samuel是獨子，他被母親Elena賦予了一份神聖而且神秘的任務，他還被家族成員視為豪宅未來的唯一繼承人。從預告來看，相信母親Elena有供奉鬼神的習慣；而Samuel由於從沒與外界接觸，故他需要透過Denise的幫助，一步步揭開家族與豪宅的謎團。

神秘豪宅暗藏詭異的「恐怖家規」，違例者需要接受各式各樣的可怕的刑罰。（《The Nest》劇照）

其實《The Nest》去年8月已經在意大利上映，導演更憑電影獲意大利國際電影記者委員會獎最佳新進導演提名及入圍西班牙錫切斯電影節最佳電影提名。之後《The Nest》還在不同影展播映，均獲得正面評價，而電影今年開始在不同國家放映。當中有影評盛讚電影「打破意大利影史驚悚電影尺度」及「創下恐怖的新指標」，更指電影「劇情出乎意料」，面對外界一致讚揚，導演表示：「得到如此好的評價實在是非常幸運！」

究竟家族與豪宅背後藏有甚或謎團呢？（《The Nest》劇照）