63歲莎朗史東晒泳衣照狀態大勇　拍得住30年前《本能》全盛時期

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-05-03 08:30

荷里活女星莎朗史東（Sharon Stone）憑1992年電影《本能》（Basic Instinct）的大膽演出而爆紅，一舉成為世界級性感Icon。現年63歲的她保養得宜，昨日（2日）在Instagram上載泳裝照，露出身材曲線及一雙美腿，獲網民激讚同30年前有得比！

莎朗史東晒泳衣照大騷身材。（IG圖片）

相中莎朗史東抱住愛犬，留言稱愛犬睇完獸醫返家，不過網民焦點就落在其身材上，已踏入花甲的她Keep得非常Fit，睇落比真實年齡至少年輕廿年，大騷美腿就令人聯想起她在《本能》的經典交叉腳場面。其實莎朗史東多年來都用心保養，身材從未走樣，上月她為雜誌拍攝封面照又係晒長腿。

重溫《本能》經典場面

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雖然《本能》是莎朗史東的代表作，但她早前出自傳透露拍攝經典交叉腳場面時，被導演欺騙才露出下體，事後她看試片才發現裸露畫面出現在大銀幕，她更當場掌摑了導演：「這是我首次見到我的下體出現在大銀幕上，他們一直告訴我：『我們甚麼都看不見，我需要你脫下內褲，因為白色會反光，大家都會認為你穿上內褲』。」由於導演強調白色戲服會反光，從而觀眾不會看到她的下體，於是莎朗史東才同意不穿內褲拍攝。