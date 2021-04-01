莎朗史東自傳｜入院做手術慘被隆胸　為撐里安納度甘代付片酬

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-04-01 08:30

荷里活性感女性莎朗史東（Sharon Stone）的自傳《The Beauty of Living Twice》，昨日（3月30日）出版，書的內容繼續成為大眾焦點。除了關於她在拍攝《本能》（Basic Instinct）時，遭導演欺騙拍下裸露下體的鏡頭外，還大爆她與妹妹童年時被外公性侵犯。除此之外，她還提到在20年前，因一次入院的經歷，在未獲通知的情況下，醫生竟自把自為把她隆胸。

莎朗史東早前稱她在《本能》中裸露下體的經典一幕是在被導演欺騙的情況下拍攝，而她的自傳還有很多不為人知的秘聞。（《本能》劇照）

莎朗史東在其自傳《The Beauty of Living Twice》提到，她在2001年發現胸部有顆良性的腫瘤，需要入院接受切除手術。可是當她在手術後醒來時發現，負責為她做切除手術的醫生竟在未獲她的同意情況下，給她施加隆胸手術。

她在自傳寫道：「當我拆除繃帶後，我發現我的胸部變大了，當時醫生說：『這與妳的臀部更匹配。』他在未經我同意的情況下，改變我的身體。他覺得我會因為有更好及更大的胸而變得更靚。」

莎朗史東在2001年因腫瘤切除手術而被醫生「加碼」隆胸。（Getty Images）

除此之外，書中又提到莎朗史東一次與里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）合作的經歷，當時兩人合作的電影就是在1995年上映的《鳳舞狂沙》（The Quick and The Dead）。莎朗史東回憶當時戲中需要一位叛逆的少年，雖然有許多人來試鏡，但她都未能找到合適凡人選，直到里安納度狄卡比奧的出現。

《鳳舞狂沙》是里安納度狄卡比的第五部電影作品。（《鳳舞狂沙》劇照）

當時里安納度狄卡比奧試鏡一場感情戲時，失聲痛哭的演出讓莎朗史東認定里安納度狄卡比奧就是最理想的人選。可是當時電影公司認為演出經驗不多的安納度狄卡比奧不夠知名，勸莎朗史東放棄他：「妳為何要起用一位無名之輩呢？」但莎朗史東力排眾議，還自掏腰包付片酬給里安納度狄卡比奧。據了解，當時里安納度狄卡比奧的片酬約15萬美元。

莎朗史東自掏腰包付片酬給里安納度狄卡比奧。（《鳳舞狂沙》劇照）

除此之外，當時《鳳舞狂沙》的導演Sam Raimi及電影男主角羅素高爾（Russell Crowe）都是因為莎朗史東的堅持而促成這次合作。最終前者後來推出廣受歡迎的《蜘蛛俠》系列電影；而後者之後憑《帝國驕雄》成為奧斯卡影帝。有趣地，上文提及的里安納度狄卡比奧，近年都憑《復仇勇者》而成為奧斯卡影帝。

《鳳舞狂沙》是莎朗史東首部擔任監製的電影作品。（《鳳舞狂沙》劇照）

莎朗史東一直都沒有炫耀，直到在自傳中透露她曾經走過這段艱辛之路：「在當女演員與監製之間，有非常大的差距，當年荷里活的做法是『給你錢，然後叫你收口』，但我不接受這沒有意義而且不公的合約。」然而莎朗史東也因這種堅持，承認自己是不少荷里活電影公司眼中「難搞」的演員。