莎朗史東自傳再爆料　童年遭外公性侵︰外婆將我們兩姐妹鎖在房內

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-03-31 15:30

現年63歲的莎朗史東（Sharon Stone），早前接受美國雜誌《Vanity Fair》訪問，順道宣傳其自傳《The Beauty of Living Twice》，當時《Vanity Fair》還節錄了自傳的部份內容，指出她在《本能》（Basic Instinct）中裸露下體的經典情節，原來是在被欺騙及不知情的情況下拍攝。莎朗史東的自傳昨日（3月30日）正式出爐，她還在書中大爆童年遭性侵的慘痛回憶。

莎朗史東早前稱她在《本能》中裸露下體的經典一幕是在被導演欺騙的情況下拍攝。（《本能》劇照）

莎朗史東在其自傳《The Beauty of Living Twice》，透露了不少不堪回首的往事。除了早前踢爆《本能》導演Paul Verhoeven欺騙她脫下內褲拍攝外，她在書中還透露了她與其妹妹Kelly在小時候慘遭外公性侵，而任由外公性侵她兩姐妹的幫兇，竟然是二人的外婆。

莎朗史東在自傳中提到她在小時候遭外公性侵的慘痛回憶。（Getty Images）

莎朗史東在自傳中提到，她和比自己小3歲的妹妹曾遭外婆鎖在房間，然後兩人遭到外公Clarence Lawson的性侵。在莎朗史東14歲那年，其外公因心臟病離世，她在自傳中寫道：「我戳他一下，突然心中有一股詭譎的滿足感，他終於死了，我望向Kelly，而她也明白，當時她11歲，這終於完結了。」

莎朗史東出自傳爆荷里活內幕 拍《本能》時遭導演欺騙被迫露下體

莎朗史東踢爆當年《本能》的黑幕後，沒想到她在小時候曾遭親人性侵。（《本能》劇照）

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莎朗史東及妹妹在小時候遭外公性侵，原來其母親最近才得悉此事。莎朗史東向《紐約時報》表示，她決定在自傳中寫出這段往事前，曾與妹妹商討。之後她在新書推出前，才把這件事告訴母親。當時二人的母親僅回了一封信給莎朗史東，稱她不知道如何與兩位女兒討論這件讓她非常震驚的事情。

《宇宙威龍》都是由導演Paul Verhoeven執導的作品。（《宇宙威龍》劇照）

隨後某日，莎朗史東在寫完自傳後病倒，母親前來照料她，並用了3天的時間把內容讀給母親聽，當時莎朗史東錄下母親近1個半小時的說話，並重新撰寫自傳中大部份的內容，把這書獻給她的母親。

莎朗史東稱她的母親最近才得悉她及妹妹遭外公性侵的往事。（IMDb 圖片）

莎朗史東在其自傳中也提到，她之所以披露此事，是要聲援同遭性侵的所有人：「我知道任何遇上性騷擾、強姦、勒索的女人及男人，都應該在法庭上處理，我知道這是事實。我知道我們需處理所有警局內未經審訊的強姦案件，因為不處理這些案件，根本等同一種罪行。」