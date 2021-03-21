莎朗史東出自傳爆荷里活內幕　拍《本能》時遭導演欺騙被迫露下體

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-03-21 19:31

現年63歲的莎朗史東（Sharon Stone），她在1992年上映的《本能》（Basic Instinct）中經典翹腳問話一幕，讓影迷看得臉紅耳熱，而她也憑此作品開始蜚聲國際，最後她在1995年憑《賭城風雲》（Casino）榮獲金球獎最佳戲劇類電影女主角。近日她接受美國雜誌《Vanity Fair》訪問，重提當時這幕經典18禁場口，還大爆自己是被導演欺騙才被迫在戲中露出下體。

莎朗史東在《本能》後開始走紅。（《本能》劇照）

莎朗史東的自傳《The Beauty of Living Twice》即將在本月30日推出，而她預告會在書中大爆當年遭遇潛規則及性騷擾等黑幕。據《Vanity Fair》節錄書中的部份內容，指出莎朗史東當年拍攝《本能》時的經典裸露下體畫面，原來是在不知情及被欺騙的情況下拍攝。事後她在看試片才發現裸露下體的畫面出現在大銀幕，而她更當場掌摑了導演。

莎朗史東在其的自傳《The Beauty of Living Twice》中提到拍攝《本能》的秘聞。（《本能》劇照）

據莎朗史東稱：「這是我首次見到我的下體出現在大銀幕上，他們一直告訴我：『我們甚麼都看不見，我需要你脫下內褲，因為白色會反光，大家都會認為你穿上內褲』。」由於導演強調白色戲服會反光，從而觀眾不會看到她的下體，於是莎朗史東才同意不穿內褲拍攝。

莎朗史東在《本能》後，憑《賭城風雲》成為金球獎影后。（《賭城風雲》劇照）

可是當莎朗史東獲通知去看試片時，場內有很多不相關的經理人、律師，而場內只有她一位女性，最讓她崩潰的是她首次看到自己的下體出現在大銀幕上：「銀幕上被看光的人就是我。」於是莎朗史東找導演理論，怒氣沖沖的她更當場掌摑了導演。之後她找來律師Marty Singer商討對策，但她最後選擇同意播放這畫面：「畢竟我是做了，是我自己脫下內褲的，而且當我努力爭取演出時，導演幫我很多。」

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然而針對相關指控，導演在2017年極力否認，指她根本在說謊：「任何女演員都知道，如果要在鏡頭前脫下內衣褲，觀眾會看到甚麼。」導演直言在場拍攝時她完全同意，但到看試片時才不滿：「你接受了，我讓你看結果。」

除此之外，莎朗史東在自傳還提到，一名電影監製建議她與同片男星上床，這樣兩人在拍戲時可以更有火花及默契。雖然莎朗史東只提到白人男性監製，但外界同把矛頭再次指向《本能》。